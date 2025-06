La Pergola e Massini: la città si ribella contro il declassamento

L’interrogativo è sostanzioso. Coinvolge parole chiave come politica, cultura, libertà, potere, democrazia. L’interrogativo, certo minimale di fronte ai dolori del mondo, riguarda il Teatro della Toscana. Che fine farà? Che ne sarà di questa istituzione eletta al rango di Teatro Nazionale (come dire all’apice del sistema teatrale della nostra penisola: in tutto se ne contano sette) dopo il paventato declassamento (venti punti in meno di merito che significano meno contributi, immagine compromessa, sfiorire di progettualità) da parte del governo?

Ora se il prologo è chiaro, ovvero la volontà di colpire in uno dei suoi simboli una regione “non amica” (non suonano stonate a questo punto le parole di Salvini di poco tempo fa “questi toscani ci hanno rotto) la fine è in bilico. La notizia è ormai di dominio pubblico. I lanci di agenzia ieri si sono susseguiti, i media l’anno amplificata, bastava dare una occhiata alle locandine dei giornali per capire che “ha da pass’ a nuttata”. La querelle, e lo scontro con Roma, nata dopo l’uscita di Marco Giorgetti da direttore generale (comunque ripagata niente male a suon di migliaia di euro, ma va pur detto che la cosa è stata gestita dalla Fondazione con una certa approssimazione) e l’arrivo alla direzione artistica di Stefano Massini, è montata a dismisura innalzando i toni di una conflittualità che da competitiva è diventata punitiva.

Una sorta di verdiana “vendetta tremenda vendetta” che non fa certo onore all’istituzione principe del nostro Paese quanto a seminatore di cultura. Il nome di Massini risuona ostile (e non se ne capisce il motivo stante l’autorevolezza conclamata e la fama internazionale di cui gode) alle orecchie ministeriali. Massini guastatore? Massini insubordinato? Massini fomentatore di chissà quali trame? Massini istigatore di chissà quali retroscena? Massini destabilizzatore? In sintesi “Massini non gradito”. Massini ne è cosciente: “Si profilava una penalizzazione di due o tre punti. Il fatto che siano diventati venti è una chiara presa di posizione contro la mia persona”.

Firenze ha fatto saltare il banco. Ieri si sono dimessi tre dei sette membri della commissione ministeriale incaricata di dividere e attribuire le risorse pubbliche, bloccando di fatto tutto il meccanismo, proprio per il trattamento (declassamento) che emergeva ai danni del Teatro della Toscana. Un coup de theatre che forse non ha colto di sorpresa i ben informarti, diciamo che era nell’aria, se ne sentiva il profumo, ma certo ha creato rabbia, sbigottimento, risentimento, delusione, voglia di rivincita. Firenze si è svegliata con la sensazione di contare meno.

“Quello che sta succedendo al nostro Teatro – dichiarava a caldo la sindaca Sara Funaro – è una situazione anomala e mai vista prima nella storia dei teatri italiani. Chiedo spiegazioni immediate al ministro Giuli e al sottosegretario Mazzi perché si tratta di un atto gravissimo, inaccettabile. Se venisse confermata l’intenzione di andare avanti in questa direzione siamo pronti ad agire in tutte le sedi opportune a tutela della nostra città e del prestigio e della storia del nostro Teatro. Non possiamo tollerare questo sfregio a Firenze e al teatro della Toscana”.

E oggi al momento della presentazione della nuova stagione al fianco di Massini, dal palcoscenico en plein air dell’arengario di Palazzo Vecchio, ha ribadito, chiaro e forte, senza mezzi termini: “Quello che sta succedendo contro il Teatro della Toscana è bullismo istituzionale. Difenderò sempre con le unghie e con i denti il nostro teatro e i suoi lavoratori. Se loro lo vogliono declassare noi lo faremo promuovere dai cittadini”. Per la prossima settimana sono attese le attribuzioni (ufficiali e definitive) ai bilanci dei diversi teatri e compagnie (pubblici e privati) da parte del Ministero. La partita è aperta. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo arriva il commento ufficiale del Sottosegretario di Stato alla cultura con delega allo spettacolo dal vivo, Gianmarco Mazzi, destinate a non gettare acqua sul fuoco: “Dopo aver appreso delle plateali dimissioni di tre componenti della commissione teatro del Ministero e che due di loro, nominati come figure tecniche dalla Conferenza unificata di Regioni, Province e Comuni, sono in realtà esponenti di partito, ho deciso di accelerare una decisione già da tempo condivisa con le associazioni più rappresentative del settore. Insedieremo entro pochi giorni un gruppo di lavoro per lo studio e l’individuazione di nuovi criteri e nuove modalità per l’assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo che lavorerà per i prossimi due anni e dovrà realizzare un sistema più semplice e trasparente di quello attuale, da lasciare come eredità alla prossima legislatura. Sarà Giorgio Assumma a guidare il gruppo di studio che si avvarrà del contributo dei più autorevoli studiosi italiani della materia e dei migliori operatori del mondo dello spettacolo”. La nuttata è appena cominciata.

