Fede e ragione di fronte all’ultimo passaggio: cosa significa morire

Buon viaggio. Si dice spesso, a un amico ormai morto, senza irriverenza, con affetto, con nostalgia, con speranza, a volte con una certa autoironia. Perché lo sappiamo, tutti, che il vero quesito della vita è la morte. O meglio, è quella tomba, quel nulla, che ognuno porta in sé e che ci attende senza alcun dubbio di verifica . Ma se questo è in un certo senso un uso, magari anche capace di nascondere, o meglio, velare rendendola più sopportabile, la fine, ebbene, dice il filosofo Sergio Givone, alle Oblate di Firenze per presentare il suo ultimo libro “La ragionevole speranza”, in dialogo con i filosofi Vittoria Franco (presidente dell’Istituto Gramsci che ha organizzato l’evento) e Gaspare Polizzi, “voglio essere razionale. Augurare buon viaggio, ma partendo dalla ragione”.

Del resto continua Givone, la filosofia è questo:”O è discorso razionale, o è chiacchiera”. Di conseguenza, cosa dice la ragione della morte e dell’aldilà? “Dell’aldilà non può dire assolutamente niente – continua il filosofo – dal momento che essendo l’aldilà in quanto aldilà della morte di ciascuno di noi, è la fine del tempo e della spazio. E dove non c’è né tempo, né spazio, non c’è che il nulla”. Nulla si può dire.

Certo, la fede può intervenire. Ma che cos’è, chiede il filosofo, la fede che si oppone alla ragione e pretende di evocare qualcosa che, al di là della ragione, abbia consistenza, valore, significato? “Io non lo so”. Del resto, come osservato da Vittoria Franco, nel libro di Givone la parola fede è ben poco rappresentata, il che potrebbe apparire “strano” per un filosofo cristiano. Cristiano, ma anche kantiano, come precisa l’autore, “ e per Kant la fede non può essere altro che una fede razionale. Kant addirittura utilizza il concetto di fede razionale pura, non ce ne è altra di fede; credere che esista qualcos’altro rispetto alla fede razionale pura, ovvero la fede fondata sulla ragione, è abbandonarsi alle chimere E alle visioni”. Alla poesia. E’ uscire dal campo della filosofia.

Volendo invece restarvi, per il filosofo è necessaria una fede che sia tutt’uno con la ragione. Una fede le cui parole, il cui discorso, siano le stesse della ragione.

Ma come funziona tutto ciò applicato a quell’esperienza, che prima o poi, toccherà a tutti fare? “Un’esperienza che in realtà non faremo – sottolinea Givone – poiché, nel momento in cui la faremo, non ci saremo più e dunque, di fatto, non si tratta di un’esperienza, ma rimane pur sempre un passaggio fondamentale”, dal momento che, nessuno escluso, toccherà a tutti passare da queste forche caudine; farla, questa esperienza che in realtà non è un’esperienza.

Sul punto, spiega Givone, la ragione alcune cose , da dire, le ha. Ad esempio, che tutto finisce; e questa, sottolinea il filosofo , è senz’altro una certezza incontrovertibile. “Per chi muore, poi, non c’è più né spazio né tempo”. Risuona insomma il terribile “Tempo più non v’è” del Commendatore a Don Giovanni, “o adesso o mai più. O ti penti o è finita”, è la sentenza. In altre parole, che la vita sia finita significa che non c’è più tempo né spazio, per fare nulla. C’è un altro momento letterario in cui questo principio è incarnato in modo esemplare, un momento della stessa altezza del “péntiti” del Commendatore a Don Giovanni, rilevato da Primo Levi, ed è il momento della morte di K nel Castello di Kafka. “K., questo infelice muore ucciso da qualcuno che non sa esattamente chi sia e nel momento che fa questa esperienza, il signor K ha una certezza: che solo la vergogna gli sarebbe sopravvissuta”.

