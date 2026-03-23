Trump e la politica come spettacolo

Se c’è una chiave di lettura originale per comprendere Donald Trump, forse non bisogna cercarla nella politica tradizionale, ma nel linguaggio dello spettacolo. Prima ancora che presidente, Trump è stato un uomo d’affari cresciuto nell’impero immobiliare della sua famiglia e soprattutto un personaggio televisivo, capace di trasformare la propria immagine pubblica in un vero prodotto mediatico.

Il passaggio decisivo avviene con The Apprentice, il reality show che lo ha reso una figura familiare a milioni di americani. In quel programma Trump interpretava il ruolo del capo inflessibile che decideva il destino dei concorrenti con il celebre “You’re fired”. Quella narrazione — fatta di competizione, umiliazione pubblica e colpi di scena — sembra aver anticipato il suo stile politico.

Anche la campagna elettorale del 2016 è apparsa, a molti osservatori, più simile a una stagione di reality TV che a una tradizionale corsa alla Casa Bianca: provocazioni continue, conflitti personali e una capacità quasi istintiva di dominare il ciclo mediatico. Trump ha dimostrato di comprendere meglio di molti politici che, nell’era dei social media, l’attenzione vale quanto il consenso.

Un altro elemento che rafforza questa impressione è il modo in cui Trump ha trasformato molti incontri ufficiali in veri e propri eventi mediatici. Le conferenze stampa nello Studio Ovale con leader stranieri, spesso trasmesse in diretta, assumono talvolta il tono di scene politiche recitate davanti alle telecamere, con momenti di improvvisazione, battute e tensioni che ricordano più una narrazione televisiva che la diplomazia tradizionale.

In questa prospettiva, Trump sembra muoversi come se la realtà fosse un enorme set cinematografico. Non necessariamente perché lo creda davvero in senso letterale, ma perché il suo modo di agire suggerisce una visione della politica come rappresentazione, dove ogni crisi diventa una scena e ogni scontro personale un episodio.

Anche le grandi questioni geopolitiche sembrano inserirsi in questa logica narrativa. Il conflitto con l’Iran, con i suoi ultimatum, le minacce e le dichiarazioni pubbliche ad alto impatto mediatico, appare spesso raccontato con il linguaggio dello scontro drammatico tra protagonisti. Allo stesso modo, le tensioni con il Venezuela e l’idea di un intervento diretto per ridefinire gli equilibri regionali mostrano una visione della politica internazionale come una partita strategica da giocare sotto i riflettori globali.

In questo racconto simbolico, Trump non è tanto il presidente degli Stati Uniti quanto un attore convinto di interpretare il ruolo del presidente. Un protagonista immerso nella propria storia, dove il consenso diventa share televisivo e le polemiche funzionano come colpi di scena. In questa logica, le conseguenze delle azioni sembrano perdere il loro peso reale, quasi come se tutto fosse parte di una simulazione, un grande esperimento mediatico senza effetti permanenti.

È una dinamica che ricorda, almeno metaforicamente, il film The Truman Show, in cui il protagonista vive dentro un mondo artificiale senza rendersene conto. Qui però la metafora si ribalta: non un uomo inconsapevole dentro uno spettacolo, ma un uomo che sembra perfettamente consapevole della dimensione spettacolare della propria esistenza pubblica e che la utilizza come principale strumento di potere.

Come nel celebre momento del film in cui Truman saluta dicendo: «Nel caso non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte», anche nella politica-spettacolo tutto sembra rivolto a un pubblico invisibile ma costantemente presente.

Forse è proprio questa la vera novità: Trump potrebbe essere il primo leader globale ad aver interiorizzato completamente la logica dell’intrattenimento, fino al punto di comportarsi come se la storia fosse una serie in streaming e lui il suo protagonista principale. Non semplicemente un politico che usa i media, ma un personaggio che vive la politica come se fosse sempre sotto i riflettori.

In questo senso, la sua vera eredità potrebbe non essere solo politica, ma culturale: aver trasformato definitivamente il confine tra governo e intrattenimento in qualcosa di quasi indistinguibile.