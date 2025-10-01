Il regista Mario Martone parla di Goliarda Sapienza alle Oblate

Firenze – Venerdì 3 ottobre alle ore 11 il regista Mario Martone sarà alla Biblioteca delle Oblate a parlare di Goliarda Sapienza nell’ambito del ciclo “Rileggere i classici per comprendere e migliorare il presente” organizzato dall’Istituto Gramsci Toscano.

Com’è noto, Mario Martone ha dedicato il suo film Fuori (2025) a un periodo della vita della famosa autrice di L’arte della gioia, cogliendone il tratto essenziale: la libertà.

Mario Martone è regista teatrale e cinematografico. A Firenze per la regia del Macbeth di Giuseppe Verdi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (12-19 ottobre), ha curato la regia di film importanti come “Morte di un matematico napoletano” dedicato al matematico Renato Caccioppoli, “L’amore molesto” (tratto da un romanzo di Elena Ferrante), “Noi credevamo” ispirato all’omonimo romanzo di Anna Banti.

C’è un filo che unisce il regista a scrittrici dissacranti. Un altro film è dedicato al grande Giacomo Leopardi, “Il giovane favoloso” (2012). Racconterà di Goliarda Sapienza, la scrittrice (1924- 1996) che ricevette riconoscimenti postumi per le sue opere. Fra queste ultime, oltre al suo capolavoro L’arte della gioia, Lettera aperta (1967), che racconta l’infanzia catanese, Il filo di mezzogiorno (1969) resoconto della terapia psicanalitica, Le certezze del dubbio (1987).

In foto GoliardaSapienza