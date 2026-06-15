Giornalismo digitale: verità addio, viva la verosimiglianza

“Da qui messere, si domina la valle. Ciò che si vede è”. Era l’incipit falsettato da Francesco Di Giacomo di uno storico pezzo del Banco del Mutuo Soccorso del 1972. Come dire, che al di là di ciò che non si intravedeva, nulla esisteva. Quelle note e quella voce stridula appaiono una sorta di colonna di sonora al contrario per il quarto Report dell’Osservatorio sul giornalismo digitale presentato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Perché nell’ecosistema mediatico, ormai intriso di intelligenza artificiale generativa sempre più agentica e autonoma, soprattutto nelle piccole redazioni poco strutturate, nel racconto della grande “valle” della società contemporanea non esistono più i soli riferimenti oggettivi di ciò che è vero e quindi esiste, e di ciò che è falso. Quello che si insinua nell’immaginario collettivo, come elemento sempre più dominante è il verosimile. Si impone ciò che appare più congeniale anche alle proprie convinzioni, che appaga di più la propria “pancia” imbottita dal cibo avariato dei social, dalle fake news, dalle deep fake create con l’IA, dalla mala informazione della cattiva politica. Il Report dell’Osservatorio definisce “Verosimiglianza” questa degenerazione che offusca e quasi cancella il ruolo di mediatore sociale dei giornalisti. Che comprendeva, e comprende, prima di tutto, l’atto fondamentale della verifica dei fatti, ma che non è alla base del crepitio assordante di presunte informazioni veicolate dai social.

Nella landa desolante delle piattaforme domina infatti una sesta “dabliu”. Le regole del giornalismo erano codificate in cinque domande in lingua inglese che iniziavano appunto con la W: who? (chi?), what? (cosa?), where? (dove), when? (quando), why? (perché?). Da un decennio domina invece la parola introdotta da una sesta “dabliu”: while. Mentre tutto accade, tutto viene narrato e non è detto che sia verificato. Se ciò che va risponde ai codici SEO meglio la pubblicazione prima degli altri: basta che sia, appunto, verosimile. L’IA può condurre le danze tenendo per mano colui che redige il testo.

Dice Antonio Rossano, coordinatore dell’Osservatorio: “Il giornalismo moderno ha avuto storicamente il compito di trasformare la complessità dei fatti in racconti comprensibili e credibili. Ma nell’ecosistema digitale questa funzione è stata rovesciata: ciò che “sembra vero” può circolare più velocemente, più efficacemente e più capillarmente di ciò che è stato verificato. La verosimiglianza, da ponte tra fatti e pubblico, può diventare schermo che nasconde l’assenza dei fatti. Il passaggio decisivo non è più soltanto dalla verità alla post-verità, ma dalla post-verità alla post-realtà”.

Temi che rimbalzano nelle analisi mediatiche contemporanee, ormai da una decina di anni, da quando l’agenda setting delle notizie viene definita soprattutto dai social. E oggi con i modelli dell’IA generativa la nuova potenza di fuoco del verosimile è centuplicata rispetto a quanto diceva, per esempio, Marcel Gauchet, professore emerito dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, già nel 2018 su Micromega, in un saggio intitolato “La guerra delle verità”. Gauchet analizzava temi che paiono ancora più decisivi oggi di fronte all’avanzata dell’Intelligenza artificiale Generativa: “Cosa distingue la post-verità dalla falsità? Il discorso di post-verità – scriveva Gauchet – si concepisce come un contro-discorso e deve il suo successo al fatto di presentarsi come un’alternativa rispetto alla verità ufficiale dei grandi media dominanti. Deve la sua credibilità al sentimento che la verità dei media non è la verità tout court. Al punto che è possibile legittimare un discorso politico attraverso la critica della presunta menzogna mediatica. La sua denuncia diventa il modo di accreditarsi presso settori rilevanti della popolazione (…). La post-verità è il rampollo illegittimo del politicamente corretto. Nei social network e nell’underground informativo che rappresentano la post-verità ha trovato la sua nicchia ecologica naturale, un sostegno a prova di bomba e una cassa di risonanza formidabile”.

Ferruccio De Bortoli, in un dialogo con Luciana Castellina, ancora su Micromega, nel 2018, sottolineava sul tema: “Purtroppo i social network incoraggiano il bisogno di conferma delle proprie opinioni. Per cui ciascuno si alimenta solo di cose che lo rassicurano ed è sempre più disabituato all’ascolto e al confronto con persone che hanno opinioni differenti dalle proprie. Questa – dice ancora De Bortoli – è la vera emergenza democratica. Condivido quanto ha detto Katharine Viner, la direttrice del Guardian, sul fatto che è venuta meno l’importanza sociale della verità per esprimere il proprio malessere, il proprio dissenso verso l’establishment”. L’IA, quasi dieci anni dopo, ha messo la corazza alla verosimiglianza preferita alla ricerca della verità.

