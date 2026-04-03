I 150 anni dalla scomparsa della scrittrice George Sand

Nata a Parigi nel 1804 come Aurore Dupin, figlia di padre aristocratico e madre di estrazione popolare, la voce letteraria di Sand emerge per la prima volta nel tumulto del 1830. È proprio durante la Rivoluzione di Luglio che, dall’incontro artistico e sentimentale con Jules Sandeau, Aurore Dupin diventa George Sand.

Questo pseudonimo racchiude una stratificazione complessa e costruita: il cognome “Sand” deriva infatti da una contrazione di “Sandeau”, mentre il nome “George”, privo della “s” finale evoca al contempo un nome femminile di tradizione inglese – omaggio alla sua educazione anglocentrica, ma anche un nome maschile e contadino, diffuso nelle campagne del Berry, nella Francia centrale; crea cioè uno scudo autoriale maschile dietro il quale si esprime in libertà una piuma femminile.

Autrice di oltre 70 tra romanzi, opere teatrali e scritti politici, Sand sfida molte convenzioni sociali contemporanee: dall’abolizionismo della pena di morte (ricordiamo che in Francia si è dovuto attendere il 1981 e la coraggiosa battaglia di Robert Badinter per l’abolizione della pena capitale), al proto-femminismo, al repubblicanesimo di stampo socialista, l’audacia delle sue posizioni provoca sconcerto nei circoli conservatori e le valgono la messa all’”Indice dei Libri Proibiti” nel 1863.

Partiamo dal proto-femminismo di George Sand, ricordando il contesto fallocentrico della società francese tra Ancien Régime e Restaurazione, in cui riecheggiano le posizioni misogine di Robespierre – ostile a ogni partecipazione femminile alla sfera politica, considerata dominio esclusivamente virile – e i dettami del “Codice Napoleonico” che segrega di fatto la donna alla “santità” del ministero domestico.

In questo contesto di eteronormatività soffocante – non dimentichiamoci che nella Francia del primo Ottocento il pantalone è esclusiva prerogativa maschile e che le donne sono tenute a richiedere un permesso speciale alla prefettura per indossare indumenti maschili in pubblico (concessione solitamente limitata a scopi specifici, come l’equitazione o ragioni di salute), Sand adotta l’abito maschile in pubblico.

Questa scelta assume una portata dirompente: è un sottile scivolare tra i generi, una provocazione consapevole che confonde i codici e mette in discussione le norme sociali del tempo.

Una simile ambiguità, accuratamente costruita, non sfugge ai contemporanei. Questa identità fluida trova un’eco nel rapporto con Gustave Flaubert, che la chiama «caro maestro» (al maschile), e in alcune affermazioni dei fratelli Goncourt che nel loro Journal del 1857 alludono con malizia a una sorta di «costruzione ermafrodita» riferendosi a “Madame Sand”.

Questa fluidità di genere è possibile rintracciarla nel romanzo Gabriel (1839). La storia segue le vicende di una giovane donna cresciuta come un ragazzo dal nonno per garantire l’eredità familiare. Scoperta la verità sulla propria identità biologica, Gabriel cerca di districarsi tra il ruolo maschile pubblico, che gli garantisce un’educazione e la libertà, e il sottostrato femminile privato (è innamorata del cugino Astolphe). Sul piano linguistico, la sfida di Sand è sottile e moderna: il nome del protagonista si trova in una zona ambigua della distinzione tra maschile e femminile, perché pronunciando Gabriel o Gabrielle il suono è quasi identico in francese. In questo gioco di suoni, il maschile porta già in sé il femminile e il suffisso del nome non è solo una questione grammaticale, ma richiama anche la parola “elle” (“lei”).

Il tragico destino di Gabriel/le deriva per Sand da un mondo incapace di accettare questa “doppia vita” e la fluidità del nome, preferendo spezzare la persona piuttosto che riconoscerne la sua complessità.

Sposata senza consenso al barone Casimir Dudevant nel 1822, Sand comprende presto che il matrimonio imposto è una forma di schiavitù legalizzata, una tesi che sviluppa nei suoi romanzi Valentine, Lélia e Jacques. Pur sostenendo con forza i diritti civili delle donne, e battendosi tra le altre per il diritto all’istruzione e al divorzio, Sand sulla loro partecipazione alla vita politica risponde con prudenza: “Sì, un giorno; ma quel giorno è vicino? No, non lo credo” (“(…) les femmes doivent-elles participer un jour à la vie politique, oui, un jour; je le crois avec vous, mais ce jour est-il proche? Non, je ne le crois pas”), evidenziando come la conquista dei diritti civici e politici femminili richieda tempo e profonde trasformazioni sociali.

Per quanto riguarda il socialismo, grazie a una relazione appassionata con l’avvocato Michel de Bourges, ardente repubblicano, Sand si avvicina nel 1835 al mondo dei socialisti utopisti.

In particolare fa conoscenza del filosofo Pierre Leroux, considerato il teorico della solidarietà, sostenitore dell’associazionismo, promuove lo sviluppo di società di mutuo soccorso e di previdenza, afferma l’unità del genere umano e rifiuta ogni forma di discriminazione basata su razza, classe sociale o sesso. Quello di Leroux è un socialismo repubblicano e mira a conciliare Libertà, Fraternità e Uguaglianza, ponendo al cuore l’ideale della Fraternità. Leroux sostiene quindi l’uguaglianza civile e sociale tra uomini e donne, incluso il diritto di voto femminile.

