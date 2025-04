Aeroporti: boom di passeggeri e l’Enac pensa a servizi di elicotteri

Nei cieli non ci si ferma . Il traffico aeroportuale aumenta di anno in anno, anzi di mese in mese, dopo che, passata la prigione del covid, tutti sono schizzati fuori e non smettono più. I numeri impressionano e anche la loro vasta omogeneità: in Italia, in Europa, nel mondo, gli scali aeroportuali si riempiono all’infinito, contenti dei loro successi ma finanche preoccupati di come gestirli. Gli aerei si inseguono uno con l’altro, le compagnie aeree cercano velivoli perché quelli che hanno non bastano, negli scali si pensa alle infrastrutture e si tenta di smistare i flussi, al loro interno ma anche fuori per permettere a una massa di viaggiatori sempre più vasta di proseguire a terra senza ingorghi, dopo essere sbarcati, Ed ecco che arrivano in aiuto gli elicotteri. L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) sta lavorando a recuperare piccoli scali dismessi o usati al minimo per diversificare i flussi degli infiniti passeggeri che atterrano nei grandi aeroporti e trasportarne una parte a destinazione non solo in bus o treno, ma in elicottero, dal grande al piccolo aeroporto. Come annuncia il presidente Pierluigi Di Palma che spiega come Enac abbia già un piano triennale dal 2025 al 2027 di 300 milioni da dedicare alle infrastrutture.

Di tanto muoversi per le vie dei cieli, l’Italia guida la classifica. Se nel 2024 avevamo toccato il record storico di traffico aereo con 220 milioni di passeggeri in un anno, adesso, appena a inizio 2025, Assaeroporti (Associazione nazionale gestori aeroporti) registra già un ulteriore crescita con 13,5 milioni di passeggeri solo in febbraio, il 7,2% in più dello stesso mese dell’anno scorso, e oltre 107 mila movimenti (più 4,6% rispetto al febbraio 2024).“Cresciamo ancora di più degli altri paesi – ragiona Di Palma – perché il nostro sistema aereo è più policentrico e variato mentre gli altri sono organizzati per grandi scali che si sono saturati prima. E soprattutto abbiamo ancora una riserva inutilizzata”.

Il business cresce insieme alla necessità di riorganizzarsi perché il grande balzo ha preso di sorpresa gli operatori dopo che gli economisti avevano previsto la ripresa post covid solo nel 2028. Alle compagnie aeree mancano i velivoli che, ordinati tutti insieme all’ultimo, i produttori non riescono a fornire. E gli scali si devono organizzare per affrontare e valorizzare il grande afflusso. È di questi giorni, per esempio, la presentazione, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e della sindaca di Firenze Sarà Funaro, della prossima stagione estiva del polo aeroportuale toscano Firenze-Pisa. Il polo festeggia dieci anni di vita sotto la gestione unicaca di Toscana Aeroporti (TA), attrezzandosi per la stagione estiva, la più affollata. Lo fa dopo avere realizzato una sorprendente crescita di traffico rispetto anche al record dell’anno scorso già nei primi tre mesi dell’anno, nonostante gennaio e febbraio siano considerati mesi morti, in cui i due scali hanno visto 150 mila passeggeri, il 10,3% cento in più degli stessi mesi del 2024. Adesso i due aeroporti di Firenze e Pisa scommettono sull’estate offrendo ben 8 mila posti in più, dal momento che stimano un incremento nei mesi caldi di circa il 10% di passeggeri in confronto all’anno precedente. Aumentano anche le destinazioni fino 96, di cui 10 nuove..

Insieme al presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, l’ad Roberto Naldi fa dei conti felici: “Nel 2015 celebravamo il record di 7,2 milioni di passeggeri tra gli aeroporti di Firenze e Pisa e nel 2024 avevamo già toccato il record di 9, 3 milioni di persone in transito, 3,5 a Firenze e 5,5 a Pisa. Adesso cresciamo ancora. Segno anche della vincente strategia, sottolinea Naldi,: dell’unione di due aeroporti “che si integrano e si completano” . Conferma Di Palma: “I poli sono in generale vantaggiosi perché crescono, evitando la concorrenza tra di loro e che le compagnie alzino le richieste monetarie per venire, approfittando delle divisioni”. Quanto alle infrastrutture, poi, nessuno è più sensibile al problema del polo toscano dove da anni si attende invano l’autorizzazione per nuovi pista e terminal a Firenze, tanto più necessari adesso quando i passeggeri Aumentano. Ma finalmente Naldi annuncia che i lavori inizieranno entro l’anno. Quelli per ampliare il terminal pisano sono già in corso.

Quanto a infrastrutture, eccoci al progetto di Enac di amicizia a tre: grandi scali, elicotteri e piccoli scali abbandonati o trascurati da resuscitare o potenziare. Ne parliamo con il presidente Di Palma: ma quali scali? “Enac ne ha 20. Cominceremo dal collegamento tra Fiumicino e quelli abbandonati o usati al minimo delle loro capacità della dorsale tirrenica. Per esempio, Siena, Arezzo, Perugia, Rieti, Capua ma anche Tortoli’ in Sardegna. Poi studieremo altre aree”. E come farete ? “I passeggeri crescono in continuazione, oggi più per turismo che per lavoro. Sull’aereo volano tutti insieme, ma poi le persone sono diverse, hanno svariate esigenze e visto che oggi la ricetta per soddisfare il cliente è sempre più quella di diversificare l’offerta, se possibile anche fino aI singoli, abbiamo pensato di adottarla. Servirà sia per fare proseguire le persone, dal grande aeroporto alla loro meta, più comodamente, senza code e tensioni, e sia per non ingorgare il traffico a terra. Le diversificheremmo tra chi prenderà bus meno affollati e chi si potrà permettere l’elicottero che costerà di più ma non una follia, soprattutto per chi viaggia con famiglie numerose”.

Resta il rebus del come mai tanta smania di muoversi e per le vie del cielo. Di Palma, che di fronte al crollo del traffico aereo per via della pandemia aveva paragonato il Covid alle Torri Gemelle, quando era scoppiata la paura di volare, adesso parla di effetto Charleston: la liberazione dalla pandemia come l’euforia dopo la prima guerra mondiale. Sì ma come è che continua a crescere anche di fronte a un mondo sempre più complesso, difficile, anche pauroso, tra guerre, disastri del climate change, incertezza internazionale, difficoltà economiche in aumento, non esclusi i biglietti aerei sempre più cari. “D’altra parte – risponde il presidente Enac – nel panorama dei trasporti il ruolo dell’aereo cresce e crescerà sempre di più in futuro. Se già per questa estate tutti vogliono più collegamenti cui a volte non possiamo fare fronte per mancanza di sufficienti aerei da parte delle compagnie, ultimo il Kuwait che c’è lo ha chiesto, nel futuro il trasporto aereo continuerà a aumentare in tutto il mondo, anche in quello che oggi non ne usufruisce ancora su larga scala. Ci si sta affacciando anche l’Africa che, non avendo ne’ strade ne’ ferrovie, salta le tappe intermedie e, come chi usasse il cellulare senza mai avere usato il telefono fisso, parte in aereo. La Sierra Leone sta inaugurando il primo volo aereo con Londra, altri paesi stanno creando le loro compagnie di bandiera “.