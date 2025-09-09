Pd Prato, capolista a sorpresa Logli al posto di Biffoni

Prato – Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che non sarà l’ex sindaco dem di Prato Matteo Biffoni a guidare la lista del Partito democratico pratese, data ormai per scontata, alle regionali di autunno. E non sono mancati malumori nel partito da parte dei riformisti e una serie di commenti non troppo lusinghieri nei confronti di una scelta scaturita a quanto pare dalla volontà del segretario regionale il toscano Emiliano Fossi. Da via Carraia dove ha sede la segreteria pratese hanno fatto sapere che era stata inviata una lista dei candidati seguendo l’ordine alfabetico con l’alternanza prevista dalla legge uomo-donna e dunque con Biffoni primo nome.

Tutto cambiato in poche ore e così in pole position ci sarà lavventicinquenne Marta Logli, eletta alla segreteria nazionale appena due anni fa ed attualmente impegnata nella campagna nazionale “Ma quale casa?” ovvero il diritto all’abitare per tutti da far entrare nella Costituzione.

Gli altri candidati del Pd, dopo i no dell’ex sindaco di Vernio Giovanni Morganti, dell’ex assessora Benedetta Squittieri e della presidente del Consiglio comunale di Montemurlo Federica Palanghi, saranno Marco Martini, consigliere regionale uscente, Sandra Bolognesi, responsabile scuola Pd Prato, Flora Leoni, già assessora alla sicurezza e alla mobilità di Prato, e Salvatore Bimonte, esponente regionale di Demos. Quel che è certo è che dopo la sofferta ricandidatura di Giani sostenuto dal campo largo seguito al Sì degli iscritti del Movimento 5 stelle ad agosto, il Partito Democratico nazionale per vincere su Prato scommetterà sulla giovanissima Logli.

Certo un amaro boccone da mandar giù per l’ex sindaco di Prato Biffoni che come riporta più di una voce in città, avrebbe meritato dal suo partito di appartenenza, per la militanza politica e il suo decennale impegno nei confronti di Prato, ben altra considerazione. Tenuto anche conto della situazione cittadina profondamente scossa dalle inchieste di corruzione, mafia e massoneria che hanno spazzato via la precedente amministrazione comunale,insediatasi appena un anno fa (attualmente a Prato da luglio c’è il commissario prefettizio) e che auspica in tempi brevi il ritorno alla normalità, magari proprio con Biffoni Sindaco. Che fa sapere “avevo sempre promesso che non avrei mai abbandonato la mia città e ora credo ci sia bisogno di esserci soprattutto in questi momenti di difficoltà e di smarrimento. Io le promesse le voglio mantenere. Ci sono”.

Intanto a mezzo stampa la candidatura del segretario provinciale, il dem Biagioni, mette nero su bianco una lunga lista di cose da fare su Sanità pubblica, legalità, lavoro sicuro e dignitoso, diritto all’abitare, scuola. E “crisi climatica, rischio idrogeologico, aree interne, ma anche di economia circolare, infrastrutture, sviluppo sostenibile per le aziende del nostro distretto”.

Intanto in nottata è arrivata la doccia fredda del listino bloccato per la prima volta nella storia del partito democratico nella regione Toscana, insieme all’ampliamento da tre a quattro del numero di mandati consecutivi concessi per i candidati, così da garantire il ritorno dei nomi più influenti sul territorio e di metà della giunta uscente. Insomma riposizionamenti ed equilibrismi tattici,non senza dimissioni eccellenti e fughe in avanti, tutte interne al partito democratico, ma che è quanto più distante da ciò che davvero interessa ai cittadini.