I cittadini e le banche: “Occorre modificare alcune norme sui mutui”

Il libro “Diritto Bancario –“Educazione Finanziaria per Imprenditori, Professionisti e Cittadini” è diviso in 12 capitoli, con un linguaggio fluido e ben descrittivo. Il testo esplora aspetti fondamentali del diritto bancario: dalla lettura dei rapporti di conto corrente all’anatocismo e all’usura, dalle clausole vessatorie alla rinegoziazione delle fideiussioni, fino ai percorsi di ristrutturazione del debito e agli strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa. Ne è autore l’avvocato Riccardo Guarino, che abbiamo intervistato.

Avvocato Guarino, quando si parla di banche è sempre complesso comprenderne le procedure. Con il suo libro Diritto Bancario, “Educazione finanziaria per imprenditori, professionisti e cittadini”, ha voluto dare la possibilità anche ai non addetti ai lavori di conoscerne l’importanza. Ci dica da dove nasce questa idea?

La materia bancaria è una materia molto complessa e molto tecnica però fa parte della vita quotidiana di tutti noi. Sono coinvolte le famiglie, le aziende, gli imprenditori e i professionisti e quindi ho pensato di provare a spiegare in maniera chiara e comprensibile quelli che sono gli “istituti” principali con i quali abbiamo a che fare tutti i giorni. Ad esempio, a partire dalla scelta dei mutui, ai conti correnti, ai finanziamenti perché molto spesso la mancata conoscenza e la mancata comprensione anche di questi aspetti contrattuali e dei rapporti con le banche sono poi alla base di errori o di problematiche che si possono generare nella vita finanziaria di tutti noi. E quindi l’idea mi è venuta perché dopo tanti anni di esperienza in questo settore, come avvocato specializzato nella materia, mi sono reso conto che forse era necessario provare a dare uno strumento pratico di comprensione di questi temi.

Reduce, da pochi giorni, dal successo della presentazione del volume alla Camera dei Deputati a Roma. Cosa crede che la politica, le Istituzioni non stiano ancora facendo per tutelare gli interessi dei cittadini?

La presentazione del libro alla Camera è stata non solo una grande soddisfazione personale e professionale, ma anche un’opportunità per portare nel luogo dove si fanno le leggi, quindi, presso l’organo legislativo, la realtà di chi opera invece nelle aule dei tribunali. Siamo a contatto con le realtà sociali, imprenditoriali, economiche e familiari dove poi le leggi devono essere applicate in concreto e che molto spesso invece trovano una difficile applicazione. Come Le accennavo, portare l’esperienza professionale di un avvocato esperto alla Camera che con la sua attività copre molte città Italiane con i propri servizi, la padronanza di questa materia mi ha consentito di far conoscere anche alcuni degli aspetti critici che secondo me vanno anche riformati da un punto di vista normativo. Ad esempio rivedere le criticità dovute alla perdita del beneficio del termine nei mutui che aprono procedure penalizzanti a carico delle famiglie e a vantaggio di società di recupero credito e NPL (Credito deteriorato). Ritornando alla Camera è stata un’esperienza importante alla quale sicuramente darò seguito come ho detto in quella sede per portare delle proposte di “modifica normativa” per migliorare realmente l’applicazione delle leggi a favore dei cittadini e delle imprese.

In relazione al terzo capitolo “Anatocismo bancario ed usura”, secondo la sua esperienza acquisita su tutto il territorio nazionale, esistono delle nette differenze tra Nord e Sud anche in merito all’applicazione delle norme del Codice civile?

In verità non credo che esistono delle differenze di legge ma a volte ci sono delle possibili interpretazioni della legge, che possono “passare per le aule dei tribunali” non solo da Nord a Sud ma anche negli stessi territori da sezione a sezione, perché quando la legge non è scritta in maniera chiara e in maniera “Puntuale” si presta ad interpretazioni e lì iniziano i problemi perché si crea l’incertezza nell’applicazione del diritto. Ecco perché ritengo che sia fondamentale il lavoro del parlamento che debba fare delle leggi non solo scritte bene, ma che siano facili da applicare e questo succede solo se c’è un legame diretto con chi poi si trova ad applicare la legge, nelle aule dei tribunali come giudici e avvocati e nella società civile le imprese e i cittadini.

“Educazione”, un termine forse oggi quasi utopico in una società virtuale e probabilmente è stato accantonato proprio da chi dovrebbe insegnarla. Lei sostiene con questo termine che è necessario tutelarsi. Cosa intende per chi non conosce la materia?

“Educazione” significa inizialmente e principalmente fornire gli strumenti ai cittadini e in modo particolare ai giovani, e agli studenti sia delle scuole che delle università. Questo, per formare in maniera approfondita e con conoscenza quelle che sono le tematiche sull’educazione finanziaria; in particolare ritengo che sia importante conoscere non solo come funziona il sistema finanziario bancario, ma anche “educare ad una spesa cosciente” e a ricorrere al credito in maniera sana, quindi “un’economia sostenibile” e un’economia e una “finanza etica” come spesso sostengo anche nei corsi e nei master che tengo con gli studenti universitari. Perché la “finanza etica” è quella finanza buona che viene utilizzata per far crescere le imprese e per favorire le famiglie a realizzare i propri sogni e non la “finanza speculativa”, che è la finanza meno buona, è quella che invece poi determina l’indebitamento o peggio ancora il sovraindebitamento.

I cittadini coinvolti in situazioni bancarie perché non si rivolgono ad un avvocato? Forse perché si tratta di una spesa rilevante?

Spesso sia i cittadini che gli imprenditori sono a disagio e molte volte hanno anche vergogna di esporre le proprie difficoltà economiche e finanziarie perché denotano una crisi, o un fallimento dei propri progetti. Pertanto rivolgersi ad avvocati professionisti, che conoscono la materia e che possono realmente indicare una strada per riprendersi è fondamentale e quindi invito tutti a superare i disagi e tornando sul tema dell’“educazione finanziaria” a prendere contatti immediatamente con professionisti esperti e seri in questo settore per poter uscire dai momenti di crisi finanziaria nei quali si possono trovare.

In chiusura Avvocato, Lei è anche un volto di Noi Moderati, quali sono le sue aspettative future politiche e professionali?

Le mie aspettative future sono quelle di fare bene il mio lavoro e continuare a studiare e ad applicare in maniera etica e in maniera seria le mie conoscenze a servizio dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. Politicamente io penso che l’impegno in una azione politica sia dovuta e sia anche una responsabilità che tutti i cittadini devono avere. Pertanto, non solo applico il mio impegno ma incido sempre tutti a impegnarsi e soprattutto a chi ha la fortuna di avere delle competenze e delle esperienze di metterle in campo con un contributo attivo al dibattito politico e alla rappresentanza dei territori. (Anna Ferry – Ferrentino)

In foto Riccardo Guarino