Il mare conteso di Gaza, la Flotilla e il diritto internazionale

Le acque davanti alla Striscia di Gaza sono diventate un laboratorio giuridico e politico unico nel Mediterraneo: un tratto di mare in cui si intrecciano il diritto internazionale, il conflitto armato e la sopravvivenza quotidiana di oltre due milioni di persone. Qui la legittimità di un blocco navale si scontra con la libertà di navigazione, e lo status stesso di Gaza resta sospeso tra rivendicazioni statali e occupazione militare. Il primo nodo riguarda la titolarità di queste acque. In linea teorica, la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) riconosce a ogni Stato costiero fino a 12 miglia nautiche di acque territoriali. Lo Stato di Palestina, riconosciuto da oltre 140 Paesi, rivendica questo spazio anche a Gaza. Ma Israele, che non ha ratificato la UNCLOS, esercita un controllo de facto, riducendo drasticamente la zona di navigazione. Già con gli Accordi di Oslo II del 1995, i pescatori di Gaza ottennero solo un’area ristretta di attività, più volte compressa in nome della sicurezza. Di fatto, pur affacciandosi sul Mediterraneo, la Striscia è priva di piena sovranità marittima: una condizione che mina la stessa possibilità di considerarla un’entità statuale autonoma.

Al centro dello scontro giuridico c’è la questione del blocco navale imposto da Israele dal 2009. Tel Aviv lo definisce una misura legittima di guerra in mare, necessaria per impedire l’ingresso di armi a Gaza, dirette ad Hamas. In questa prospettiva, Israele ha potuto contare sul sostegno del Rapporto Palmer, commissionato dalle Nazioni Unite nel 2011: un documento che, pur criticando duramente l’uso sproporzionato della forza, riconobbe la legalità del blocco come atto di guerra.

Le acque davanti alla Striscia di Gaza sono diventate un laboratorio giuridico e politico unico nel Mediterraneo: un tratto di mare in cui si intrecciano il diritto internazionale, il conflitto armato e la sopravvivenza quotidiana di oltre due milioni di persone. Qui la legittimità di un blocco navale si scontra con la libertà di navigazione, e lo status stesso di Gaza resta sospeso tra rivendicazioni statali e occupazione militare.

Ma la comunità internazionale, una vasta parte della dottrina giuridica e numerose organizzazioni umanitarie lo contestano con argomenti fondati sul Diritto Internazionale Umanitario. Le norme di guerra in mare stabiliscono che un blocco diventa illegale se viola il principio di proporzionalità o se impedisce il passaggio di aiuti essenziali. L’ONU e diverse agenzie umanitarie hanno più volte denunciato come il blocco israeliano ostacoli gravemente l’ingresso di cibo, medicinali e carburante, trasformando la privazione in un’arma collettiva contro i civili: una violazione diretta delle Convenzioni di Ginevra.

La questione si complica ulteriormente se si considera Gaza come territorio occupato. In quel caso, secondo il diritto internazionale, Israele – in qualità di potenza occupante – avrebbe l’obbligo positivo di garantire il benessere della popolazione civile, assicurandone i rifornimenti. Una responsabilità che si scontra con la realtà del blocco.

Il conflitto legale esplode in tutta la sua evidenza quando entrano in gioco navi civili dirette a Gaza. Le cosiddette “flottiglie umanitarie”, organizzate da ONG e attivisti, navigano spesso in acque internazionali, dove vige il principio fondamentale della libertà di navigazione. L’episodio più noto resta quello della Mavi Marmara, nel 2010, abbordata dalle forze israeliane a decine di miglia dalla costa: un’operazione condotta al di fuori della giurisdizione di qualsiasi Stato costiero. Israele ha giustificato l’intervento come atto di applicazione del blocco, richiamandosi al diritto di inseguimento o a misure di guerra marittima. Ma i sostenitori delle flottiglie sostengono che, trattandosi di missioni civili e umanitarie, l’interferenza sia stata arbitraria e illegale, in violazione della sovranità delle navi e del diritto del mare.

Il Mediterraneo orientale si trova così al centro di un conflitto che non è solo militare ma normativo: da un lato, la pretesa israeliana di legittimità bellica; dall’altro, il richiamo costante al diritto umanitario, alla protezione dei civili e alla libertà di navigazione.

Nessuno strumento giuridico esistente sembra sufficiente a sciogliere il nodo. Perché la disputa sul mare di Gaza non è solo una questione di carte e convenzioni, ma un terreno dove si misura la distanza tra diritto e potere, e dove la soluzione non potrà che essere politica e diplomatica.