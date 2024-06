Verso l’infinito/Diario di viaggio sulle vette del mondo: percepire la libertà

26/06/24



Le dimensioni delle montagne

Se mi guardo intorno alzando gli occhi le dimensioni di queste montagne mi lasciano percepire che su questa scena le emozioni che ne scaturiranno saranno anch’esse enormi.

Sono venuto fin qui per cercarle, o forse per farle emergere da quel catino che le contiene imprigionate, e che è dentro ognuno di noi.

È solo uscendo dalla convenzione di giornate condotte da schemi più o meno prestabiliti, guidati, protetti, che riesco a farle vivere.

Guardando la montagna da questo campo base, da dove posso percepire ciò che vivrò in ogni passaggio tentando di salirla, sento che le emozioni già si stanno organizzando.

Allora, quando sarò lì, le riconoscerò.

Immaginare, avere visione, è già vivere, e mi fa percepire libertà.

24/06/24



Dialogo tra un salitore di montagne e un passeggero



S: Hello, how are you?

P: Camminare su questi sassi, su questo ghiacciaio, mi è faticoso

S: Immersi in questo mondo incantato la fatica non si sente..

P: Sono venuta qui per cercare la verità, per vedere cosa io sia. Voglio capire se quassù riesca anch’io a vedere la mia bellezza.

S: Sei riuscita a trovarla la verità?

P: L’ho intravista, ma forse è un po’ più sù. E tu perché vuoi salire fin lassù?

S: Credo per lo stesso tuo motivo. Noi sempre viviamo e cerchiamo una vita in discesa, inseguendo il risultato con la minore fatica e più velocemente possibile. Io qui invece cerco una vita in salita, che non sa se riuscirà a raggiungerlo il risultato, ma che nel cercare trova il suo significato. Non si va in montagna per trovare, ma per cercare.

P: Allora credo che se anche arriverai sulla punta, la verità potrà sfuggirti ancora una volta, perché potrebbe essere ancora più sù.

S: Buon cammino allora

P: Che lo sia