Questa frase del signor K è definita da Primo Levi, “la più misteriosa e la più vera che sia stata mai detta da qualcuno in punto di morte”. La vergogna gli sarebbe sopravvissuta. “allora qualcosa sopravvive – dice Givone – quale vergogna? Quella che lui prova per se stesso e per colui che, senza ragione, lo uccide. Lo umilia, gli fa violenza: è una grande vergogna”. Che gli sarebbe sopravvissuta.

Riavvolgendo il nastro: Don Giovanni vuole rimanere se stesso e rifiuta di pentirsi. Il signor K afferma che solo la vergogna gli sopravvivrà. Utilizzando la filosofia per fare luce su questo momento, ci dice due cose: “Che la morte è la fine e soprattutto, che ciò che è stato è stato. Ed è stato per sempre. La vita che ciascuno di noi ha vissuto e che nessuno più potrà cambiare. Ecco il pentimento. Nessuno più potrà cambiare, se non le cose che sono successe, almeno il loro significato. Ci si sia macchiati di una colpa o si abbia compiuto un gesto di umanità, è stato per sempre. Nessuno potrà mai cambiarlo o cambiarne il senso. Questo ci dice qualcosa circa l’aldilà o circa l’aldiqua”.

Intanto, incalza Givone, ci dice che l’aldiqua è una cosa molto seria. “Se ciò che è stato è stato per sempre e neanche Dio, neanche il Nulla, può fare come se non fosse mai stato, questa nostra vita è una cosa seria. Entra in gioco il problema della responsabilità, cioè che noi siamo chiamati a rispondere delle nostre azioni; anche di quelle più nascoste, più effimere, un moto del cuore, anche di queste, dobbiamo rispondere”.

Un tribunale finale dunque? Non è necessario, dice Givone, come non è necessario un Dio come l’ha immaginato Michelangelo o Platone; Platone, che, ricorda, ha consegnato alla nostra cultura l’inferno dei reprobi e il paradiso dei giusti, persino dei dettagli specifici dei gironi, in una continuità che ha trapassato i secoli fino a giungere a noi.

Tornando al lavoro specifico della filosofia, che è quello dell’analisi delle parole, possiamo analizzare davvero, con la filosofia, il significato di morire. E all’analsi, troviamo ciò che abbiamo detto: ovvero “che ciò che è stato è stato”. Ed è per sempre. Ciò che è stato nel tempo in un infinitesimale punto dell’universo, che è quasi niente ma non è niente, “perché è qualcosa, qualche cosa è stato ed è per sempre, e sfiora l’Eterno. Ecco perché è inevitabile, pur restando sul piano razionale, filosofico, legare questi due momenti che sembrerebbero lontani , antitetici, il Tempo e l’Eterno, il tempo è grazie alla morte, legato all’eterno. La morte è quello che dimostra (non per fede ma razionalmente) che tutto ciò che è nel tempo è abbracciato, custodito dall’eterno. Ciò che è stato è stato, non si può uscire dall’essere come con una porta girevole. Aver amato, odiato, amore e odio rimangono per sempre”.

Del resto, i fisici confermano questo meccanismo. Quando i fisici dicono che il tempo è infinito “hanno immaginato il legame fra il tempo e l’eterno come un rallentamento del tempo che rallentando via via sfiora l’eterno. L’infinito, se è qualcosa, è quella cosa in cui il tempo rallentando sfiora l’eterno si incurva estendendosi all’infinito. Ecco, questa è la morte”.

Insomma tutto ciò comporta che la vita è una cosa seria, di cui siamo chiamati a rispondere. “Ciò che importa è che dall’aldilà, di cui non sappiamo niente, proviene non un buio, ma una luce cruda e nuda che ci mette con le spalle al muro e ci espone al giudizio. Questo è l’aldilà di cui voglio parlare filosoficamente”.

Sergio Givone, filosofo e scrittore, è professore emerito presso l’Università di Firenze, dove è stato ordinario di estetica presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Fra i suoi numerosi volumi: Storia del nulla; Quanto è vero Iddio. Perché non possiamo fare a meno della religione; Fra terra e cielo, la vera storia della cupola di Brunelleschi.

In foto da sinistra Sergio Givone, Vittoria Franco, Gaspare Polizzi