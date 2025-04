Il Parco Sociale si veste coi colori della Primavera

Viareggio – Mentre i “grandi” della Terra discutono sugli obiettivi da raggiungere con l’Agenda 2030, il Parco La Fenice sceglie di lavorare coi più piccoli per educare ai “piccoli” gesti che generano il rispetto delle cose: è il nostro modo per avvicinarsi ai “goal”, per rendere i cittadini consapevoli del proprio ruolo nella grande casa Terra.

Si è scelto di farlo con gesti che vanno oltre il virtuale: ci sarà infatti un mercatino dove bambini e adolescenti potranno portare giocattoli, fumetti libri e altre cose che non usano più, ma che ad altri bambini potrebbero interessare. Uno scambio che diventa occasione di socialità.

È in questa prospettiva che l’Associazione Araba Fenice,in collaborazione con Libri In-Campo e la parrocchia del Varignano,ha scelto di organizzare la “Festa di primavera al Parco”, che si terrà sabato 5 aprile a partire dalle ore 10 al Parco Sociale, via Dei Peechi n. 123, al Varignano.

Il Parco la Fenice è un’area che si è trasformata nel tempo dando vita a spai di socializzazione attraverso arredi per lo sport, per il relax e per chi coltiva la passione per gli orti. Racconta Emma Viviani, Presidente dell’Araba Fenice, che ora sono molte le persone che lo frequentano e i ragazzi che giocano e desiderano sempre maggiori attenzioni per le loro esigenze ricreative. In tale contesto l’esperienza del mercatino del riuso e riciclo diviene un collante importane per il giovani del quartiere. «La gestione dell’esperienza da parte dei ragazzi» prosegueViviani «coinvolge anche le loro famiglie nel far sì che il parco divenga sempre più luogo di aggregazione, animazione e soprattutto un’area educativa e formativa per i giovani.»

Aggregazione che al Parco diventa anche partita di calcio per i ragazzi – che a proposito di “goal” sembra perfetta a sostenerne il senso – e occasione di socialità resa ancor più appetibile da una bella merenda per tutti, offerta dalla sezione Soci Valdiserchio-Versilia di Unicoop Firenze che, sempre attenta a bilanciare il gusto e la salute, servirà la bruschetta conviviale.