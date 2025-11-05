In mostra all’Accademia la Venere di Pampaloni nelle sue trasformazioni

Firenze – La mostra proposta dalla Galleria dell’Accademia e dei Musei del Bargello, entrambe le istituzioni riunite per la prima volta sotto la stessa direzione, “Venere che entra nel bagno del mare di Luigi Pampaloni” presenta un soggetto molto conosciuto nella storia dell’arte, ma in questa occasione, con grande sorpresa ci offre la possibilità di scoprire il percorso creativo di un’opera d’arte dalla sua ideazione alla realizzazione finale.

L’acquisizione da parte del museo del bozzetto in terracotta, preparato per la futura scultura in marmo della Venere, nella mostra unito al modello in gesso e una replica, l’originale fu comprato dall’americana Meredith Calhoun e poi dispersa, suggerisce, come in un racconto, l’attività artistica che dal pensiero diviene materia e si trasforma in una metafora universalmente riconosciuta.

Dalle delicate forme appena abbozzate nella terracotta, ma ricche di phatos, la Venere in gesso acquisisce una sua connotazione stilistica romantica frutto di un pensiero legato alle forme canoviane riprodotte poi perfettamente, anche se con qualche dettaglio diverso, nella replica. Tre diverse Veneri e tre diverse provenienze rappresentano il linguaggio artistico del fiorentino Luigi Pampaloni.

La mostra, ideata da Giulia Coco, storica dell’arte e curatrice della Gipsoteca della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, resta aperta fino al 1° febbraio 2026 nella sala delle esposizioni temporanee della Galleria dell’Accademia di Firenze. Durante tutto il periodo sono organizzate visite in italiano, in inglese e in LIS, in collaborazione con Ente Nazionale Sordi di Firenze.

Nato a Firenze nel 1791, Luigi Pampaloni si formò all’Accademia di Belle Arti della sua città e poi a Carrara, sotto la protezione di Elisa Baciocchi. Allievo di Lorenzo Bartolini, completò la sua formazione con Francesco Carradori e Stefano Ricci – distinguendosi per un linguaggio in cui idealismo classico.

