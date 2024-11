Black Friday del Fiorentino, al Mercato Centrale sconti sulla spesa

Firenze – Allo Storico Mercato Centrale torna il Black Friday del Fiorentino. Da giovedì 28 novembre a martedì 3 dicembre, in occasione della giornata di sconti nazionale, anche il piano terra dello Storico Mercato Centrale lancia il suo Black Friday: tutti i fiorentini o le persone residenti o domiciliate a Firenze potranno acquistare una serie di prodotti, che saranno contraddistinti da un apposito cartello, a prezzo scontato. Carne, pesce, frutta, verdura, pasta e tanto altro, della migliore qualità e a chilometro zero, potranno essere portati via con una percentuale di sconto che varia a seconda della bottega.”Un’iniziativa – spiega Massimo Manetti, presidente del Consorzio del piano terra dello Storico Mercato Centrale – che vuole rafforzare ancora di più il legame tra il mercato, i fiorentini e la città”. In questa direzione lo Storico Mercato Centrale ha firmato una convenzione col parcheggio del Mercato Centrale: il ticket per chi fa la spesa al piano terra costa 1.50 per le prime due ore.