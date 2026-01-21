Apuane, Legambiente con le associazioni per annullare l’atto che autorizza la coltivazione di 3 cave

Firenze – Legambiente appoggia l’iniziativa promossa dalle associazioni del territorio che hanno chiesto l’annullamento, in via di autotutela, dell’atto autorizzativo al piano di coltivazione delle cave Suspiglionica–Prunelli–Piastrina, nel Parco Regionale delle Alpi Apuane.

“Se saranno confermate le criticità procedurali e sostanziali evidenziate nel documento trasmesso alle istituzioni competenti, sarà forte la preoccupazione per l’elusione delle norme, dello Statuto del Parco e dei principi di tutela ambientale che devono guidare l’azione amministrativa in un’area di straordinario valore naturalistico, geologico e paesaggistico,” dichiarano Legambiente Toscana e i circoli di Legambiente Carrara, Massa e Montignoso, Lunigiana e Versilia: “Confidiamo che l’Ente Parco svolga una seria valutazione di tali criticità che, ove fossero confermate, dovrebbero a nostro avviso portare all’annullamento in autotutela del PAUR. Il Parco Regionale delle Alpi Apuane non può infatti trasformarsi in un ente di facilitazione delle attività estrattive, ma deve tornare a esercitare con autorevolezza, rigore e trasparenza il proprio ruolo statutario di ente vocato alla conservazione della natura, sottraendosi a indebite pressioni estrattiviste.”

La difesa delle Alpi Apuane, del loro patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale, non è negoziabile e rappresenta una responsabilità collettiva verso le generazioni presenti e future: è anche per questo che per Legambiente la “vertenza Apuane” è stata assunta da tutti i suoi livelli associativi, fino alla direzione nazionale.

“Su questa vertenza chiameremo nuovamente al confronto tutte le parti sociali, le altre associazioni ambientaliste, il mondo del lavoro e sindacale e gli esponenti politici,” concludono Legambiente Toscana e i circoli di Legambiente Carrara, Massa e Montignoso, Lunigiana e Versilia. “In questo percorso è indispensabile che al più presto la Regione Toscana proceda all’approvazione del Piano del Parco che da tempo ormai resta all’esame del Consiglio Regionale e che molti vorrebbero invece fosse respinto e riscritto, forse nell’auspicio di una sua riforma “in peggio” che non preveda, ad esempio, il blocco totale di nuove autorizzazioni e un percorso di graduale chiusura delle cave attive all’interno del Parco”