Sicurezza e cultura dell’emergenza, in tre anni oltre 50 nuovi reati e più di 57 aggravanti

E siamo a sei. Il Consiglio dei ministri ha licenziato il sesto decreto sicurezza del governo Meloni, dopo un passaggio al Quirinale che lo ha reso costituzionalmente presentabile. Fermo preventivo per i manifestanti e scudo penale per gli agenti delle forze dell’ordine sono stati profondamente rivisti da Mattarella. Inoltre Matteo Salvini deve rinunciare alla cauzione: aveva concepito di far pagare eventuali danni a chi organizza le piazze.

In principio era il decreto ‘Rave’, pochi mesi dopo l’insediamento del governo Meloni. C’era stato il megaraduno in un capannone nella periferia di Modena, tremila arrivati da tutta Europa, 1000 identificati. Si introduce il reato di ‘invasione di terreni con pericolo per la salute o l’incolumità’. Un anno dopo arriva il decreto Cutro, in seguito al naufragio di un barcone al largo di Crotone e la morte di 94 migranti. E’ quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni promette di andare a cercare gli scafisti “in tutto il globo terracqueo” e benedice il reato, stavolta universale, per ‘morte o lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini’. Ancora, qualche mese dopo, emergenza Caivano e nuovo reato contro le baby gang, che segue il decreto ‘ecovandali’ contro gli imbrattatori di monumenti, perché alcuni balordi avevano oltraggiato ‘la Barcaccia’ di piazza di Spagna. Nel 2025 si fanno le cose più in grande con un altro dl sicurezza che introduce 11 nuovi reati, fra cui quelli contro i blocchi stradali, compresa la norma anti-Ponte o l’abolizione del rinvio della pena per le donne condannate che sono incinta.

Ed eccoci all’oggi con l’ultimo intervento del governo, che appronta un decreto e un disegno di legge, per oltre 60 articoli. Ma i fatti di cronaca che hanno prodotto questo ennesimo e più radicale sussulto securitario sono molto gravi: un manipolo di delinquenti prende a calci e martellate un poliziotto a Torino nel corso di una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, degenerata quando un migliaio di infiltrati incappucciati attaccano gli agenti. E’ troppo per un governo di destra. Ed è tema sensibile, diventato un tallone di Achille, la stessa presidente Meloni alla conferenza di inizio anno aveva confessato la sua insoddisfazione sui problemi della sicurezza. Non solo, per la prima volta, questa maggioranza di governo subisce una pesante scissione a destra con il destrissimo generale Mario Vannacci che molla la Lega proprio perché vorrebbe politiche più muscolari.

Si corre ai ripari col nuovo decreto rivisto al Quirinale dopo un confronto discreto ma serrato fra il presidente Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Nella prima versione si era concepito un ‘fermo preventivo’ di 48 ore basato su generici ‘sospetti’, ora il testo prevede un limite di 12 ore e devono sussistere elementi oggettivi, “il fondato motivo di ritenere che si pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche”, in sostanza gli eventuali ‘fermati’ devono essere trovati con mazze, caschi, petardi, armi o avere precedenti. E comunque va data notizia del ‘fermo’ al pubblico ministero, il quale può anche ordinare il rilascio della persona.

L’altra misura profondamente modificata dal Quirinale è lo sbandierato ‘scudo penale’ per le forze dell’ordine che incappano in qualche reato durante il loro servizio. Intanto, come raccomanda lo stesso ministro della Giustizia Nordio, non si deve parlare di ‘scudo’ ma di ‘causa di giustificazione’ (legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità) e la misura viene estesa a tutti i cittadini. La novità è “l’annotazione preliminare, in separato modello”, cioè in un registro speciale, alternativo a quello degli indagati, ferme restando tutte le garanzie di difesa.

C’è poi un altro pacchetto di norme sulle armi da taglio: il divieto di portare con sé coltelli e di venderli ai minori con la sanzione fino a 12mila euro e la revoca della licenza di vendita. I commercianti online devono dotare i loro siti di sistemi per la verifica dell’età. E’ prevista anche una responsabilità diretta dei genitori di un minore che commette reati con armi da taglio, sanzionati a pagare da 200 a mille euro. Ancora, fra le novità c’è un illecito penale specifico per chi non si ferma all’alt delle forze di polizia e varie altre norme che “rafforzano gli strumenti per prevenire e combattere la criminalità diffusa”, come ha commentato la presidente del Consiglio.

Si era poi discusso del blocco navale per gli scafisti, che si presume verrà usato anche per fermare le Ong, ma alla fine nel decreto non c’è. Come ha spiegato lo stesso ministro dell’Interno Piantedosi in conferenza stampa, “la materia immigrazione la tratteremo la prossima settimana con un disegno di legge”. In realtà si attende a giugno l’entrata in vigore del nuovo Patto migrazione e asilo dell’Unione europea, che renderà più agevole intervenire in senso restrittivo.

