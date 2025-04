Sottopasso del Soccorso, nuova tappa della storia infinita

Prato – Era esattamente un anno fa, quando, in piena campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale pratese, arrivò la notizia dello stanziamento da parte del Governo Meloni di 29 milioni di euro, soldi che mancavano per coprire integralmente le spese per realizzare il progetto del raddoppio tramite tunnel di viale Leonardo da Vinci al Soccorso. Costi che nel corso degli anni erano aumentati ma che erano stati previsti nel nuovo contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e Anas 2021-2025, approvato dal Cipess, anche per poter andare a gara e prevedere un appalto integrato tra progettazione esecutiva e lavori.

Inoltre nel nuovo contratto di programma tra ministero e Anas, erano state previste in Toscana solo due grandi opere viarie: il tunnel del Soccorso a Prato e il sistema tangenziale di Lucca.

Non mancarono all’epoca in città una serie di botta e risposta tra chi nel Pd aveva amministrato la città rivendicando la bontà di quanto fatto per risolvere il nodo del Soccorso e i finanziamenti arrivati dal Governo ne erano una prova, e il centrodestra che invece polemizzava su quegli 800 metri che sarebbero costati una cifra enorme e che sarebbe stato preferibile al sottopasso una semplice costruzione di un viadotto, con una spesa molto inferiore,(progetto della amministrazione comunale di centrodestra 2009-2014 a guida Cenni). Quando a dicembre arrivó poi la gara d’appalto dell’Anas la nuova sindaca Bugetti disse,-Ora ci siamo davvero e ne siamo felici. E’ un atto concreto, qualcosa che tutta la città aspetta da tantissimo tempo”. Una felicità durata poco perché qualche giorno fa è arrivata, come una doccia fredda,una sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato una precedente decisione del Tar che dava ragione ad una Chiesa evangelica cinese contro l’Anas.

La Chiesa in questione chiedeva di potersi allargare in futuro, mentre l’Anas sosteneva che avrebbe dovuto rispettare una fascia di rispetto di 30 o 40 metri. Stando alla decisione del Consiglio di Stato, invece, la fascia di rispetto dovrà essere di soli 20 metri. Questo perché le strade adiacenti alla Declassata sono ancora classificate come “centro abitato”. E se dunque la Chiesa evangelica cinese vorrà allargarsi,potrà farlo.

In tutto questo la posizione del Comune di Prato è stata fin da subito controversa, perché nel 2015 nel giro di pochi mesi emanò due pareri diversi : il 23 giugno la delimitazione del centro abitato che includeva anche l’edificio destinato a diventare la nuova sede dell’associazione cinese; il 15 settembre l’approvazione, sempre con delibera della Giunta, del protocollo di intesa sottoscritto da ministero delle Infrastrutture, Anas, Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Province di Prato e Pistoia, Comuni di Prato, Firenze, Pistoia, Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino, di considerare la “strada come statale”.

Una classificazione successiva che, ha però chiarito il Consiglio di Stato, non cambia la destinazione delle strade adiacenti che erano e restano ‘centro abitato’, ed è “Illogico che il Comune, dopo aver espressamente provveduto a delimitare il perimetro del centro abitato, venga ridefinito appena pochi mesi dopo, peraltro in via soltanto implicita, senza assumere provvedimenti espressi in tal senso”.

Ora in attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi di questa controversa vicenda, appare ormai chiaro che i tempi per la realizzazione del sottopasso del Soccorso si allungheranno ancora di più con il paventato rischio che quest’opera, tanto agognata dai pratesi, non veda più la luce.