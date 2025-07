Netanyahu da Trump: parole di pace, fatti di ferro e fuoco

È kafkiano che una persona sotto mandato d’arresto della Corte penale internazionale dell’Aia, per crimini di guerra e contro l’umanità, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, scriva ufficialmente alla Fondazione Nobel candidando Donald Trump all’onorificenza per aver contribuito alla pace nel mondo.

Riavvolgiamo il nastro. Del bilaterale tra Israele e USA, tenutosi alla Casa Bianca ad inizio settimana, ad oggi non sappiamo ufficialmente quasi nulla. Cancellati sia l’evento nello studio Ovale che la canonica conferenza stampa. Vuoto colmato da videoclip di Trump che guida la coppia dei coniugi Netanyahu a spasso tra i cimeli appesi alle pareti della residenza presidenziale. Maleducato aver lasciato fuori dalla porta i giornalisti israeliani. Ingresso gentilmente concesso a pochi “fortunati” reporter, presenti, non casualmente, quando durante la cena Netanyahu ha consegnato, brevi manu, all’amico copia della lettera da lui inviata al comitato del prestigioso premio svedese. Voltato a favore di telecamere qualche secondo prima aveva detto, tenendo a sottolineare che parlava non solo come leader politico ma a nome del popolo ebraico e del Medio Oriente: “(Trump) sta forgiando la pace in un Paese e in una regione dopo l’altra”. Aggiungendo che “il difensore del mondo libero” merita il Nobel: “E dovresti riceverlo”.

Herb Keinon scrive sul Jerusalem Post: “Il gesto è stato più un messaggio che altro. Aveva lo scopo di rafforzare l’immagine internazionale di Trump. Ha ricordato agli elettori americani i successi diplomatici del loro presidente. E ha dato a Netanyahu un modo pubblico per riaffermare la vicinanza dell’alleanza Trump-Netanyahu, sia personalmente che strategicamente. In questo senso, l’atto è stato reciprocamente vantaggioso. Netanyahu si è pubblicamente allineato con un presidente degli Stati Uniti desideroso di proiettare la propria leadership globale. Trump, a sua volta, ha ricevuto un sostegno visivo e verbale che risuona forte nella sua base, una base che rispetta Netanyahu”.

Il momento della consegna della lettera è una rappresentazione caravaggesca. La missiva, vuota di valore, attraversa la tavola imbandita e floreale, accompagnata dallo sguardo dei commensali. Sara Netanyahu in abito verde acido spicca tra il nero degli smoking allineati su due file, è letteralmente rapita dal tycoon. Il quale non ha occhi che per Bibi. Che questa volta se l’è cavata con poco, se paragonato ai doni sfarzosi degli emiri arabi, ma in fondo è il pensiero che conta. Nel 2019 aveva intestato il suo nome ad una località del Golan: Ramat Trump. Del febbraio 2025 il regalo del cercapersone dorato, riferimento all’operazione del Mossad contro Hezbollah.

Come da consuetudine del protocollo diplomatico, il “pranzo” nella blu room in onore dell’ospite avrebbe dovuto essere un passaggio transitorio verso la finalizzazione dell’accordo di tregua a Gaza di 60 giorni, invece è stato talmente inconcludente che sarebbe potuto finire nel dimenticatoio se non fosse stato per queste parole del primo ministro israeliano: “Non ci interessa uno stato palestinese”. Pensiero non certo estraneo alla destra e oggi largamente diffuso tra il popolo israeliano. Avviso ai palestinesi: nessuna possibilità, nemmeno recondita, che da questa trattativa esca per voi una patria. La soluzione di due stati per due popoli è esclusa dall’agenda. E allora cosa rimane? Occupazione, annessione, espulsione, violenza e conflitto sono quotidianità. Il ministro della Difesa Israel Katz ha un piano per il futuro della Striscia palestinese: creare l’isola che non c’è. Una città costruita sulle macerie di Rafah, talmente “umanitaria” da trasferirvi, forzatamente, prima 600 mila persone e poi i restanti 2 milioni di gazawi. Il sogno del resort in Riviera si sta trasformando in quello di un campo di concentramento, gestito da un governo fantoccio. Dove a dettare legge sono le milizie dei clan dei signori del contrabbando, che all’ultimo minuto si sono rivoltati contro Hamas. Jack Khoury dalle pagine di Haaretz considera la soluzione o esperimento annunciato da Katz “una ricetta sicura per la crisi e l’escalation”.

Martedì pomeriggio Netanyahu è tornato alla Casa Bianca. Ultimo tentativo di Trump di chiudere il cerchio dell’intesa su Gaza. Bibi questa volta non è accompagnato da Sara e si presenta con un presente vistosamente kitsch, una mezuzah con la forma del caccia americano B2. Le informazioni sul meeting vengono fatte uscire con il contagocce. C’è però la foto ricordo nell’ufficio più famoso al mondo, che immortala i due mentre sono al lavoro. Se ci sono distanze di visione, e ci sono, non si vuole farlo percepire esternamente. Mike Hanna corrispondente di Al Jazeera in diretta racconta: “È difficile capire esattamente cosa stia accadendo… Il fatto che sia stato sigillato in modo così ermetico, il fatto che non ci sia stata una lettura chiara di ciò che è stato discusso, il fatto che l’incontro sia durato poco più di un’ora, tutto ciò può indicare che c’è una sorta di ostacolo, qualcosa che sta offuscando la posizione ottimistica che i due leader hanno adottato nelle ultime 24 ore”.

Lo stallo è sulla questione del ritiro o meno delle truppe israeliane dal sud di Gaza. Categorico Amos Harel firma di Haaretz: “Netanyahu sta cercando solo un accordo parziale”. Che scada in 60 giorni, dopo la liberazione di una parte degli ostaggi, ancora in vita. Il rischio politico è la resistenza dei partiti ultranazionalisti ad accettare un compromesso che considerano “sconsiderato”. L’annuncio del cessate il fuoco è effettivamente ad un passo da essere ufficializzato dalle parti. Ben-Gvir e Smotrich non possono impedirlo, anche se la minaccia di uscire dalla maggioranza è reale.

In queste ore di attesa, tanto per la popolazione di Gaza quanto per le famiglie degli ostaggi, si tende a pensare che il cuore del negoziato sia Doha. Altri spostano il mazziere a Washington. Ma è Gerusalemme, dove l’orizzonte prende forma, e purtroppo è offuscato dalla disarticolata strategia di Netanyahu.

Alfredo De Girolamo Enrico Catassi