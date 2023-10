Il ‘caso Catania’: come si logora lo Stato di diritto

1. Della sentenza della giudice Apostolico, che ha disapplicato il decreto del governo per contrasto con la Costituzione e con le norme internazionali si è già detto e scritto molto. E’ il caso perciò di tirare qualche conclusione, capace di fissare alcuni punti. Intanto, solo i giornali di destra continuano a frugare tra i rifiuti e scampoli di foto e filmati per attaccare o denigrare la persona del giudice. E’ il vezzo inevitabile dei mediocri quello di rifugiarsi negli argomenti ad hominem, quando non si riesce a trovare argomenti ad rem. Questa volta la sentenza è sembrata convincente a molti giuristi, anche non pregiudizialmente ostili al governo. E allora, non potendosi attaccare la sentenza, si attacca il giudice che l’ha pronunciata.

Questa volta la critica è particolarmente becera: si rispolvera un vecchio filmato di cinque anni fa per accusare la giudice di aver partecipato ad una manifestazione civile contro il Ministro Salvini, che da cinque giorni teneva in alto mare più di cento disgraziati immigrati, salvati a stento dopo un viaggio infernale. Poichè la compostezza della giudice durante la manifestazione non giustificava le gratuite offese, è stato diffuso un altro filmato, ritenuto decisivo per l’annientamento del prestigio della magistrata, nella quale la si sente partecipare al coro dei manifestanti: scandivano ‘noi siamo antifascisti’. Espressione sufficiente per catalogare la giudice come appartente ‘all’estrema sinistra’.

A questo, dunque, si è ridotta la vicenda politica in questo paese: a menare scandalo di un’espressione che dovrebbe essere sempre nella mente e nel cuore di chi ha giurato sulla Costituzione di servire la repubblica.

Una vera e propria lapidazione mediatica con lo scopo di aggredire la reputazione di un magistrato di cui non si condivide la decisione. E, quindi, accuse pesanti contenute in espressioni incontrollate, come “nemico della sicurezza nazionale”, “legislatore abusivo”, “scafista in toga”, “toga rossa che rema contro il governo”, sono state rivolte all’autore della sentenza contro la quale, comunque, è consentito dall’ordinamento il ricorso per una nuova pronuncia.

Alla fine, in un crescendo difficilmente comprensibile, si è detto che episodi come questo ‘rendono urgente la riforma della giustizia’. Solo l’analfabetismo costituzionale di questo governo spiega frasi oggettivamente prive di senso: come possa incidere la promessa riforma della giustizia sulle pronunce dei giudici non è dato capire. Il Ministro Salvini ha aggiunto che ‘bisogna accelerare con la separazione delle carriere. Ma che c’entra con la pronunzia della giudice Apostolico?

2. Ma non bastava attaccare personalmente quel giudice. Bisognava mostrare all’opinione pubblica che c’è uno stuolo organizzato di giudici di ‘sinistra’ che compattamente ‘rema contro’ il governo in materia di immigrazione. E allora si è andati individuando altri giudici (Silvia Albano a Roma, Luca Minniti e Luciana Breggia a Firenze, ecc.,) indicati come toghe rosse intente con le loro pronunzie a far fallire la politica governativa sull’immigrazione. Bisogna dire che questa scriteriata iniziativa non ha avuto la fortuna dalla sua: perché i colleghi individuati come cospiratori contro il governo sono tutti straordinari magistrati, unanimemente apprezzati dai cittadini e dagli avvocati di ogni inclinazione politica, per la loro imparzialità, per il loro equilibrio e per la loro cultura.

La finalità di questi attacchi purtroppo si intuisce facilmente. Occorre ‘intimorire’ tutti i magistrati che si occupano di immigrazione: essi devono sapere che cosa accadrà loro se assumeranno decisioni sgradite al governo. Nella concezione malata di questa destra, il governo non può tollerare che un giudice qualsiasi possa ostacolare con la sua autonoma decisione la sua politica e l’azione in materia di immigrazione.

