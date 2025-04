Insediamenti, in Cisgiordania cresce la violenza impunita dei coloni

Cisgiordania ieri. “I soldati israeliani e i coloni hanno trascorso diverse ore sabato mattina a vandalizzare un villaggio palestinese nell’area di Masafer Yatta, il secondo attacco al villaggio nell’arco di due giorni”. Per l’ong israeliana B’Tselem da quando ha occupato la Cisgiordania, nel 1967, Israele ha promosso e legalizzato l’espansione degli insediamenti. Alcune aree sono state ufficialmente occupate dallo Stato, altre con atti quotidiani e metodici di violenza dei coloni. “Questi due binari, apparentemente non correlati, sono entrambe forme di violenza di stato: il regime dell’apartheid israeliano e i suoi rappresentanti aiutano e favoriscono attivamente la violenza dei coloni come parte di una strategia per cementare l’acquisizione della terra palestinese”.

In un recente reportage la BBC ha raccontato la storia di Nabil, palestinese che vive di pastorizia. Un giorno mentre era al pascolo l’esagitato colono Moshe Sharvit ha tentato di cacciarlo. “Ho detto che me ne sarei andato se il governo, la polizia o il giudice me lo avessero imposto. Sharvit ha replicato: “Io sono il governo e il giudice, io sono la polizia”. Domanda: Può veramente lo Sharvit di turno pretendere di essere Dio in terra? Risposta. Quando si verifica l’allineamento tra il manifesto dei coloni, il trumpismo evangelico e le politiche del governo Netanyahu, tutto è possibile. Tre forme di nazionalismo entrate in combinazione astrale. Tre diversi interessi che convergono. Nel caso di Bibi l’obiettivo è elettorale, voti. Tanto che il falco della destra concepisce l’annessione territoriale della Cisgiordania come “un mezzo per raggiungere un fine e non un obbligo religioso”. Loro, con concretezza, ammettono di tifare per lui “quando lui aiuta Shomron (Samaria)”. Netanyahu, in versione messianica, li ricambia con la retorica che vogliono ascoltare, e qualche regalo. Ma di tenerli a bada, nessuna intenzione.

Dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre, e con la guerra a Gaza, l’incitamento all’odio e le aggressioni hanno toccato nuovi picchi. In tutta la Cisgiordania secondo l’OCHA – l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari – la violenza dei coloni ha raggiunto “livelli senza precedenti”. Vittime sono proprietà palestinesi e chiese (price tag), vandalismo e persino omicidi. Reati commessi per lo più da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni. I servizi segreti israeliani scrivono nelle informative che “A partire dall’ottobre 2013, una nuova ideologia antisionista ha iniziato a prendere forma tra i giovani delle colline”.

Gli insediamenti nell’antica Giudea e Samaria costituiscono uno degli elementi irrisolti, e forse irrisolvibili, del conflitto israelopalestinese. Da tempo all’interno di queste comunità della “periferia” una minoranza ha abbracciato un’ideologia di carattere suprematista, estremistico e violento, di stampo terroristico. Nella galassia nera si muove la Hashomer Yosh, che da mandato statutario si offre di “assistere i vari agricoltori che proteggono coraggiosamente le nostre terre e resistono tra le difficoltà economiche e i frequenti reati agricoli”, perpetrati a loro dire dai palestinesi. Per i volontari della Hashomer Yosh programmi alternativi al servizio militare obbligatorio e crediti accademici.

Altri esacerbati razzisti militano nelle file del gruppo la “Rivolta” che si pone di rovesciare il governo democratico, arrivando a stabilire una sorta di monarchia che includerebbe la coercizione religiosa e un re che sradichi l’adorazione degli idoli, edificando il terzo Tempio ed espellendo i gentili. “Prima distruggi tutto e poi ricostruisci”. Operano in piccole cellule isolate, seguendo determinati canoni di azione: “Basta rompere una porta o una finestra di vetro, gettare dentro della benzina e accendere o lanciare una bottiglia molotov. La prima cosa da fare è comunque marchiare il territorio con graffiti sui muri”. Lo Shin Bet non è stato in grado di sgominare il vertice a capo di questo gruppo, il motivo principale è l’omertà ferrea che vige internamente: “Hanno imparato a non rispondere alle domande, durante gli interrogatori invece di collaborare si mettono a pregare”.

L’associazione Lehava, è impegnata, al chiaro del sole, ad impedire la mescolanza tra palestinesi ed ebrei. Hemla è il suo braccio operativo. Nell’aprile 2024 il suo fondatore Bentzi Gopstein è finito nella lista dei cattivi di USA e Unione europea. Lo scorso giugno il Canada ha imposto sanzioni al movimento Amana “per il suo ruolo nel facilitare, sostenere e contribuire finanziariamente ad atti di violenza… contro i civili palestinesi e le loro proprietà”. A novembre 2024, per espressa volontà di Biden, gli Stati Uniti hanno introdotto ulteriori misure restrittive, e cautelari, agli esponenti di spicco dell’ala oltranzista dei coloni. Messaggio chiaro, luce rossa. Almeno fino a quando il semaforo a Washington non cambia colore. L’ordine esecutivo è revocato dal presidente Donald Trump, il primo giorno alla Casa Bianca. Luce bianca, avanti tutta.

A novembre 2024 il ministro della Difesa israeliano Israel Katz annuncia lo stop all’impiego della detenzione amministrativa nei confronti di coloni ebrei sospettati di aver commesso crimini. Dei 3.451 detenuti per ragioni di sicurezza, otto erano ebrei, il resto palestinesi. Il maggiore livello di impunità, di cui oggi godono, è dovuto al peso specifico che questi elementi rivestono nel quadro israeliano. Con Naftali Bennett, una delle voci più autorevoli del movimento, assunto qualche anno fa alla carica di primo ministro ed oggi in predicato di affrontare Netanyahu alle prossime elezioni alla guida di una coalizione larga e alternativa.

Attuali rappresentanti sono i partiti Otzma Yehudit e Sionismo religioso, dei rispettivi leader Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza nazionale, e Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze. Quando nel 2024 il colono Ynon Levi incorse nella linea dura delle sanzioni dei democratici statunitensi, suo suocero dichiarò di aver parlato direttamente con Smotrich: “Ha detto che se ne occuperà e, se necessario, farà anche una legge contro l’interferenza di altri paesi nei conti bancari degli israeliani”. In questo tripudio di rigurgito revisionista Ben-Gvir balla, prega e canta: “È l’ora di tornare a Gaza, nella nostra terra”. Ma la casa a Gush Katif è stata abbandonata nel 2005, da Sharon, per buoni motivi. Dietro al terrorismo dei giovani della collina non c’è nulla di nascosto o segreto, il loro pensiero affonda negli insegnamenti di rabbini quali Meir Ettinger e Baruch Marzel. A loro volta “ispirati” dalle teorie fasciste ed eversive che il rabbino Meir Kahane propugnò in vita e per le quali fu bandito dalla Knesset. Nel 2025 se qualcuno decidesse di chiedere ai ministri del governo di Netanyahu chi è kahanista, vedrebbe alzarsi parecchie mani in aria.

Enrico Catassi Alfredo De Girolamo