Parco Foreste Casentinesi, al via la rigenerazione dei boschi di abete rosso

Firenze – Arriva in Toscana il progetto “Le città che respirano” di Nespresso in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO 2 . Con un intervento di rinaturalizzazione di un’area all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dal 2017 inserito dalla Commissione UNESCO nel Patrimonio naturale dell’umanità, si pone l’attenzione sull’importanza di sostenere e valorizzare il territorio ambientale e paesaggistico italiano, come impegno non solo a creare nuovo verde intervenendo su aree colpite da eventi atmosferici o impattate e indebolite da fattori esterni, ma anche come supporto alle comunità, preservando ecosistemi essenziali per il benessere umano e animale.

Un progetto, quello de “Le Città che Respirano”, che dal 2020, anno dopo anno, ha permesso di donare alle comunità italiane oltre 85.000 mq di nuovo verde in otto regioni italiane.

L’intervento, realizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, coinvolge un’area extra-urbana, gestita dall’ente territoriale, situata nel Complesso demaniale di Rincine sul territorio del Comune di Londa, nella Città Metropolitana di Firenze. Questo Complesso, parte del Patrimonio Agricolo Regionale, è certificato per la gestione forestale sostenibile secondo gli standard PEFC e FSC.

L’intervento, che a partire da oggi coinvolgerà una zona caratterizzata da un ricchissimo patrimonio naturalistico e culturale, si concluderà in primavera e prevede interventi di restauro forestale e diradamenti su circa 15.000 mq di bosco di abete rosso colpito da disseccamenti e da infezioni di bostrico. Questo piccolo coleottero è un parassita endemico nei nostri boschi e fondamentale per la perpetuazione della foresta come ecosistema, ma in presenza eccessiva può portare non solo al deperimento, ma anche alla morte di molti esemplari di queste piante.

L’iniziativa “Le città che respirano”, lanciata nel 2020 da Nespresso, rientra in “Mosaico Verde” la campagna nazionale per la forestazione di aree verdi, il recupero degli ecosistemi terrestri e acquatici e la rigenerazione ambientale, promossa da AzzeroCO 2 e Legambiente.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’intervento sono intervenuti Tommaso Cuoretti, Sindaco del Comune di Londa, Emanuele Piani, Sindaco del Comune di San Godenzo e Assessore alla Forestazione dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Manuel Rodolfo Colom, Responsabile Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Silvia Totaro, Responsabile Sostenibilità di Nespresso Italiana e Alessandro Martella, Direttore generale di AzzeroCO 2 .

“Questa tipologia di interventi sono di assoluta importanza per salvaguardare i nostri paesaggi e contrastare i cambiamenti climatici, interventi che possono essere realizzati unicamente grazie alla collaborazione tra soggetti pubblici i privati in un’ottica di gestione forestale sostenibile, come quella che viene attuata nel Complesso demaniale di Rincine che è tra i pochi certificati sia con gli standard FSC che Pefc” ha dichiarato Tommaso Cuoretti Sindaco di Londa

L’obiettivo dell’intervento di tutela è quello di garantire una maggiore stabilità del bosco attraverso un’attività di pulitura dell’area con la rimozione delle piante morte. Questo permetterà sia l’affermazione delle piante più grandi che l’ingresso spontaneo di latifoglie autoctone, con l’obiettivo a lungo termine di rinaturalizzare l’area.

L’iniziativa sostenuta da Nespresso non si limita quindi ad una semplice azione di ripristino, ma rappresenta un progetto strategico che mira a preservare la biodiversità del territorio, mantenendo il valore del biosistema del bosco e garantendo la continuità dei servizi ecosistemici che esso fornisce agli altri esseri viventi vegetali e animali, oltre alla comunità di abitanti dei paesi limitrofi.

Inoltre, per favorire ulteriormente la rinaturalizzazione della zona, verranno messe a dimora nuove piante di abete rosso in zone colpite da calamità naturali. Questo approccio integrato rappresenta un investimento significativo per il futuro del territorio, contribuendo alla rigenerazione del bosco e rafforzando la sua capacità di adattamento anche ai cambiamenti climatici.

“L’intervento rappresenta per noi di Nespresso un importante nuovo tassello di quell’impegno che cerchiamo di rendere sempre più concreto sul nostro territorio, azione dopo azione, e nel pieno rispetto del concetto di cura e attenzione ai luoghi, all’ambiente e alle persone che lo abitano – ha dichiarato Silvia Totaro, Sustainability e SHE Manager di Nespresso Italiana. Contribuire al recupero degli abeti rossi fortemente danneggiati in quest’area, permetterà al bosco di prosperare rafforzando le proprie capacità di difesa. Azioni come questa ci permettono di contribuire a creare le condizioni per rendere gli ecosistemi più sani e resilienti alle conseguenze dei cambiamenti climatici, offrendo a questi boschi la possibilità di continuare ad essere un habitat ricco per gli esseri viventi che lo popolano, oltre ad assolvere al loro importante ruolo di assorbimento delle sostanze inquinanti migliorando la qualità dell’aria per gli abitanti dei comuni vicini.”

L’intervento è reso possibile da “Le città che respirano”, iniziativa con la quale Nespresso si impegna, insieme a Legambiente e AzzeroCO 2 , a tutelare il patrimonio naturalistico e ambientale italiano, con l’obiettivo di rendere l’Italia sempre più verde, aumentarne la biodiversità e dare a tutti la possibilità di vivere attivamente il proprio territorio. Un progetto che dal 2020 ha permesso di riqualificare diversi territori tra Piemonte, Lombardia, Lazio, Friuli-Venezia giulia e oggi in Toscana con interventi in aree urbane ed extra urbane, e in Puglia, Sardegna, Sicilia, per supportare aree colpite da gravi incendi.