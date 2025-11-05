Migranti della conoscenza: quando le crisi spingono il progresso

Le grandi rivoluzioni economiche della storia non sono mai nate nel vuoto: sono spesso il frutto di movimenti di persone — tecnici, artigiani, studiosi — che, spinti da guerre, persecuzioni o crisi politiche, hanno trasferito altrove il proprio sapere.

Oggi, con la fuga di ricercatori dagli Stati Uniti verso l’Unione Europea, provocata dai tagli ai finanziamenti federali e da un crescente clima di ostilità verso il mondo accademico, l’Europa si trova di fronte a una di queste rare congiunture storiche: un potenziale afflusso di capitale umano altamente specializzato che potrebbe ridefinire il suo futuro tecnologico.

La storia economica europea è punteggiata da esempi in cui la mobilità forzata dei saperi ha generato prosperità.

Nel XVII secolo, la guerra dei Trent’anni devastò ampie aree dell’Europa centrale ma provocò anche un fenomeno di diaspora intellettuale. Comunità protestanti e minoranze religiose, espulse o perseguitate, si spostarono verso regioni più tolleranti — come le Province Unite o l’Inghilterra — portando con sé competenze in metallurgia, stampa, tessitura, agronomia e finanza.

Più tardi, i Paesi Bassi del Seicento divennero il laboratorio dell’economia moderna grazie all’arrivo di mercanti, cartografi e banchieri fuggiti dall’Europa meridionale. Amsterdam trasformò questa energia in innovazione finanziaria: nacquero le prime borse valori e le grandi compagnie commerciali.

Anche l’Inghilterra pre-industriale trasse beneficio da ondate di migrazioni tecniche. Artigiani fiamminghi e francesi introdussero nuovi metodi di filatura e tintura, accelerando la rivoluzione tessile che sarebbe poi diventata il motore della Rivoluzione Industriale. In ogni caso, il sapere migrante ha agito da catalizzatore di modernizzazione, dove i paesi capaci di accoglierlo e valorizzarlo hanno guadagnato un vantaggio competitivo duraturo.

Durante il XX secolo, un’altra migrazione del sapere cambiò radicalmente gli equilibri globali: la fuga degli scienziati europei sotto i regimi nazifascisti. Migliaia di fisici, matematici, medici e ingegneri — tra cui figure come Albert Einstein, Enrico Fermi e Leo Szilard — lasciarono un’Europa che reprimeva la libertà intellettuale per rifugiarsi negli Stati Uniti. Quell’ondata di talenti gettò le basi per l’egemonia scientifica americana del dopoguerra, contribuendo allo sviluppo del Progetto Manhattan, alla nascita della Silicon Valley e alla supremazia tecnologica che avrebbe definito il XX secolo. È una lezione storica potente: quando il sapere viene respinto da un continente, un altro può trasformarlo in forza creativa e crescita duratura.

L’attuale spostamento dei ricercatori americani verso l’Europa, osservato in maniera crescente dopo i tagli ai fondi per la ricerca negli Stati Uniti, presenta analogie sorprendenti con quei cicli storici.

Secondo dati della Commissione Europea, le candidature di studiosi statunitensi ai programmi europei — come il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) e le Marie Skłodowska-Curie Actions — sono triplicate nell’ultimo anno. Non si tratta solo di un flusso di individui in cerca di sovvenzioni, ma di una vera e propria migrazione di competenze strategiche in settori cruciali: intelligenza artificiale, biotecnologie, energia pulita e materiali avanzati.

Come accadde nel passato, la spinta alla partenza nasce da una combinazione di frustrazione e visione: la percezione di un sistema nazionale che riduce il proprio investimento nella conoscenza e un continente — l’Europa — che offre spazi di libertà scientifica, risorse e infrastrutture per la collaborazione.

Se nel Seicento furono le città–stato commerciali ad accogliere il genio itinerante dell’epoca, oggi potrebbe essere l’Unione Europea a trarne vantaggio. Il nuovo piano “Horizon Europe”, con un budget complessivo da 95 miliardi di euro, e l’iniziativa “Choose Europe” per attrarre talenti globali, rappresentano i semi di un ecosistema che può trattenere e moltiplicare questa nuova ondata di cervelli.

Il flusso di ricercatori e startup specializzate in intelligenza artificiale, robotica e scienze della vita potrebbe innescare un nuovo ciclo espansivo, simile — per intensità trasformativa — a quello vissuto nel dopoguerra con la nascita delle grandi istituzioni scientifiche europee.

Per l’Europa, però, la sfida non è solo accogliere, ma integrare e valorizzare: trasformare l’arrivo di menti brillanti in nuove filiere industriali, in sinergie tra ricerca pubblica e impresa privata, e in una cultura dell’innovazione che premi il rischio e la sperimentazione.

La storia insegna che le crisi di un Paese sono spesso le opportunità di un altro.

Come gli artigiani fiamminghi che contribuirono alla potenza manifatturiera britannica o i rifugiati ugonotti che resero prospera la Svizzera, anche la migrazione dei ricercatori americani potrebbe diventare per l’Europa il punto di svolta verso una nuova stagione di crescita fondata sul sapere.