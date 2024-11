Libri: “Il mondo a casa mia”, in scena è la vita

Su il sipario, si va in scena. No, non è una pièce teatrale, il nuovo libro cui la magica penna di Benedetto Ferrara, giornalista e scrittore, ha dato vita; ma è piuttosto una raccolta di spezzoni di esistenze, situazioni, narrazioni che hanno il loro comun denominatore in una cornice che diventa essa stessa protagonista, ovvero l’albergo. Non è una pièce teatrale, non è un film, ma di queste ha l’andamento, l’attrazione, lo spirito. Par di vederli, questi personaggi tratti dai reali accadimenti occorsi ai tre co-autori, Cristina Pagani, Alessandro Auger, Andrea Vendali, ovvero la storia dell’accoglienza alberghiera fiorentina, che hanno deciso, nelle more forzate del covid, di consegnare a Ferrara le loro ricordanze dei fatti avvenuti nel corso di esperienze pluridecennali a contatto con ospiti di tutti i Paesi, religioni, culture.

Si snoda, il racconto consistente in sedici racconti o “stanze”, nelle parole di Alberto, l’albergatore voce narrante che, come spiega Ferrara nella presentazione avvenuta martedì scorso al Libraccio di via Cerretani a Firenze, “ha riassunto i tratti della personalità dei tre narratori in un unico personaggio”, capace di raccontare con piglio via via malinconico, ironico, serio vicende che vanno dal paradosso alla riflessione amara al tono scherzoso degno della migliore ironia fiorentina. Registri diversi, che si mescolano dando fascino, vivacità, colore alla narrazione.

“L’idea nasce nel periodo del Covid, mentre Alessandro era all’ospedale, intubato, in una situazione non molto felice. A quel punto, sentendolo con Andrea, pensammo a questo libro – dice Cristina Pagani, stirpe di albergatori, lei stessa albergatrice – e dissi che il momento era giunto, quello di consegnare alle pagine scritte la nostra vita, il nostro patrimonio”. Così, appena Alessandro si sentì meglio, “ci riunimmo a cena e convinti che la nostra fosse una bella idea, coinvolgemmo Benedetto Ferrara, un grande amico, una grande scrittore, un grande giornalista”.

“Il libro nasce dall’idea di tre persone che si conoscono da una vita, che hanno dovuto affrontare nell’attività professionale svariate situazioni, che, in una cena con del buon vino e un ottimo gelato, hanno deciso di compiere l’impresa – dice Andrea Vendali, che ha iniziato la carriera di albergatore a 16 anni – sono entrato in albergo grazie agli uffici di mia zia, accolto da due persone che si accollarono questo rischio. Posso dire che ho fatto il lavoro che mi piaceva fare”.

“Mi rifaccio a una cosa che ha scritto Benedetto e di cui sono veramente convinto – esordisce Alessandro Auger – ho sempre dichiarato che di lavoro facevo il “dirattore”, perché in realtà fai l’attore, entri in scena tutti i giorni, tutti i giorni racconti qualcosa, perché devi affrontare migliaia di situazioni diverse. A proposito del libro, devo dire che secondo me Benedetto ha scritto un libro poetico. Le vicende narrate sono tutte vere, successe davvero, romanzate e rese al meglio possibile. Ci sono vicende che ora non potrebbero accadere, con l’avvento di internet ad esempio, ma a quei tempi si poteva inventare qualsiasi cosa, e per certi versi lo abbiamo fatto. Però questo non è il libro della nostalgia del buon tempo passato, Il nostro era ed è un mestiere. E questo libro è un libro vero, pieno di vita e di poesia”.

“Mi ha conquistato l’idea di scrivere queste storie, di entrare in un mondo diverso, le nevrosi, le passioni, il talento di chi dirige una comunità alberghiera, una cosa che diventa la sua vita – dice l’autore – sono fondamentalmente un giornalista, ma per scrivere questo libro ho dovuto fare un’azione particolare, diventare non un ‘albergatore, ma tutti e tre, partendo dalle diversità caratteriali, per mettere insieme un protagonista nella cui storia Alessandro, Cristina e Andrea potessero riconoscersi. Il protagonista, Alberto, è un anziano direttore d’albergo in pensione che rivede la sua vita, partendo da quando era ragazzino”.

Il problema, spiega ancora Ferrara, era fare la scelta. “Facendo il giornalista amo comunicare le storie al lettore in modo diretto. Si tratta di storie vere, umane, molto cinematografiche. Mi sono buttato dentro queste vicende sottoponendole via via alle mie fonti. Storie vere, alcune molto divertenti, quasi comiche; altre più austere, dal momento che negli alberghi si icnontrano anche persone molto autorevoli”. Come la storia che riguarda la presidente della Camera Nilde Jotti, compagna di Togliatti che chiede a un giovanissimo Auger di farle compagnia a cena, in un albergo di Trento dove ai tempi lavorava. O la storia in cui l’incontro è con Berlusconi.

La maggior parte delle storie è ambientata negli alberghi fiorentini. Alcune vicende riguardano l’amore, una di queste, ambientata nella zona di piazza Indipendenza, raccontata da Cristina Pagani, è delicata e struggente. Ci sono le coppie, chi ritorna nella stessa stanza una volta l’anno di primavera, scatenando le ipotesi. Storie diverse, situazioni con personaggi anche caricaturali, quasi da teatro, fino a storie di action movie. Situazioni grottesche, folli, fino alla morte, centrale in un romanzo come questo, la morte che diventa quasi comica nel decesso di un turista sovietico e ironica nel caso della morte di un cliente corpulento, fatto uscire dall’albergo con un montacarichi. Insomma, risate, riflessioni sulla leggerezza dell’esistenza, pesi quasi insopportabili invece in altre vicende. Tutto insieme. In altre parole, in scena è la vita.

Benedetto Ferrara

Il mondo a casa mia. Vita e avventure di un direttore d’albergo

The Dot Company Editore