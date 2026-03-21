Quando Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha detto che “i token guideranno l’economia dell’intelligenza artificiale”, molti hanno pensato si trattasse di un concetto tecnico destinato agli ingegneri. In realtà è un’idea molto più intuitiva — e potenzialmente molto più rivoluzionaria — di quanto possa sembrare.

Per capirla bisogna partire da una domanda semplice: cos’è davvero un token?

Quando utilizziamo un sistema di intelligenza artificiale immaginiamo che legga le parole come facciamo noi. In realtà non è così. I modelli linguistici non lavorano direttamente con parole e frasi, ma con piccoli pezzi di testo chiamati token. Un token può essere una parola, una parte di parola, uno spazio oppure un segno di punteggiatura. Il testo viene spezzato in questi blocchi perché il modello deve prima trasformarlo in numeri, e solo dopo può elaborarlo attraverso operazioni matematiche.

Il punto però non è linguistico. È economico.

Ogni token elaborato richiede calcolo computazionale: operazioni matematiche, utilizzo di GPU, energia e tempo macchina. Questo significa che più token un sistema deve processare, più risorse consuma e più aumenta il costo dell’operazione. In questo senso il token diventa una vera e propria unità di lavoro dell’intelligenza artificiale.

Un po’ come i kilowattora misurano l’elettricità, i gigabyte misurano i dati e le ore misurano il lavoro umano, i token potrebbero diventare l’unità con cui si misura il lavoro cognitivo svolto dalle macchine.

La differenza diventa ancora più chiara se si confronta una semplice chat con quello che stanno diventando i cosiddetti AI agent. Quando facciamo una domanda a un modello linguistico e riceviamo una risposta, il processo è relativamente breve: il sistema legge il prompt, elabora una risposta e si ferma. Il consumo di token è limitato perché si tratta di una singola operazione.

Ma se chiediamo a un sistema AI di svolgere un compito complesso — per esempio organizzare un viaggio, analizzare un mercato o scrivere un report articolato — il processo cambia completamente. Il sistema potrebbe suddividere il problema in sotto-attività, cercare informazioni, confrontare alternative, verificare risultati, correggere errori e solo alla fine produrre un output finale. Ognuno di questi passaggi richiede nuove elaborazioni e quindi nuovi token.

In questo caso l’intelligenza artificiale non sta più semplicemente rispondendo. Sta lavorando.

Ed è proprio questa la distinzione più importante. Una chat consuma token per fornire informazioni. Un agente AI consuma token per produrre lavoro.

Se questa visione si affermerà, le aziende potrebbero iniziare a ragionare in modo diverso rispetto a oggi. Invece di chiedersi quante ore di lavoro umano servano per completare un progetto, potrebbero iniziare a chiedersi quanti token saranno necessari per far svolgere lo stesso compito a sistemi di intelligenza artificiale.

Il costo del lavoro digitale potrebbe quindi essere espresso non più solo in stipendi o ore lavorate, ma anche in milioni o miliardi di token elaborati.

In questa prospettiva i token diventano qualcosa di più di un dettaglio tecnico. Diventano una possibile unità economica del pensiero artificiale. Non perché rappresentano parole, ma perché rappresentano quanto una macchina ha dovuto “ragionare” per produrre un risultato.

Se la rivoluzione industriale ha insegnato a misurare la forza delle macchine e la rivoluzione informatica ha insegnato a misurare la capacità di calcolo, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale potrebbe insegnare a misurare qualcosa di completamente nuovo: il lavoro cognitivo prodotto dalle macchine.

È questo, in fondo, il significato più profondo dell’affermazione di Jensen Huang. I token potrebbero diventare il modo più semplice per misurare il valore economico dell’intelligenza artificiale, perché rappresentano la quantità di pensiero computazionale necessaria per trasformare una richiesta in un risultato.

In altre parole, per la prima volta nella storia della tecnologia, potremmo avere un’unità di misura concreta per qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile quantificare: il valore del pensiero di una macchina.

In foto: Jensen Huang, CEO di Nvidia