Lasciando da parte il contenzioso politico (mala tempora currunt) e soffermandoci, che poi era (avrebbe dovuto essere) l’oggetto principale dell’incontro di stamattina in piazza della Signoria, all’aspetto artistico della nuova stagione 25/26 messa a punto da Massini che coinvolge le tre sale di pertinenza, Pergola, Rifredi, Era di Pontedera, va detto che a confronto delle precedenti, più o meno firmate da Giorgetti/Accorsi, come recitava un vecchio adagio pubblicitario, la differenza salta agli occhi. Lo sguardo che Massini ha impresso alla “sua” programmazione è sicuramente più avvincente e spericolato. Più articolato. Meno rassicurante? Una volta c’erano gli abbonati. Inamovibile sostanza. Oggi? Che pubblico ci troviamo di fronte? Quale l’attesa, la curiosità, la complicità che lo distingue?

Domande senza acute risposte (impensabili di questi tempi acidi e fanatici) ma che, almeno di sfuggita, meritano una introspezione. Un contatto. Un confronto. Uno “sguardo” appunto. I nomi in calendario (su cui torneremo con più vivo interesse al nel momento che il sipario si alzerà il prossimo ottobre: il 13 alla Pergola, il 24 a Rifredi e il 25 a Pontedera) sciorina una partitura di titoli, laboratori, eventi, speciali, incontri, appuntamenti (ex)traordinari che, per dirla con l’ufficialità del comunicato, “sottolineano la vocazione pubblica e civile del Teatro della Toscana, riaffermandone il ruolo fondamentale come fulcro di partecipazione, ispirazione, riflessione , occasioni che guardano e interrogano il presente, esplorando le contraddizioni del nostro mondo incattivito e arreso, dallo scontro tra potere e memoria alla persistenza delle guerre, alla violenza contro il corpo e l’autonomia delle donne. Il teatro, dunque, non solo come specchio della realtà, ma soprattutto come strumento di conoscenza e di cambiamento della società”.

All’interno di questo scoppiettante scacchiere convivono figure di primo piano del panorama internazionale come Irina Brook, Milo Rau, Thomas Ostermeier, Claudio Tolcachir, Romeo Castellucci, Emma Dante, Lucia Calamaro, Virgilio Sieni, Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, Toni Servillo, Luca Marinelli, Paolo Fresu, Elio Germano, Teho Teardo; esponenti di spicco della scena teatrale contemporanea, come Armando Punzo, Mimmo Borrelli, Ascanio Celestini, Sotterraneo, Chiara Guidi, Roberto Latini, Lisa Ferlazzo Natoli / lacasadiargilla, Serena Sinigaglia, Marta Cuscunà, Fabiana Iacozzilli, Mario Perrotta, Peppino Mazzotta, Leonardo Manzan, Marco Lorenzi / Mulino di Amleto, Tindaro Granata; grandi interpreti della nostra scena come Umberto Orsini, Gabriele Lavia, Sandro Lombardi, Federico Tiezzi, Carolina Rosi, Ottavia Piccolo, Giuliana De Sio, Franco Branciaroli, Elena Bucci, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Valerio Binasco, Filippo Dini, Neri Marcorè, Elio, Daniele Russo, Salvo Ficarra, Angelo Savelli, Tindaro Granata.

Da parte sua Massini elabora una rievocazione scenica della storia della Piaggia e mette in campo l’ultima puntata della sua esplorazione delle derive contemporanee dedicata a Donald Trump, raccontandone l’irresistibile ascesa fatta di vertiginosi successi e clamorose bancarotte. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro della Toscana, comincia da Firenze, dal palcoscenico della Pergola, una lunga tournée che lo vedrà toccare le principali piazze delle della penisola. Tutte le schede degli spettacoli, tutti gli approfondimenti sui laboratori e gli eventi collaterali, e tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti, sono su www.teatrodellatoscana.it.

In foto Sara Funaro e Stefano Massini