Verso l’infinito/ Diario di viaggio sulle vette del mondo. “La risposta è nel vento”

Progetto Broad Peak. Con l’Occidente ormai alle spalle, inizia il viaggio verso le grandi montagne degli ottomila di Fabrizio Silvetti.

16.06.2024 Sull’aereo per Islamabad

Sto passeggiando nel corridoio dell’aereo che mi sta portando ad Islamabad. Tutto intorno a me sembra immobile.

Da questa illusione vengo ingannato ogni giorno. Mi sembra di potermi fidare delle certezze di cui mi sono circondato, dimenticando che sto viaggiando intorno alla Terra, che a sua volta gira e gira, intorno alle stelle, e che poi l’Universo si sta espandendo.

E se guardo dentro me lo stesso turbinio è proprio delle emozioni.

Ecco, inseguire obiettivi, cercare di salire le montagne, è un po’ cercare questo turbinio, per allontanare certezze ed illusioni fuorvianti dall’intensità della vita.

Allora vado.

17.06.2024 La risposta è nel vento

Skardu è la porta del Baltoro. Karakorum. Nord del Pakistan.

L’aereo prima di atterrare fa un ampio giro sopra alle case, virando e inclinandosi, che sembra voglia entrarci dentro.

Montagne tutt’intorno.

La piana dell’Indo, che si apre all’improvviso, sembra irreale per come è lì, incastrata.

Distese di sabbia dominano il paesaggio, sabbia che penetra nella vita delle persone che qui vivono portata dal vento. Un vento forte, che piega gli alberi.

Così come i pensieri che si insinuano tra i capelli spinti dai sogni.

Puoi chiudere le finestre, puoi coprirti il viso e gli occhi, ma non puoi fermarla.

Così come non puoi fermare quel misto di desiderio e timore che questa natura esercita, attraendoti.

Siamo in tanti qui a cercare qualcosa, foss’anche solo una vetta, ognuno con il suo carico di ramponi, tende, minestre liofilizzate.

Credo sia lecito dubitare del suo senso e chiedersi il perché.

Perché si vuole l’inutile salire le montagne?

Chiedetelo a Bob Dylan.

Foto: Fabrizio Silvetti che documenta il suo viaggio in diretta