Dentro la cornice tecnica c’è poi il marasma politico. Dopo i fatti di Torino era partito un afflato unitario sull’onda dell’emozione per quelle immagini di violenza. Si sono susseguite da parte di ogni forza politica le espressioni nette di solidarietà al carabiniere colpito a martellate, con visite in ospedale sia di Meloni che di esponenti delle opposizioni. Addirittura la segretaria del Pd Elly Schlein aveva telefonato alla presidente del Consiglio e insieme si erano dette pronte a lavorare a una comune risoluzione di condanna. Non è stato così, anzi. Hanno acceso gli animi e lo scontro politico le dichiarazioni del ministro Piantedosi in Parlamento, che ha parlato di “sistematica strategia dell’eversione”, con paragoni quanto meno impropri rispetto agli anni di piombo e poi ha tirato in ballo “le coperture politiche ben identificabili”, aggiungendo che “chi sfila con i delinquenti offre prospettive di impunità”. Per non lasciar fuori nessuno Piantedosi ha stigmatizzato infine “l’ipocrisia dei manifestanti pacifici che hanno fatto scudo ai violenti”. Altro che mozione unitaria, bagarre in aula e strali da ogni banco dell’opposizione. Questo è il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia: “Credo non ci sia alcuna ricerca di unità nazionale ma solo il tentativo di usare la sicurezza come clava politica contro le opposizioni. Trasformare una tragedia in una brutta propaganda è vergognoso ed è quello che stanno facendo”. Alla fine il miracolo dell’unità arriva ma nel centrosinistra che riesce a presentare una mozione unitaria, mentre la maggioranza si vota e approva la sua.

Poi c’è il referendum e mettere in mezzo i giudici paga sempre. L’occasione non manca mai, stavolta l’assist arriva dal gip di Torino che scarcera i tre manifestanti che hanno aggredito il carabiniere. Meloni parla di “doppiopesismo di certa magistratura che ci rende difficile essere efficaci nella difesa dei cittadini”. La premier si riferisce all’agente che a Rogoredo (Milano), qualche giorno prima aveva sparato a uno spacciatore uccidendolo ed è stato indagato per omicidio volontario, sottolineando la sproporzione rispetto ai tre di Torino, scarcerati. E poco importa sapere le motivazioni a supporto di quella scelta: la giudice Irene Giani ha fatto valere che i tre fossero incensurati, peraltro neanche mascherati al momento del fermo, un segno di “ingenuità operativa” che li distinguerebbe dai gruppi più strutturati che hanno organizzato la guerriglia. Ma le motivazioni giuridiche sono un dettaglio irrilevante in una campagna referendaria combattuta fino all’ultimo voto e impostata sul contrasto fra politica e magistratura. E i fatti di Torino con la scarcerazione dei tre possono diventare un agevole spot per il ‘Sì’. Così il vicepresidente del Consiglio Salvini: è “una vergogna!” e “votare sì un dovere morale”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: “Poi dicono che non si deve votare sì”, e via strumentalizzando.

Le politiche sulla sicurezza sono una cosa seria in generale, per un governo di centrodestra sono anche una sorta di dna identitario, per il governo Meloni sono tutto questo e un volano di consensi elettorali. I fatti di cronaca diventano un assist per operare, secondo una sorta di terzo principio della dinamica applicato alla politica: ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Con questo schema sono nati i decreti sicurezza, l’azione sono i fattacci di cronaca e la reazione è una ipertrofia della legislazione securitaria. Così siamo arrivati ai numeri snocciolati in aula alla Camera dal leader dei Verdi Angelo Bonelli: durante i tre anni del governo Meloni “sono stati introdotti oltre 50 nuovi reati e più di 57 aggravanti, per un totale che sfiora i 500 anni di carcere. Una deriva repressiva senza precedenti che non ha prodotto alcun risultato concreto”. Una cultura dell’emergenza, che “trasforma il dissenso in reato”, come dice Rosy Bindi. E a mettere in guardia contro il “populismo penale”, è l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli che, con la pacatezza che lo contraddistingue, disegna il quadro più eloquente: “Penso che questo sia il momento di difendere chi indossa una divisa non solo dai violenti, ma anche dagli incantatori di serpenti. Ovvero, tutti quelli che utilizzano gli operatori di polizia come una bandiera propagandistica, promettendo scorciatoie e soluzioni miracolose che, alla prova dei fatti, non proteggono proprio nessuno”.

Foto: Wikipedia, Di DellaGherardesca – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142874401