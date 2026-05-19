Mostre: Hernan Bas e l’alienazione del turismo di massa

Le ultime trenta suggestive opere di Hernan Bas sono presenti a Ca’ Pesaro, nelle Sale Dom Pérignon della Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Venezia, fino al 30 agosto 2026.

“The visitors” è una mostra concepita specificatamente per il museo della città lagunare, continuamente affetta dalle problematiche di gestione sociale, sopraffatta dall’overtourism, dallo spopolamento residenziale, dall’innalzamento del livello del mare e dal cedimento del suolo, trasformando la Serenissima in un grande palcoscenico di eventi e avvenimenti che concorrono alla sua mutevolezza.

Le opere dell’americano Hernan Bas uniscono frammenti di storie dove i protagonisti sono uomini, bianchi circondati da luoghi storici, spazi e locali reali o immaginari, evidenziando i luoghi comuni dei turisti, in pellegrinaggio per vedere ciò che al momento è più cool, dalla capatina ai musei per vedere i capolavori di tutti i tempi fino alle mete del cosiddetto dark tourism. I lavori di Bas evidenziano il totale scollegamento tra i “visitatori” e la città, il mondo creato appositamente per intrattenere e divertire e le difficoltà quotidiane a livello sociale e culturale.

Nei quadri di Bas si creano così scene complesse, tinteggiate di stranezze e suggestioni occultiste dove l’ordinario scivola nello straordinario. I personaggi diventano attori curiosi e arroganti, in uno spettacolo costruito appositamente per il loro compiacimento, mentre posano, scattano fotografie o assumono travestimenti. Uno dei turisti di Bas rivendica lo status di residente mentre un altro visitatore inscena un incontro con un pitone. Sono visitatori maldestri e disorientati senza riferimenti culturali o territori stabili.

Alcune opere sono state dipinte da Bas durante una residenza dell’artista a Venezia, dove ha potuto conoscere e approfondire la realtà cittadina, visitare i suoi musei e far propria la tradizione pittorica veneziana ma anche i suoi turisti. Bas conosce bene la condizione di un residente che sia obbligato a vivere giorno dopo giorno con frotte di turisti a Miami, e pure la propria condizione di cubano-americano che vive in un territorio talvolta ostile. Ogni lavoro sembra un mix di fermi immagine ricche di dettagli, tra l’ambiguo, il comico, il paradossale e l’enigmatico, invitando lo spettatore a rapportarsi all’opera. A conoscere e riconoscersi.

Elisabetta Barisoni, responsabile di Ca’ Pesaro e curatrice della mostra afferma: “La serie monumentale rappresenta una visione che è sempre sotto i nostri occhi, fatto di turismo credulone, voyeur, oltre il limite del rispetto per l’altro e, in casi estremi, per la dignità umana. In opere che a prima vista sembrano fotografie-ricordo o souvenir esotici, vacillano storia e memoria, mentre il senso stesso di realtà si incrina”.

Hernan Bas è nato a Miami, Florida, nel 1978; vive e lavora a Miami. Ha partecipato a numerose mostre, al Museum of Ar di Miami, a Seoul, a Shanghai e a Málaga. Inoltre ha partecipato a un progetto concepito da Elmgreen & Dragset per i Padiglioni Nordico e Danese in occasione della 53ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia del 2009. Le sue opere fanno parte delle collezioni del Brooklyn Museum of Art (New York), Detroit Institute of Arts, Hammer Museum (Los Angeles), Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (Washington, DC), Museum of Contemporary Art (Los Angeles), Museum of Contemporary Art (North Miami), Museum of Fine Arts (Boston), Museum of Modern Art (New York), San Francisco Museum of Modern Art e Whitney Museum of American Art (New York), tra gli altri.

Hernan Bas The Visitors

In collaboration with Victoria Miro, Lehmann Maupin and Perrotin

Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Venezia

Sale Dom Pérignon

Fino al 30 agosto 2026

Info: T +39 041 721127

www.capesaro@visitmuve.it

In foto: Portrait of Hernan Bas, 2026 – Photo © Silvia Ros