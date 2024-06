Jazz: il sassofono di Pierre do Sameiro alla Festa della Musica

Firenze – All’Istituto Francese Festa della Musica 2024 con con il quartetto del sassofinista francese Pierre do Sameiro. Pierre do Sameiro ci racconta attraverso questo primo album “da Parigi a Firenze”, il suo diario di viaggio, i suoi pensieri e la scoperta di un nuovo mondo pieno di poesia. Pubblicato da Jazz Family.

“Cosa c’è di più sincero di un disco che racconta una storia?” E non una storia qualunque, una storia vera, autentica, fatta di musica certo, ma anche di lavoro in fabbrica, di meccanica, di notti parigine e rabelaisiane, di film di Pasolini e di canzoni del grande Ferrat, il tutto in un camion da cantiere con John Coltrane come la colonna sonora, a 150 km/h sulla A89! Ebbene questa potrebbe essere una breve descrizione della vita di Pierre do Sameiro, trascritta in questo disco, il racconto di un viaggio, di un momento di vita, da Parigi a Firenze: da Parigi a Firenze!

In questo album in quartetto Pierre do Sameiro si è circondato di tre musicisti italiani: Simone Basile alla chitarra, Matteo Anelli al contrabbasso e Giovanni Paolo Liguori alla batteria, che hanno saputo trasportare la musica con fluidità e leggerezza.

E la leggerezza è così preziosa quando suoniamo jazz, musica densa, complessa, e talvolta anche ermetica e pretenziosa… Qui non è così, se c’è l’interpretazione e la densità emotiva, non c’è sensazione di oppressione o di arroganza. . Si tratta infatti di un album nella massima semplicità, nel senso nobile di ciò che questo termine potrebbe evocare, un disco che vuole essere accessibile a tutti, e soprattutto a coloro che troppo spesso vengono dimenticati: i lavoratori, la gente comune, coloro ai quali Ferrat ha dedicato il suo canzoni, e che Pasolini mise in scena in «Mamma Roma». Insomma, un disco che rispecchia l’immagine del suo compositore, umana e senza pretese.

FESTA DELLA MUSICA 2024 – 21 GIUGNO ORE 19

Jazz Trotter: Pierre do Sameiro – de Parigi a FirenzeInstitut français Firenze, piazza Ognissanti 2. Gratuito

Foto: il quartetto Pierre do Sameiro