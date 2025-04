Presentato il nuovo Piano per la qualità dell’aria

Firenze – L’assessora ad ambiente, economia circolare, difesa del suolo e protezione civile, Monia Monn ha illustrato in Consiglio regionale, nell’ambito dei lavori della Quarta commissione, il nuovo Piano per la qualità dell’aria.

Il Piano si propone di ridurre drasticamente le emissioni di inquinanti atmosferici, promuovendo politiche che, oltre a migliorare l’ambiente, abbiano un impatto diretto sulla salute dei cittadini. L’obiettivo è garantire un’aria più pulita, ridurre i rischi sanitari legati all’inquinamento e, allo stesso tempo, sostenere la conversione ecologica in modo socialmente giusto.

“Abbiamo una responsabilità nei confronti delle generazioni future – ha sottolineato Monni – e la salute pubblica deve essere al centro delle politiche ambientali. Ogni intervento che facciamo oggi per migliorare la qualità dell’aria è un investimento per il futuro delle nostre comunità e per la creazione di un ambiente più vivibile per tutti”.

Le principali misure del Piano includono:

1. Riduzione delle emissioni: interventi mirati per abbattere le emissioni inquinanti nelle zone urbane e industriali ad alta densità, con azioni concrete sui generatori di calore a biomasse, contro il traffico veicolare e il miglioramento dei mezzi di trasporto pubblici, sempre più ecologici e sostenibili.

2. Protezione della salute: implementazione di monitoraggi sanitari e campagne di sensibilizzazione per sensibilizzare la popolazione sugli effetti nocivi dell’inquinamento e su come ridurre l’esposizione ai rischi.

3. Promozione di energie rinnovabili: incentivare l’uso di fonti energetiche pulite, riducendo la dipendenza dalle energie fossili e contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e, di conseguenza, la salute collettiva.

4. Rendere la salute accessibile a tutti: garantire che le politiche ambientali siano inclusive e che le comunità vulnerabili, che soffrono maggiormente per l’inquinamento, possano beneficiare in modo equo dei miglioramenti ambientali e sanitari.

Il Piano per la qualità dell’aria non si limita solo a combattere l’inquinamento atmosferico, ma si configura come un’azione integrata che mette insieme la tutela dell’ambiente e la salute pubblica, promuovendo una visione che guarda al benessere di tutti i cittadini. Il piano, infatti, non è solo un intervento tecnico, ma una scelta politica che ha al centro la salute e il diritto di vivere in un ambiente salubre.