E-bike e cargo-bike, il bando si allunga fino a fine settembre

Firenze – Non si ferma il bando per l’acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita. C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda: l’Amministrazione ha infatti deciso di allungare i termini del bando per avere i contributi di ulteriori sei mesi, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Si tratta di oltre 700mila euro stanziate dall’Amministrazione nell’ambito dell’Accordo tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente per il miglioramento della qualità dell’aria. Ad oggi sono già 490 i cittadini che hanno avviato la pratica per la richiesta dei contributi di cui 337 già confermati.

“Vogliamo diventare una città a misura di bici e questo ampliamento dei termini va esattamente in quella direzione: dare a più cittadini il tempo e la possibilità di cogliere un’opportunità concreta per cambiare le proprie abitudini di mobilità — dichiara l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio —. Le biciclette elettriche rendono l’uso quotidiano della bici alla portata di tutti, grazie alla pedalata assistita che permette di coprire anche distanze più lunghe con uno sforzo minimo. Le cargo bike, sempre più diffuse nelle città europee, permettono di trasportare bambini o cose in modo sicuro, sostituendo l’auto in tanti spostamenti familiari e lavorativi. Con oltre 700mila euro investiti, questo bando è uno dei più significativi a livello nazionale: vogliamo che nessun fiorentino perda questa occasione per scegliere una mobilità più sostenibile, economica e salutare.”

Il contributo può raggiungere fino all’80% del costo del mezzo, con un massimo di 500 euro per le e-bike e 1.000 euro per le cargo bike, erogati in due tranche: la prima dopo l’approvazione della domanda, la seconda al raggiungimento di 400 km pedalati nell’arco di 6 mesi, rilevati tramite l’App IF.

A chi è rivolto

Possono partecipare i maggiorenni residenti o domiciliati nel Comune di Firenze che siano lavoratori o studenti con sede di lavoro o di studio a Firenze o nei Comuni dell’Agglomerato fiorentino (Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa), nonché i residenti in questi stessi Comuni che si spostino quotidianamente verso Firenze per lavoro o studio.



Come funziona

La richiesta si articola in tre fasi: adesione al bando a seguito dell’acquisto del mezzo; verifica dei requisiti ed erogazione della prima tranche; erogazione della seconda tranche al raggiungimento del target di 400 km pedalati tramite App IF e alla partecipazione al progetto “MaaS4Italy”.

È previsto l’obbligo di mantenere il mezzo per almeno due anni e di utilizzarlo per gli spostamenti nel territorio di Firenze e dei Comuni dell’agglomerato. È possibile presentare una sola domanda per persona.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Firenze:

https://www.comune.firenze.it/servizi/mobilita-e-trasporti/domanda-contributo-e-bike-e-cargo-bike-pedalata-assistita