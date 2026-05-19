Danza : l’euforia trascinante del clubbing di Hofesh Shecter

È folgorante ed esaltante la prima italiana di IN THE BRAIN di Hofesh Shechter con la Shechter II al Teatro Valli di Reggio Emilia. Uno spettacolo che traduce in danza l’euforica frenesia del clubbing e cattura il pubblico con la sua energia ipnotica.

Nata nel 2018, la Shechter II è una compagnia di giovani talenti tra i 18 e i 25 anni che, alla stregua della più matura Hofesh Shechter Company fondata nel 2008, è anch’essa espressione della cifra linguistica e stilistica di Schecter. Il danzatore e coreografo anglo-israeliano che si è messo in luce nella Batsheva Danza Company per poi collaborare con Wim Vandekeybus e diventare artista residente del centro The Place di Londra, artista associato del londinese Salder’s Well e collaboratore del parigino Théâtre de la Ville. Un dancemaker acclamato a livello internazionale per il suo modo originale di manipolare la danza contemporanea che, con lui, si appropria di movenze tribali e di richiami all’hip hop e si caratterizza per la potenza e il dinamismo di un concept unico. Una resa scenica e coreografica a cui non è estranea l’influenza della musica, spesso composta dallo stesso Hofesh e intrisa di sonorità rock ed elettroniche.

E se la Stagione di Danza del Valli di Reggio Emilia ad ottobre scorso ha ospitato la Hofesh Shechter Company con Theatre of Dreams, sempre del direttore, ora a maggio assegna all’omonima e agguerrita compagine giovanile il compito di chiudere in bellezza una programmazione tra le più interessanti e ragionate della scena coreutica nazionale ed estera.

IN THE BRAIN prende le mosse da Cave, un lavoro breve che Shecter ha creato nel 2022 per la Martha Graham Company di New York, e si ispira alla vita notturna della “grande Mela” tra club, discoteche e pub. Con la Shecter II Hofesh approfondisce questa abitudine e attitudine al clubbing e chiama in causa la nuova generazione di frequentatori di questi locali per studiarne l’influenza sul cervello. Un organo che, tramite una combinazione di stimoli multisensoriali generati dal ritmo, dalle basse frequenze sonore, dal ballare insieme, dalla socialità, stimola la dopamina.

L’ormone del piacere che favorisce il momentaneo benessere psicologico, riduce lo stress e trova nel clubbing un potente alleato. Una pratica che ‘nelle mani’ di Hofesh si trasforma coreograficamente in qualcosa che sta a metà tra un rave e un rito iniziatico e finisce per essere un happening generale in cui si sgretola la cosiddetta quarta parete e danzatori e spettatori vivono insieme un’esperienza elettrizzante e galvanizzante. Anche perché in IN THE BRAIN sono i benefici di questo “staccare” dai pressanti impegni e dagli stressanti doveri quotidiani a fare da padroni e non gli effetti negativi sulla salute uditiva e neurologica che uno sconsiderato abbandono a questo stile di vita può portare.

In un’atmosfera nebbiosa, attraversata dal light design di Tom Visser che inonda di fasci di luce caldi e freddi il palcoscenico, o lo abbuia dopo che si è toccato l’apice parossistico della performance, l’ensemble degli otto elementi, tra uomini e donne, si muove in un crescendo di sequenze ballate a cui corrisponde l’aumento dell’intensità del paesaggio sonoro. Una partitura tra musica disco e techno firmata da Hofesh e che include Cave, sempredi Schecher, e Âme diKristian Beyer & Frank Wiedemann.

L’andamento si fa frenetico e convulsi sono i corpi che, in indumenti casual di Osnat Kelner, danzano come se partecipassero ad una cerimonia tribale alternando movimenti scomposti e composti, esprimendo una gestualità sinusoidale e distonica, dando vita ad un’aggregazione e ad una disgregazione degli insiemi. La coreografia mette in moto un tripudiare viscerale e si arresta all’improvviso in una stasi respiratoria, mentre i momenti di eccitazione collettiva sono sostituiti da solipsistici soli che placano la spasmodica pratica del clubbing, ma è solo una pausa. Tutto ricomincia da capo per l‘incombere di una sorta di “crisi di astinenza” motoria a cui è difficile opporsi e che sfocia in un eccitante e forsennato tour de force.

Suggestivo è il finale con la dissolvenza della coreografica e l’abbassamento della musica e delle luci, che vedono i protagonisti cadere in una sorta di trance e il pubblico abbandonarsi ad uno spettacolo sopra le righe. Un pezzo trascinante e soprattutto indefinibile secondo i codici espressivi della danza contemporanea ma definibile secondo quelli del groove di Shechter. Un insieme di fluidità, ritmo, precisione e kaos espressivi che fanno di questo affermato autore un “geniaccio” della danza del nuovo Millennio.

Alla fine scroscianti sono gli applausi per gli instancabili interpreti della Shecther II e non stupisce che l’autorevole The Guardian consideri IN THE BRAIN uno «tra i migliori spettacoli di teatro e danza del 2026». E non possiamo dargli torto.