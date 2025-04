1 Maggio, sciopero a Mc Donald’s

Firenze – Domani giovedì Primo maggio sarà sciopero (intero turno di lavoro) al Mc Donald’s di Empoli (Fi). Nell’occasione, è in programma un presidio davanti al ristorante in via Livornese 182 alle 19:30.

Alla base della mobilitazione, indetta dalla Rsa Filcams Cgil del ristorante empolese, c’è l’indisponibilità aziendale ad avviare un tavolo di trattativa per la definizione di un contratto integrativo di gruppo, nonché il mancato adempimento di quanto previsto dalla contrattazione nazionale di settore in tema di diritti di informazione, con particolare riferimento ai dati aziendali richiesti e non ancora ricevuti. Una posizione che rappresenta una chiusura totale rispetto a quanto previsto dagli accordi interconfederali e dal Contratto nazionale applicato.

La multinazionale operativa nel settore della ristorazione commerciale è presente in Italia con 740 locali, di cui 680, pari al 92%, gestiti in licenza, e 60 locali, pari all’8%, a gestione diretta. Sono circa 3.600 i dipendenti diretti su un totale di oltre 35.000 lavoratori occupati su tutto il territorio nazionale con i licenziatari, ai quali sono state le piattaforme con la richiesta di avviare i tavoli per la stipula di integrativi aziendali, ad oggi nessuna risposta è pervenuta.

Il ristorante di Empoli occupa circa 60 persone, direttamente dipendenti da Mc Donald’s.

Al diniego ad aprire un tavolo di trattativa per il Contratto integrativo, la Filcams Cgil, con l’iniziativa del Primo Maggio, giornata della Festa di lavoratori e lavoratrici, vuole manifestare disappunto e contrarietà rispetto alla manifestata indisponibilità alla contrattazione, al confronto e al dialogo da una società quale McDonald’s, che rappresenta uno dei maggiori player nella ristorazione fast food nel mondo.