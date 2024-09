Mostre: Helen Frankenthaler, pioniera della pittura astratta

Dal 27 settembre 2024 al 26 gennaio 2025, a Palazzo Strozzi è presente la grande mostra “Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole”. L’artista americana, seconda generazione degli astrattisti d’oltre oceano, con la sua capacità di improvvisare e la sua innovativa tecnica.

Una grande sorpresa attende il visitatore superando la soglia della mostra di Helen Frankenthaler. Opere che vanno dai primi anni ’50, quando ha sviluppato e perfezionato la tecnica pittorica soak-stain, imbibizione a macchia, fino al 2002. Un arco temporale lunghissimo, durante il quale l’artista ha lavorato intensamente vivendo quel fervido periodo americano a stretto contatto con i più grandi artisti della scena internazionale, come Robert Motherwell, suo primo marito, Jackson Pollock, Mark Rothko, Kenneth Noland, David Smith, Anthony Caro e Anne Truitt.

Il suo modo di fare arte ha avuto un ruolo centrale nella transizione dall’Espressionismo astratto alla pittura Color Field.

Insieme alle sue opere di grandi dimensioni, sono riunite anche quelle, pitture e sculture, dei suoi contemporanei con cui fino agli ultimi tempi ha mantenuto contatti profondi. Le sue innovazioni artistiche, accostate a dipinti, sculture e opere su carta di artisti contemporanei, permetteranno di mettere in luce le sinergie e le affinità tra questi autori.

Donna, talvolta anche unica nelle esposizioni collettive, con la sua tecnica particolare, soak-stain, ha dato un grande contributo, cambiando l’idea di arte contemporanea. Il celebre dipinto “Mountains and sea” del 1952 ha dato il via a una ridefinizione della pittura astratta, in equilibrio tra colore, spazio e forma. Applicando con secchi, pennelli e spugne i colori diluiti direttamente sulla tela non trattata o carta, posizionata in orizzontale, Helen Frankenthaler otteneva risultati originali con effetti di fusione e sovrapposizioni cromatiche di grande impatto visivo.

Il suo approccio rivoluzionario ha infranto tutti gli schemi artistici tradizionali.

«Ho dovuto sviluppare la mia tecnica… Il fare, il controllare e la sorpresa che ne deriva è un gesto che faccio al meglio sentendo che i bordi possono espandersi e che posso dominare la vernice e i lati in relazioni ad alto, basso, disegno, colatura, macchiatura, colorazione, con molta più libertà e meno limiti».

L’esposizione, una delle più importanti europee dedicate all’artista, nata a New York nel 1928 e scomparsa nel Connecticut, a Darien, nel 2011, è anche la più completa mai realizzata in Italia, grazie ai prestiti della Helen Frankenthaler Foundation di New York, dei musei e collezioni internazionali come il Metropolitan Museum of Art di New York, la Tate Modern di Londra, il Buffalo AKG Art Museum, la National Gallery of Art di Washington, la ASOM Collection e la Collezione Levett.

Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi afferma: “Con la sua ricerca innovativa, Frankenthaler si è distinta come figura pionieristica nel campo della pittura astratta, ampliandone le potenzialità in un modo che continua a ispirare ancora oggi nuove generazioni di artisti”.

Durante la “Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole” che è organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi insieme alla Helen Frankenthaler Foundation, e a cura di Douglas Dreishpoon, Direttore dell’Helen Frankenthaler Catalogue Raisonné, sono previsti molti eventi collaterali per famiglie e gruppi, ma anche un “Fuorimostra”, itinerario culturale nella regione Toscana che riunisce musei, istituzioni culturali, partner della Città Metropolitana di Firenze e la Regione Toscana, favorendo collaborazioni in 15 spazi tra Firenze, Bargino, Palaia, Prato e San Casciano Val di Pesa.

La mostra partecipa al progetto “Equinozio d’autunno 2024”, in calendario dal 22 settembre al 6 ottobre 2024 che promuove i maggiori eventi d’arte contemporanea in Toscana coordinato dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci.

Il progetto è sostenuto da enti pubblici come il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze e sostenitori privati: Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo, Fondazione Hillary Merkus Recordati, Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi e Maria Manetti Shrem, Gagosian.