Per questo l’intero Rapporto dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti è attraversato da una domanda comune: “Come può il giornalismo continuare a svolgere la propria funzione democratica in un ambiente informativo caratterizzato dall’abbondanza di contenuti, dalla frammentazione dell’attenzione e dalla crescente capacità delle tecnologie digitali di produrre rappresentazioni sempre più convincenti della realtà?”.

Commenta il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli: “Stiamo scivolando in una dimensione sempre più insidiosa: quella della manipolazione del verosimile, del racconto corretto, equilibrato, magari elegante, ma privo di fondamento, senza riscontro con la realtà e potenzialmente utilizzabile per costruire un’altra realtà. Potremmo chiamarlo “l’inganno degli inganni”. Facilitato e reso più semplice dai nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale che generano testi, parole, immagini, suoni, sempre più somiglianti al linguaggio del giornalismo, il tutto spinto da enormi interessi economici, politici e geostrategici”.

Sottolinea il coordinatore dell’Osservatorio Digitale, Antonio Rossano: “Il Rapporto mette in luce una distinzione cruciale: la conoscenza non coincide con la coerenza. È qui che nasce il rischio epistemico del giornalismo contemporaneo. Quando il processo di verifica diventa invisibile, secondario o sacrificabile, il prodotto finale può continuare ad apparire giornalistico, ma perde la funzione che lo legittima. La differenza tra giornalismo e simulazione del giornalismo non sta più soltanto nello stile, nel tono o nel formato, ma nel metodo che precede la pubblicazione”.

Ed è di tutta evidenza, come viene sottolineato nel Rapporto, che “questa trasformazione abbia anche una dimensione politica. La verosimiglianza è una forma di potere perché agisce prima della riflessione critica, sulle emozioni, sulle paure, sull’identità e sul senso di appartenenza. Chi controlla la cornice del racconto non controlla soltanto l’informazione, ma le condizioni in cui le persone interpretano i fatti e prendono decisioni. La comunicazione con l’intelligenza artificiale permette di costruire narrazioni plausibili, prove sintetiche e cornici emotive in modo rapido, personalizzato e industriale”.

In questo quadro, l’uomo più potente al mondo, Donald Trump, è il campione assoluto dell’utilizzo dei nuovi strumenti della tecnologia mediatica a scopi di destrutturazione della verità dei fatti, per imporre una propria narrazione di ciò che accade soprattutto nelle situazioni di belligeranza da lui create, ad uso e consumo delle proprie strategie.

Ed ecco quindi, la nuova rotta per il giornalismo al tempo dell’IA: non può più limitarsi a correggere singoli errori, deve riconoscere e smontare le architetture narrative che orientano la percezione collettiva. Perché l’intelligenza artificiale generativa accelera e radicalizza il processo di separazione dall’autenticità. Testi, immagini, video, voci, volti e documenti possono essere prodotti in forme sempre più realistiche, coerenti e persuasive. Il Rapporto, comunque, non sbatte la porta delle redazioni in faccia all’intelligenza artificiale: “Può aiutare nella traduzione, nella trascrizione, nell’analisi di grandi moli di dati, nell’individuazione di pattern, nella verifica e nello sviluppo di nuovi prodotti editoriali. Ma può farlo solo se inserita dentro una cultura professionale forte. L’IA può aumentare il giornalismo, non sostituirne il fondamento. Il criterio non deve essere la massima automazione possibile, ma – sottolinea il Rapporto – la massima responsabilità possibile”.

In questa dimensione piena di rischi ma anche di inedite opportunità, si inscrive la crisi del giornalismo, che non è solo di cali colossali di vendita dei giornali e delle raccolte pubblicitarie. Anche se redazioni più povere e precarietà diffuse, attenuano la spinta all’inchiesta e alla verifica. È, forse soprattutto, di crollo nella fiducia del racconto giornalistico, messo ai margini dell’ecosistema mediatico. Per questo, il Rapporto dell’Osservatorio sul giornalismo digitale evidenzia come la questione centrale riguardi anche la sostenibilità della funzione democratica dell’informazione: “La sfida non riguarda soltanto il settore dell’informazione. Riguarda il funzionamento delle democrazie, la qualità del dibattito pubblico e la possibilità stessa di costruire una realtà condivisa in società sempre più frammentate e mediate dalle tecnologie digitali. In un ambiente nel quale l’intelligenza artificiale rende possibile la produzione industriale di contenuti plausibili, nel quale le piattaforme organizzano l’attenzione collettiva e nel quale la fiducia nelle istituzioni della conoscenza è sottoposta a continue tensioni, il giornalismo è chiamato a riaffermare la propria specificità. Questa specificità – conclude Antonio Rossano – non risiede nella semplice produzione di contenuti, ma nella capacità di produrre conoscenza verificata, assumersi responsabilità pubbliche e rendere trasparenti i processi attraverso cui le informazioni vengono raccolte, controllate e raccontate”.

È, del resto, la sola strada per convivere e competere con le macchine rese sapienti dall’elaborazione degli algoritmi, anche grazie alle informazioni di secoli di giornalismo.