Si aggiunga che l’informazione più prona al governo, intuendo forse che i fatti non offrivano pretesti credibili per denigrare la persona del giudice, ha ripiegato sulla ‘deontologia del buon giudice’. Per la classe politica al governo (che aveva attaccato perfino gli orientamenti del marito della giudice!) si trattava ora di ‘volare alto’. E infatti sono scesi in campo i maestri di pensiero: da Sabino Cassese (“i magistrati devono non solo essere, ma anche apparire imparziali”) al Ministro Nordio (“quella giudice poteva, ma non doveva manifestare” !) fino ad altri saggi, seriamente intenzionati ad insegnare ai giudici come si fa ad essere ‘imparziali’. Qualcuno ne ha tratto la conclusione definitiva: quel giudice doveva astenersi, dal momento che cinque anni (!) prima aveva mostrato pubblicamente di essere contraria alla politica migratoria del ministro Salvini.

Si ripropone dunque nella maniera peggiore una vecchia domanda che ci ha tormentato anche 60 anni fa, quando quelli della mia generazione muovevano i primi passi della carriera giudiziaria: può essere imparziale il magistrato che sia civilmente e socialmente impegnato? A quel tempo i magistrati più anziani rispondevano recisamente di no: il buon magistrato rifugge dalle frequentazioni di associazioni o riunioni politicamente impegnate; coltiva ‘il doveroso riserbo’ del buon giudice e per nessun motivo si fa vedere in manifestazioni pubbliche e meno che mai in quelle in cui si contestano i poteri costituiti. Non solo, ma anche le sue dichiarazioni pubbliche erano malviste: i magistrati non parlano, o meglio ‘parlano solo con le loro sentenze’. Queste erano le condizioni che garantivano allora l’imparzialità del giudice.

Si aggiunga che questa astensione dal dibattito e dalla vita civile comportava anche la rinuncia del magistrato a qualsiasi critica delle sentenze altrui. Questo modello di magistrato era inevitabilmente portato a fiancheggiare il potere, chiunque fosse al potere. La rinunzia alla presenza pubblica comportava una debolezza della magistratura nel suo complesso e una soggezione di fatto ai ceti più forti. Questo inevitabilmente incideva sull’imparzialità del giudice. Fino agli anni ‘70 non abbiamo quasi mai visto sentenze di condanna nei confronti dei detentori del potere economico o politico. Non si celebravano processi a carico dei ‘colletti bianchi’. Le galere erano piene di poveracci, senza eccezioni. Furono i giovani degli anni ‘60 a scoprire la ‘politicità della giurisdizione’, a rompere l’isolamento castale dei giudici che si ricordarono che la Costituzione prevedeva la partecipazione di ogni cittadino alla vita sociale del Paese.

Le accuse dei vecchi magistrati furono naturalmente quelle di parzialità, di fiancheggiamento di questa o quella forza politica, di violazione dei doveri di riservatezza, ecc. Ma quello che avveniva in realtà era che i giudici realizzavano per la prima volta la promessa costituzionale contenuta nell’art. 104 della Costituzione: ‘la magistaratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere’. E ancor di più, realizzavano finalmente il comando contenuto nell’art. 101: ‘i giudici sono soggetti solo alla legge”. Se dunque obbediscono solo alla legge, significa che non devono obbedire a tutti gli altri: al governo, ai poteri di ogni specie, all’opinione pubblica, ecc. Altro che i giudici che ‘remano contro’, come lamenta la presidente Meloni. I giudici non remano né contro né a favore; semplicemente applicano la legge. Le sentenze non piacciono? Ci sono gli appelli e i ricorsi, fino alla Cassazione. Ma nessuno, per la nostra Costituzione, può pretendere che i giudici tengano conto degli indirizzi governativi.

Si tratta semplicemente dell’applicazione del principio fondamentale dello stato di diritto: quello che prevede l’assoluta separazione dei tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. Se il governo attacca il potere giudiziario per le sue pronunzie attenta gravemente alla democrazia del Paese.

3. Ma i meccanismi dello stato di riritto non evono essere il pezzo forte della formazione politica della nostra Presidente del Consiglio. Per spiegare i motivi della sua indignazione per la decisione della giudice Apostolico, ha dichiarato che la sentenza osava contrastare le decisioni di un Governo ‘democraticamente eletto’. Dunque c’è nella compagine governativa la radicata convinzione che avere la maggioranza nel Paese possa legittimare qualsiasi decisione o provvedimento del Governo e che gli altri poteri dello Stato non possano opporsi perché non hanno l’investitura del mandato popolare. Era questa, come molti ricorderanno, anche la ferma convinzione del Presidente Berlusconi. Quando si dice i cattivi maestri! Nessuno degli attuali governanti sospetta che vi sia nel nostro ordinamento costituzionale una netta divisione di poteri che deve essere rispettata anche quando il diritto di governare derivi dalla volontà popolare. Nessuno si è ricordato che in uno stato di diritto, non esistono poteri assoluti e che ciascun potere incontra il suo limite in altri poteri, a loro volta limitati. La nostra Presidente del Consiglio è invece convinta che il consenso elettorale abbia il potere di ridurre i giudici a meri impiegati del governo. Chi avrà il coraggio di dirle la verità? Salvini? Piantedosi?