Con Leroux, Sand fonda le riviste “La Revue Indépendante” (1841) e “La Revue sociale” (1845) ed è proprio sulla prima che pubblica tra il 1842 e il 1844 vari romans feuilletons come Consuello, La Comtesse de Rudolstadt, Jean Ziska e Procope le Grand, tutti attraversati da un forte respiro repubblicano. E proprio ne La Comtesse de Rudolstadt che Sand scrive “L’uomo è uguale, libero e fratello! Niente più padroni, niente più schiavi; Sentite questo grido: Viva la Repubblica!” (“L’homme est égal, libre et frère! Plus de maîtres, plus d’esclaves; Entendez-vous ce cri: Vive la République!”), un vero e proprio inno all’ideale repubblicano, come sostenuto già nel 1835 (“Repubblica, aurora della giustizia e dell’uguaglianza, utopia divina, sole di un avvenire forse chimerico, salve!” – “Republique aurore de la justice et de l’égalité, divine utopie, soleil d’un avenir peut-être chimérique, salut!”).

Nel 1845, Sand si allontana progressivamente da Leroux e si avvicina a Louis Blanc, senza però mai abbandonare il sostrato repubblicano, che si entusiasma e si riaccende con i moti del 1848 e la nascita della Seconda Repubblica. Ed è proprio in nome del repubblicanesimo che Sand, nonostante le posizioni socialiste, prende le distanze dall’esperimento della Comune di Parigi (1871), percepita come potenziale minaccia per la giovane Repubblica francese e in favore del il diritto alla proprietà privata, principio politico e sociale fondamentale.

Sand elabora una riflessione sulla Comune di Parigi, intesa come esperimento utopico e progressista, ma tragicamente repressa nel sangue dopo poco più di due mesi nel romanzo Nanon (1871) in maniera indiretta richiamando la Rivoluzione del 1789 e il Terrore del 1793.

Nell’orizzonte dell’internazionalismo democratico ottocentesco, non dimentichiamo il rapporto profondo tra George Sand e Giuseppe Mazzini, legati da un’identica devozione per la democrazia e per il “popolo”, inteso come forza motrice della Storia e investito di una missione quasi religiosa. Sebbene la stima reciproca sia remota, è a partire dal 1847 che il loro scambio epistolare abbandona i territori dell’estetica per farsi apertamente politico. Mazzini, allora esule a Londra, ha fondato la Lega Internazionale dei Popoli e il People’s Journal, strumenti volti a sensibilizzare l’opinione pubblica inglese circa la condizione delle nazioni oppresse; è proprio sulle pagine di questo periodico che compaiono due articoli elogiativi dedicati all’opera della Sand.

Ciò che lega George Sand all’Italia è un legame però più profondo.

All’indomani del fallimento dei moti del 1830, la Francia diventa il rifugio di una fitta schiera di esuli. E così che nasce in Francia un’idealizzazione dello stivale, terra eletta del Romanticismo, luogo della malinconia dell’esilio e delle passioni politiche.

Sand visita l’Italia ben due volte nel 1833 e nel 1855. Il primo viaggio, intrapreso con Alfred de Musset, ha per meta Venezia, la cui immagine di città d’arte rarefatta riecheggia nel romanzo Leone Leoni e nelle Lettres d’un voyageur. Il 1855 lascia invece l’amaro in bocca alla scrittrice che, in visita a Roma, si scontra con la realtà conservatrice della Curia romana.

La ricezione di George Sand stessa in Italia risente del clima politico-estetico locale: nel Regno di Napoli, dove prevale il Classicismo, le sue opere sono accolte con una certa freddezza, nello Stato Pontificio se ne censurano addirittura alcune pagine, mentre invece nella Toscana illuminata di Leopoldo II la scrittrice trova l’accoglienza trionfale di alcuni membri del salotto di Giovan Pietro Vieusseux come Gino Capponi e Nicola Lambruschini.

In generale, la voce della Sand ispira un’intera generazione di patrioti e intellettuali italiani.

Proprio nel 1859, allo scoppio della Seconda guerra d’indipendenza, la scrittrice segue con trepidazione gli eventi bellici, non risparmiando condanne durissime a Napoleone III, a cui critica l’ambiguità strategica e il tradimento delle aspirazioni repubblicane.

Il culmine di questo impegno civile giunge nel maggio del 1860 con la redazione dell’introduzione alle memorie di Giuseppe Garibaldi curate da Alexandre Dumas, una riflessione profonda sull’Unità d’Italia, vista come tassello necessario per la formazione di Stati-nazione indipendenti e liberi nati da una volontà collettiva popolare.

Non dimentichiamo infine il rapporto della Sand con la natura, tema pilastro della letteratura romantica contemporanea.

Se è vero che Parigi rappresenta il palcoscenico della sua affermazione pubblica, sono i paesaggi campestri di Nohant (Indre) a costituire il suo baricentro esistenziale e creativo. La tenuta nel dipartimento dell’Indre è infatti un fecondo crocevia dell’intellighenzia europea : tra quelle mura e i giardini ombrosi si intrecciano i destini di figure come Chopin, Delacroix, Liszt e Flaubert. Non è quindi un caso che Sand elevi il mondo rurale a soggetto letterario in opere come Jardins en Italie (1855), affermando la dignità del romanzo campestre.

A Nohant la Sand si spegne nel 1876 e proprio nella ricorrenza del 150o anniversario di questa grande anima francese, il Dipartimento francese dell’Indre chiede formalmente la sua entrata nel Pantheon, rendendola l’ottava donna a varcarne la soglia dopo Marie Curie, Simone Veil e Joséphine Baker.

Bibliografia

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Une vie, une œuvre : George Sand (Dossier de présentation exposition itinérante). Musée George Sand et de la Vallée Noire, nov. 2025, museegeorgesand.fr/wp-content/uploads/2025/11/Dossier-de-presentation-exposition-itinerante.pdf.