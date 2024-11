Fieracavalli: turismo equestre in crescita con 21mila praticanti

Sono 314.303 e 137.258 il numero di cavalli e allevamenti attualmente presenti in Italia che rivelano un panorama interessante per il settore equestre italiano, come spiega la ricerca “il mondo del cavallo” di Nomisma per Fieracavalli. Rispetto all’ultimo anno, infatti, i capi registrano un incremento del 5,3% con all’attivo 29 razze, che vanno ad evidenziare la ricchezza e la varietà del patrimonio zootecnico nazionale, il più ricco di biodiversità in Europa. Di questi, il 50% è destinato al comparto ippico/sportivo, mentre il 29% afferisce a quello equestre/diporto. Per il primo, geograficamente, gli esemplari si concentrano al centro-sud del Paese con il Lazio in testa (13% del totale), seguito da Sardegna (11%), Lombardia (10%), Toscana (9%), Puglia (7%) e Sicilia (7%). Anche nel caso dell’orientamento produttivo equestre/diporto vi è una predominanza di capi al centro sud, con il Lazio a fare da capofila. Le razze che godono di maggior diffusione sul territorio – per entrambi i segmenti – sono il Trottatore Italiano, il Sella Italiano, il Purosangue Inglese, L’Arabo e l’Anglo-Arabo.

Fieracavalli, la manifestazione di riferimento del panorama equestre internazionale, si conferma, anche per l’edizione 126, offre uno spaccato considerevole delle razze italiane e straniere, grazie a 2.200 esemplari – presenti contemporaneamente in fiera grazie a 35 associazioni allevatoriali – impegnati in numerose gare di morfologia, spettacoli e caroselli in grado di mostrarne le diverse caratteristiche e sfaccettature.

L’Italia occupa due padiglioni. Il 10 – grazie alla collaborazione con AIA- ITALIALLEVA, ANACAI TPR, ANACRHAI, ANAM ANAREAI – vede scendere in campo 25 razze equine e 7 asinine, per un totale di 200 esemplari, che si alternano nel tradizionale Gala Italiano, nella presentazione delle Razze Italiane allevate dai CSE Arma dei Carabinieri, senza dimenticare la Finale del Campionato Nazionale di Morfologia ANAM, l’86ª mostra nazionale e vetrina biodiversità del CAITPR, l’Haflinger Folie e il CAITPR Show. Il Cavallo da Sella Italiano è invece protagonista al Padiglione 2 dove – in collaborazione con il MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) – i migliori esemplari di questa razza, vera eccellenza del nostro territorio, si contendono la finale del Circuito Allevatoriale, nelle discipline Obbedienza e Andature, Morfologia e Salto in Libertà.

I colori e le tradizioni della terra iberica sono, invece, di casa al Padiglione 9 che si trasforma nel Salone del Cavallo Spagnolo. Grazie a Equitación Iberica Italia – associazione sportiva che ha come obiettivo quello di diffondere le discipline spagnole in Italia – oltre 190 cavalli iberici, PRE, Lusitani e Hispano Arabi mettono in mostra la loro eleganza e bellezza nella Coppa Italia Addestramento Classico, nello Show Iberico Top Class Alhambra, nelle Competizione di Alta Scuola nella seconda Edizione della Coppa dei Maestri di Doma Vaquera, senza dimenticare il concorso Arte ed Eleganza targato Fitetrec-Ante.Verona, 4 novembre 2024.