Ma -si dice – c’è un problema che riguarda l’imparzialità del singolo giudice. Può essere davvero imparziale un giudice che partecipa agli incontri pubblici, alle manifestazioni e magari ai cortei sindacali, che cioè si impegni attivamente nella vita sociale della sua città?

Si tratta di una domanda da prendere molto seriamente, cercando di chiarire i termini reali della questione. Non c’è dubbio che l’essenza della giurisdizione sia l’imparzialità. I cittadini si aspettano che i loro giudici siano in grado di non farsi condizionare dalle loro opinioni o dai loro pregiudizi e siano capaci di valutare le contrapposte ragioni per adottare una decisione conforme alla legge. Dunque, l’imparzialità consiste nell’assenza di pregiudizi nei confronti di questa o quella parte del processo: il giudice non deve avere, per definizione, né amici né nemici da assecondare o da avversare.

Ma se questa è l’imparzialità, essa non comporta che il giudice non abbia idee od opinioni, né che sia separato dal mondo, né che sia privo di conoscenza delle vicende politiche e sociali della comunità in cui vive. Anzi, che egli ne abbia conoscenza è garanzia di consapevolezza e di esperienza dei rapporti civili, sociali ed economici. E’, in altre parole, garanzia del fatto che il giudice non è fuori dal mondo, che conosce i meccanismi della società in cui vive e che la sua pronunzia terrà certamente conto del contesto in cui sorgono le controversie o le violazioni della legge.

Ma la Costituzione dice anche di più: dice che il giudice, come tutti i cittadini, ha “diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi (art. 17), che ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21), che ha diritto di associarsi con altri, magistrati o no, “per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale” (art. 18). Questo dunque è il magistrato vagheggiato dalla Costituzione: cittadino di pieno diritto.

Ma, ha detto in proposito il Ministro Nordio, non c’è dubbio che la giudice Apostolico ‘potesse’ partecipare a quella manifestazione, ma non ‘doveva’. Purtroppo non siamo allenati a questi giochi di parole; penso che l’esercizio dei diritti costituzionali debba essere lasciato alla discrezione di chi ne è titolare.

Ma perchè non doveva? Perchè – si fa intendere – la sua partecipazione (cinque anni dopo!) la faceva apparire meno imparziale. E perchè mai? Si dice che Nordio, mentre ancora faceva il magistrato, frequentasse i comizi e le cene di Forza Italia. Non ci trovo niente di strano. E non mi viene neppure il sospetto che questo abbia influito sulla sua imparzialità di pubblico ministero. Posso solo dire, col senno di poi, che dal suo modo di fare il Ministro traspaiono chiaramente quelle frequentazioni. Ma aggiungo che anche oggi sono del parere che quelle cene non sarebbero di ostacolo ad un virtuoso esercizio delle funzioni ministeriali, se Nordio decidesse di dedicarsi al bene del Paese.

La verità è che per il giudice l’imparzialità è un obiettivo da conquistare di volta in volta e consiste nella capacità di abbandonare le proprie convinzioni e i propri pregiudizi (‘essere indipendente anche da sé stesso’, diceva un mio vecchio maestro), di spogliarsi per quanto può delle sue convinzioni sociali e politiche, per porre al servizio della verità la sua cultura, la capacità di ascoltare tutte le ragioni, il suo equilibro e la capacità di interpretare correttamente la legge.

Del resto non potrebbe essere diversamente: ciascuno di noi ha avuto una famiglia, una scuola, le amicizie e, in sostanza, una formazione diversa. Ha dunque delle convinzioni. Tutti i governi reazionari diffidano delle idee dei giudici: temono che le loro teste siano piene di idee che si sospettano contrarie alla politiche del governo e agli interessi delle classi dominanti. Preferirebbero le teste vuote, o che almeno non rivelassero il contenuto dei loro pensieri. Insomma, il vecchio giudice del ventennio fascista, ‘imparziale’ nella sua divisa nera.

Nella foto il Consiglio Superiore della Magistratura