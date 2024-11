Sciopero nazionale, due cortei a Firenze, Cgil e Uil partono da Santa Maria Novella

Firenze – Lo sciopero nazionale di venerdì 29 novembre vedrà a Firenze sfilare due cortei, uno di Cgil e Uil, l’altro di Cobas e Cub.

Cgil e Uil hanno proclamato 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per domani venerdì 29 novembre, interessati tutti i settori, escluso quello ferroviario, e scendono in piazza per chiedere di “cambiare” la manovra di bilancio, considerata del tutto “inadeguata a risolvere i problemi del Paese” e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

In Toscana il corteo a carattere regionale si terrà a Firenze, con partenza alle 9:30 da piazza Santa Maria Novella e si concluderà in piazza Poggi, dove parlerà il segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi, a seguire interventi delegate/i. Chiude Ivana Veronesi di Uil nazionale. Il corteo passerà da via dei Fossi, piazza Goldoni, lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, via dei Serragli, via Sant’Agostino, piazza Pitti, via Guicciardini, lungarno Torrigiani, lungarno Serristori.

Alla giornata di sciopero convocata da CGIL e UIL, si sono aggiunti anche COBAS e CUB, con una piattaforma di rivendicazioni che pone l’accento, tra le altre cose, anche contro il Decreto Sicurezza, le politiche di guerra perpetuate dal Governo e il rispetto dei diritti di cittadinanza per tutte e tutti. Il corteo indetto da COBAS e CUB partirà alle 9:30 da Piazza Puccini e, passando dai luoghi della strage di via Mariti, arriverà in Piazza Dalmazia, alla lapide in ricordo di Samb Modou e Diop Mor.