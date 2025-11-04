Connect Firenze, connessioni internazionali alla Manifattura Tabacchi

Firenze – Per una giornata intera MACA District si trasformerà in un campus internazionale dove oltre 200 studenti provenienti da diversi paesi del mondo si incontreranno per uno scambio culturale e professionale. L’evento, che si tiene domani mercoledì 5 novembre 2025 alla Manifattura Tabacchi, titola “Connect Firenze”, un evento ideato e realizzato da MACA District e CEA CAPA Education Abroad in collaborazione con Fondazione Destination Florence e The Florentine per valorizzare il potere dello scambio culturale e promuovere connessioni autentiche tra studenti internazionali e la città che oggi chiamano casa.

Radicata nei principi dell’apprendimento esperienziale, la collaborazione tra CEA CAPA e MACA unisce tirocini, iniziative culturali e progetti accademici con l’obiettivo di creare legami concreti con il territorio. “Connect Firenze” rappresenta una tappa significativa di questa alleanza, che coinvolge istituzioni locali, realtà culturali, imprese e cittadini.

“Connect Firenze” è un evento nato dalla partnership tra il corso CEA CAPA Business Consulting e la realtà del MACA District.

“L’iniziativa, di cui vado molto fiera – commenta Emily Schiavone, center director di CEA CAPA Firenze – è il risultato del progetto di consulenza di alcuni nostri studenti, guidati dal Prof. Paolo Fiorini, per ‘connettere’ Manifattura Tabacchi con il centro città. Da sempre vogliamo allargare la visione dei giovani che accogliamo, al fine di mostrare quello che Firenze è: una città non solamente piena di storia antica, ma anche di storia recente e di storie ancora da scrivere, grazie alle relazioni, interazioni e connessioni tra persone” conclude.

“Manifattura Tabacchi è un luogo aperto, dove si può lavorare, studiare, apprendere e interagire in un contesto autenticamente eterogeneo – sottolinea inoltre il presidente del MACA District Filippo Pini –. È per noi quindi di grande valore far conoscere una nuova area di Firenze a un pubblico internazionale, che spesso vive solo la parte UNESCO della città”.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza e alla comunità studentesca internazionale e locale. Per i panel l’iscrizione è obbligatoria su Eventbrite”.

Il programma della giornata

Ore 17:00 | Panel: “Navigating Connections”

Un tavolo di dialogo con la partecipazione di CEA CAPA, MACA District, Fondazione Destination Florence, Comune di Firenze e The Florentine. Il panel-ospitato negli spazi di design del complesso di Aparto-sarà un momento per presentare progetti che arricchiscono l’esperienza degli studenti internazionali a Firenze. Aprirà inoltre il confronto su pratiche di convivenza virtuosa e sviluppo urbano inclusivo.

Ore 18:00 | Panel “Sustainable Success. Careers that make an impact”

Un business panel in inglese dedicato agli studenti, con la partecipazione di imprenditori e professionisti fiorentini che racconteranno percorsi di successo sostenibile e innovazione. La lezione, in forma di talk aperto al pubblico, offrirà agli studenti una visione concreta dell’imprenditorialità locale e a tutti i partecipanti sarà rilasciato un certificato di

presenza firmato dal Career Office di CEA CAPA USA.

Tra gli ospiti:

Musica dal vivo a cura di: Accademia San Felice, CEA CAPA e Music Store Academy •

Distribuzione della MACA Card, per vantaggi esclusivi presso le attività del quartiere

Gaia Rialti (Menabòh)

Giulio Picchi (Cibrèo)

Veronica Cornacchini (SUPERDUPER)

Mattia Pasqui (ceBASE)

Attività durante tutta la giornata

Dalle 15:00 in poi, Manifattura Tabacchi sarà animata da attività aperte a tutti e gratuite.