Leonardo acquisisce EEC, continua la penetrazione nel mercato USA

E’ notizia di pochi giorni fa che Leonardo, attraverso la controllata Leonardo US Corporation, ha firmato un accordo per l’acquisizione di Enterprise Electronics Corporation (EEC), società statunitense specializzata nello sviluppo, produzione e manutenzione di strumenti radar meteorologici e stazioni di ricezione satellitare per la meteorologia, l’idrologia, la ricerca e l’aviazione, sia nel settore militare che civile. Grazie all’ acquisizione, come si legge nella nota diffusa dalla società a controllo pubblico (il Ministero della Difesa possiede il 30% delle azioni) “Leonardo rafforzerà le proprie capacità nel settore meteorologico, nel quale opera tramite Leonardo Germany GmbH, consolidando la strategia volta a promuovere la leadership industriale, la trasformazione digitale di prodotti e servizi e la crescita, attraverso il rafforzamento della sua posizione di leader globale nelle soluzioni ambientali chiavi in mano basate su applicazioni di telerilevamento tramite tecnologie radar, lidar o satellite”.

Il senso profondo dell’operazione è messo in chiaro da Andrea Gaggelli, amministratore delegato di Leonardo Germany GmbH, che commenta: “L’operazione di acquisizione di EEC è una scelta strategica per Leonardo, in grado di completare un portafoglio unico di sensori per soddisfare qualsiasi esigenza geografica o applicativa. I radar meteorologici, i lidar eolici o i sistemi di rilevamento delle turbolenze sono dispositivi di misurazione ad alta precisione per le precipitazioni e il vento che costituiscono la spina dorsale per qualsiasi tipo di servizio meteorologico e di allerta meteo, diventando una risorsa strategica per ogni paese. Insieme abbiamo una posizione eccellente per stabilire un nuovo punto di riferimento tecnologico, per soddisfare le esigenze future in uno scenario operativo complesso e altamente dinamico, dove la superiorità delle informazioni meteorologiche è fondamentale”.

Secondo gli accordi intercorsi, EEC continuerà a utilizzare il proprio nome e la propria identità, dal momento che l’acquisizione ha, fra gli altri, lo scopo di rafforzare il posizionamento commerciale congiunto, sfruttando la complementarità delle reti di vendita e la capacità di offrire soluzioni integrate in mercati ad alto potenziale.

Con questo accordo, in primo piano torna la volontà della spa italiana di investire negli Stati Uniti, anche nel momento storico particolare che si sta attraversando per quanto riguarda le relazioni fra l’amministrazione americana e l’Europa. L’Europa, non l’Italia, che pare ancora, anche grazie alla postura di “ponte” della premier, non figurare fra gli stati “antipatici” al tycoon, sebbene finora ciò si sia tradotto in ben poco di concreto. In ogni caso, al di là di considerazioni legate alle dinamiche della politica internazionale mai come ora incerte e imprevedibili, l’accordo consentirà a Leonardo di disporre delle solide competenze di EEC sviluppate nel settore dei radar, unite alle sue capacità produttive. Entrambe le aziende, ricorda la nota, che fanno dell’innovazione e dell’attività di ricerca e sviluppo un elemento distintivo, definiscono da oltre cinquant’anni gli standard della meteorologia radar con oltre 1.500 sistemi installati in più di 120 paesi.

“EEC è un’azienda di lunga tradizione, i cui sistemi radar incorporano tecnologie all’avanguardia, tra cui ricetrasmettitori completamente a stato solido e design ultracompatti ed economici – dichiara Kurt Kleess, vicepresidente vendite di EEC – insieme al portafoglio di radar, lidar e software integrati di Leonardo, questa acquisizione accelererà la crescita, in particolare nel mercato statunitense, dove EEC detiene già una posizione di leadership. Integrando le nostre organizzazioni, potremo migliorare ulteriormente le capacità di supporto a livello globale”. La fase conclusiva dell’operazione è attesa nel primo trimestre del 2026.

Un’operazione che sembra offrire ben poche rilevazioni critiche, sempre al netto di (per quanto riguarda l’Italia piuttosto improbabili) evoluzioni negative delle dinamiche internazionali. Alcuni obiettivi sembrano poter essere centrati con questo accordo, come il completamento del portafoglio di sensori, che potrebbe essere attuato da Leonardo integrando i prodotti e le competenze di EEC, in modo da poter offrire soluzioni integrate e un portafoglio unico per soddisfare diverse esigenze geografiche e applicative nel settore meteorologico . Ovviamente, come dichiarato dal Ceo Gaggelli, l’accordo mostra il grande valore di mercato chiave che Leonardo attribuisce agli Usa, dove l’acquisizione di EEC, che ha una posizione di leadership nel settore, consentirà alla società italiana di sfruttarne appieno le potenzialità. Inoltre, dal punto di vista dell’innovazione e della ricerca, l’accordo con EEC potrebbe essere una scelta strategica per Leonardo in vista della promozione della trasformazione digitale di prodotti e servizi. Sempre riguardo al mercato americano, l’integrazione fra le competenze di EEC nel campo dei radar con il portafoglio di radar appunto, lidar e software di Leonardo, potrebbe/dovrebbe accelerare la crescita.

Solo aspetti positivi, dunque? Qualche sassolino potrebbe far saltare l’ingranaggio, almeno potenzialmente positivo su quasi tutta la linea. Uno di questi snodi che potrebbero presentare delle criticità ad ora poco calcolabili, potrebbe essere l’integrazione dei due sistemi, una volta che l’accordo prenderà il via. Nonostante EEC continui ad operare con il proprio nome e la propria identità , l’effettiva integrazione delle operazioni, delle culture aziendali e delle tecnologie, risulterà cruciale per garantire il successo dell’operazione. Le sfide, come in ogni nuova acquisizione, riguardano la gestione delle risorse umane, la razionalizzazione dei processi e il mantenimento dell’efficienza. Un altro passaggio critico potrebbe rivelarsi quello del closing, ovvero la fase conclusiva dell’operazione, attesa nel primo trimestre 2026. Questo passaggio dovrà essere ratificato da necessario approvazioni di legge. I ritardi che potrebbero scaturire o le condizioni imposte dalle autorità antitrust potrebbero influenzare in qualche modo tempi e struttura dell’accordo. Al di là della concorrenza sul mercato dei radar metereologici, che tuttavia è da sempre elemento costitutivo del mercato liberista, ciò che potrebbe forse far pensare è l’enfasi della società italiana per quanto riguarda l’elemento dell’espansione nel mercato statunitense, che potrebbe aumentare la dipendenza di Leonardo dalle politiche di spesa per la difesa degli Stati Uniti e dalle dinamiche economiche di quel paese.