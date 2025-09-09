“Rieducare alla democrazia”, ciclo di lezioni a Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli – In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal fascismo e dal nazismo e nello sconvolgimento geopolitico che sta facendo saltare ogni regola di convivenza pacifica fra i popoli, l’Istituto Gramsci Toscano intende organizzare un ciclo di lezioni sulla storia del Novecento presso la Biblioteca di Villa Bandini, via di Ripoli 118 Firenze.

Lo scopo del progetto è quello di far conoscere a un pubblico vasto la storia tragica del primo Novecento che ha avuto come scena l’Italia e l’Europa, con due guerre mondiali, coi fascismi e il nazismo che hanno prodotto il dramma della Shoah e dello sterminio degli ebrei.

Alla fine di quella fase tragica ha contribuito la Resistenza di migliaia di donne e di uomini, di giovani di diversi orientamenti culturali e politici, che hanno lottato contro il fascismo e il nazismo e che hanno dato e rischiato la vita per conquistare la libertà, la democrazia e la pace.



La pace riconquistata ha consentito la ricostruzione politica dei singoli Stati europei con nuove Costituzioni repubblicane. Negli anni si è dato poi corso – a partire dalle felici intuizioni degli estensori del Manifesto di Ventotene (1941) – a un processo fra alcuni Stati membri che ha portato alla costruzione dell’Unione Europea. Questa è certamente ancora incompiuta e necessita di passi avanti tanto più urgenti in una fase di sconvolgimento geopolitico nel quale tutto il mondo è immerso, ma che ha garantito 80 anni di pace e costituisce la nostra ancora di salvezza.

Il primo modulo del ciclo è così suddiviso:

1. Le origini del fascismo in Italia, Giovanni Gozzini, docente di storia contemporanea Università Siena, 12 settembre (sono previsti saluti istituzionali)

2. Le leggi razziali e la persecuzione degli avversari, Valeria Galini, docente di storia contemporanea Università Firenze, 18 settembre

3. Stragi di civili nella guerra totale, Matteo Mazzoni, direttore Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, 3 ottobre

4. La nozione di totalitarismo, Vittoria Franco, filosofa e presidente Istituto Gramsci Toscano, 6 ottobre

Gli incontri si svolgeranno in orario 17:00-19:00.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Quartiere 3