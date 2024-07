Palio di Siena, l’Onda diventa tsunami e trionfa

Dopo aver scacciato la pioggia che ha tenuto il Palio sequestrato per due giorni, un’Onda impetuosa ha inondato la Piazza del Campo. È infatti la Contrada bianco e celeste legata al mare, che ha vinto il Palio di Siena. Decisiva la precisione del cavallo Tabacco, il più esperto del gruppo, e la determinazione del fantino Carlo Sanna detto Brigante, che conquista la terza vittoria, la seconda consecutiva dopo il successo nell’Oca di dieci mesi fa.

E proprio l’Oca, altra favorita con il fantino Tittia e il cavallo Veranu, dopo essere partita in testa, e poi essere superata al secondo giro, ha tentato disperatamente di rimontare, senza riuscirvi.

Tutti gli altri sono stati solo comprimari, compresi gli altri due favoriti, il Valdimontone e la Pantera. Caduti entrambi al terzo giro, quando il cavallo Ungaros del Valdimontone è crollato a terra, coinvolgendo sia la Pantera che. Nicchio.

Nella pista di tufo di Piazza del Campo, ha contato soprattutto l’esperienza del cavallino Tabacco, che ha dimostrato doti di prontezza, velocità e determinazione che hanno annichilito gli inseguitori.

L’incertezza alla mossa, più che alle manovre tra rivali, è stata dovuta solo dalla riottosità del fantino della Lupa, a dare il via dalla posizione di rincorsa. Nonostante spesso le nove contrade all’interno fossero assolutamente ferme. Da questo atteggiamento del fantino della Lupa, soprannominato Tempesta, sono scaturite due mosse false, decretate dal mossiere Bartolo Ambrosione.

Poi, la partenza e il duello tra Oca e Onda, i cui colori ricordano quelli del manto della Madonna dipinta nello splendido drappellone di Giovanni Gasparri. Dopo due giorni di Palio “sospeso” a causa del maltempo, i senesi hanno cosi potuto concludere il loro rito secolare, in una piazza non piena come sempre, vista la pressoché totale assenza di turisti, spiazzati dal doppio rinvio.

Scacciata, dunque, la maledizione della pioggia che si era abbattuta per due giorni su Siena, sconvolgendo i tempi rituali a cui i senesi sono abituati da generazioni, la passione dei Contradaioli vittoriosi dell’Onda ha potuto esplodere come tradizione. Se l’ultima dilazione del Palio risaliva al 16 agosto 2022, per ritrovare un altro rinvio di due giorni, bisogna riandare al 4 luglio 1979. Altri tempi: dominava Aceto, indiscusso re della Piazza, che però quella carriera non potè disputarla perché squalificato. Vinse la Civetta con l’allora giovane Tremoto. Al fantino vincitore di oggi mancavano ancora una dozzina di anni per nascere. Domenica nuovo giro della fortuna, con l’estrazione a sorte di tre Contrade che andranno a completare il lotto del prossimo Palio del 16 agosto.

Foto dal sito il palio.org