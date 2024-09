Stato della Palestina, sì della Commissione pace

Firenze – È stata approvata in Commissione Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione del Consiglio comunale di Firenze , una risoluzione sul riconoscimento dello Stato di Palestina

La notizia viene diffusa dal capogruppo del Partito democratico Luca Milani e dala Presidente della Commissione Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione Stefania Collesei.

“La risoluzione – proseguono Collesei e Milani – è stata approvata con un emendamento presentato dal PD, che prevede l’istituzione di un tavolo per la pace e il dialogo secondo la vocazione della nostra città.

L’atto, sottoscritto da Sinistra Progetto Comune, Partito Democratico, AVS – Ecolò, Movimento 5 Stelle e Firenze Democratica chiede al Governo di procedere al riconoscimento dello Stato di Palestina entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, dando seguito alla mozione 1-00745 del 2015 approvata a larga maggioranza e presentata dal Partito Democratico. L’atto, richiama anche le risoluzioni dell’ONU che si sono succedute negli anni”.



“Nell’atto approvato in Commissione, che approderà in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, si ribadisce la chiara condanna di ogni episodio di violenza e stigmatizza l’azione del 7 ottobre che ha causato la morte di persone innocenti.

Si dice, inoltre, che per eliminare le cause che provocano la violenza e l’ingiustizia in Israele e in Palestina occorra partire dal rispetto dei diritti umani e del Diritto Internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano; solo in questo modo potremmo giungere ad una pace tra due Stati e due Popoli, che hanno entrambi il diritto di esistere. Pace quanto mai necessaria e urgente, per entrambe le parti” concludono Collesei e Milani.