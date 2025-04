Design e tecnologia: la carica innovativa dell’arte della luce

L’evento biennale Euroluce all’interno della manifestazione del Salone del Mobile.Milano rappresenta un mondo parallelo all’arredo, caratterizzato da una maggiore capacità evolutiva per le sorprendenti innovazioni in atto da alcuni anni.

L’aspetto tecnologico nell’edizione 2025 interagisce in modo determinante in questo specifico settore dell’arredo. Con 306 espositori, tra i migliori brand del settore, quasi la metà di questi provenienti dall’estero, Euroluce garantisce un focus internazionale sull’evoluzione della luce negli spazi domestici indoor, outdoor e nel sempre più sofisticato landscape urbano.

In uno scenario economico e sociale complesso come quello attuale sono tanti gli operatori provenienti da mercati solidi o in crescita che con le loro proposte e progetti stimolano il mondo della illuminotecnica con elementi competitivi come la creatività e la sostenibilità farciti da un’esigenza culturale che stimola nuove riflessioni sul futuro e permette di creare nuove sinergie tra design, conoscenze scientifiche e sviluppo tecnologico.

Le proposte degli espositori presenti nel quartiere fieristico di Rho Milano confermano l’alta qualità e permettono di avere una visione chiara dei progressi raggiunti in questo settore dove prevalgono sistemi intelligenti, integrazione dell’IA, design biofilico, una connessione perfetta fra natura, tecnologia e architettura. Il risultato è quello di ottenere atmosfere e ambienti personalizzate e naturali.

Prevalgono le forme scultoree, evocative e spesso organiche, come le lampade ispirate a elementi botanici, flussi d’acqua o fenomeni celesti. I tessuti si trasformano in elementi luminosi che si trasformano in motivi decorativi e colori differenti. La luce è materia da modellare, da soffusa a direzionabile e modulabile con comandi tattili, sensori o telecomandi. I corpi luminosi creano atmosfere su misura, diventano monumentali e spettacolari. Molto utilizzati i materiali riciclati come le termoplastiche rigenerate oppure quelli nobili come il vetro soffiato e i metalli lavorati in equilibrio tra artigianalità e innovazione. Vince la portabilità e l’indipendenza dai cavi e prese. Con le batterie ricaricabili l’illuminazione diventa libera e versatile. Si adatta soprattutto negli spazi aperti e apre le porte a scenografie impensabili. La luce assume una funzionalità per inventare degli ambienti inediti dove il protagonista è solo la personalità di chi vi abita.

Foto di Chiara Porcal