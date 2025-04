Decreto Sicurezza, mozione urgente in consiglio regionale

Firenze – Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale ha annunciato la presentazione di una mozione urgente per chiedere alla Giunta regionale di valutare se vi siano profili di incostituzionalità nella legge di conversione del decreto Sicurezza, e – in caso positivo – di attivarsi per promuoverne l’impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale.

La Cgil Toscana valuta positivamente l’iniziativa: “Il Decreto Sicurezza conferma la deriva autoritaria dell’attuale maggioranza e lo scarso rispetto del Parlamento e delle istituzioni democratiche. Il passaggio in esame da DDL a DL ha in parte accolto i rilievi mossi dal Quirinale, ma conservato in tutta la loro gravità i provvedimenti volti ad attuare una riduzione preoccupante degli spazi di libertà e dissenso, in particolare attraverso la codificazione di nuovi reati e la trasformazione di sanzioni amministrative in reati penali. E’ fondamentale evidenziare che il DL utilizza metodi securitari per affrontare questioni che richiederebbero, invece, delle risposte sul piano sociale, occupazionale, educativo e culturale. Non si crea sicurezza dal nulla, nei contesti dove ci sono marginalità e povertà. Soprattutto, non si crea sicurezza reprimendo, marginalizzando e incarcerando chi già vive ai margini della società”.