L’Intelligenza artificiale, infrastruttura strategica del potere globale

Pubblichiamo la prefazione di Daniele Pasquinucci , docente di Storia delle Relazioni Internazionali all’Università di Siena al libro di Daniele Magrini “Intelligenza artificiale e dazi – La guerra fredda di Trump all’Unione Europea” (Effigi).

di Daniele Pasquinucci

Nel 2024 George S. Takach – studioso canadese di geopolitica – ha dato alle stampe Cold War 2.0: Artificial Intelligence in the New Battle Between China, Russia and America. Pubblicato da Pegasus Books, il volume ha il merito di sottolineare un punto cruciale: nell’era digitale, il potere di uno Stato non si misura più principalmente attraverso i parametri tradizionali della produttività industriale, della forza militare, della posizione geografica ma attraverso la capacità di innovare e di tradurre le innovazioni civili in vantaggi economici, militari e simbolici. La trasformazione tecnologica rende fattori quali la rapidità decisionale, l’efficienza dei sistemi digitali e la resilienza delle catene di approvvigionamento strumenti strategici, e non semplici variabili economiche.

In questo contesto, l’Intelligenza artificiale (IA) assume la funzione di infrastruttura strategica del potere globale. Essa contribuisce in modo sempre più determinante a ridefinire gli equilibri geopolitici e le forme della sovranità: alla stregua dell’energia, delle telecomunicazioni o di Internet – ma con una capacità trasformativa persino maggiore – l’IA non incide soltanto sui processi produttivi, ma modella l’architettura politica, giuridica e culturale delle società che la sviluppano e la governano.

È quindi chiaro che l’Intelligenza artificiale è in grado di fornire strumenti per influenzare direttamente le relazioni tra gli Stati. Ne consegue che il suo controllo può tradursi in un vantaggio competitivo di portata globale: definire gli standard tecnologici, regolatori e di sicurezza significa, tra l’altro, esercitare un potere effettivo sulla comunità internazionale, imponendo a quanti rimangono oggetto di tale controllo limitazioni alla propria autonomia strategica.

Takach evoca una “Guerra fredda 2.0”, che ruota intorno all’Intelligenza artificiale e che contrappone due autocrazie, Cina e Russia, alla democrazia americana. La distinzione tra quelle tre potenze in ordine ai sistemi politico-istituzionali che li reggono rimane valida anche mentre scriviamo queste righe. Occorre sempre distinguere tra contingenze, per quanto rilevanti e potenzialmente dirompenti queste siano, e dati strutturali. Eppure, dal gennaio 2025, quando Donald Trump si è di nuovo insediato alla Casa Bianca, qualcosa si è incrinato nell’immagine che abbiamo degli Stati Uniti. Anne Applebaum, giornalista e saggista statunitense naturalizzata polacca, che molto ha scritto sui regimi illiberali, ha recentemente ricordato come questi combattano “l’idea che la legge sia una forza neutrale, non soggetta ai capricci della politica; che tribunali e giudici dovrebbero essere indipendenti; che l’opposizione è legittima; che i diritti di parola e di riunione possono essere garantiti; e che possono esserci giornalisti, scrittori e pensatori indipendenti, in grado di essere critici nei confronti del partito o del leader al potere, pur rimanendo al tempo stesso fedeli allo stato”. È un elenco che suscita inquietudine perché, pur nella necessaria distinzione tra ordinamenti politico-istituzionali che restano profondamente diversi, mette davanti ai nostri occhi come lo scivolamento verso una china autoritaria possa riguardare anche la democrazia apparentemente più solida e radicata, quando viene messo in discussione anche uno solo dei pilastri che la fondano.

Come spesso accade, e a maggior ragione nel caso di una superpotenza come sono gli Stati Uniti, dinamiche politiche interne e proiezione internazionale si influenzano reciprocamente in modo profondo. È dunque ben fondata l’intenzione di Daniele Magrini di analizzare la politica dell’Intelligenza artificiale della seconda amministrazione Trump come un punto di osservazione privilegiato delle trasformazioni in atto nell’ordine globale. In particolare, la sua attenzione si concentra sulle strategie normative, industriali e geopolitiche, mostrando come l’IA sia ormai divenuta uno dei principali terreni di sfida tra Stati Uniti e Unione europea.

Proprio il fatto che si debba parlare di “Unione europea”, e non semplicemente di “Europa”, merita una breve duplice riflessione. Da un lato, tale precisazione segnala quanto il processo di integrazione sovranazionale avviato negli anni Cinquanta con le prime Comunità europee si sia progressivamente consolidato, sovrapponendosi – fino a sussumerla – all’Europa intesa come luogo politico. È precisamente questo consolidamento a disturbare i progetti di Trump. David A. Graham, in un libro dedicato a Project 2025 – un’agenda conservatrice promossa dalla Heritage Foundation e fonte di ispirazione per il presidente americano e la sua amministrazione – ha osservato come quel documento delinei una politica estera nella quale “l’Europa è quasi dimenticata”. Questo è il punto. Per quanto Trump desideri agire senza vincoli, egli deve fare i conti con il sistema di alleanze, regole e istituzioni costruito nel secondo dopoguerra insieme ai Paesi alleati, in primo luogo quelli europei. L’Unione europea, che di quel sistema è parte integrante, rappresenta dunque un ingombro. Il sostegno offerto da Trump nel 2016 a Nigel Farage e agli altri promotori della Brexit è, in questo senso, assai significativo.

Oggi, come già durante il suo primo mandato – anzi, con maggiore determinazione – Trump punta alla frammentazione dell’UE, come rivelano i suoi atteggiamenti apertamente ostili verso Bruxelles e verso i governi che contribuiscono a definirne gli orientamenti politici, strategici, economici e commerciali. Questo comporta cambiamenti tellurici nelle relazioni transatlantiche, che interrogano anche studiosi e analisti – come è ovvio. Sembra ormai appartenere a una stagione più lontana di quanto ci dica la cronologia, l’idea che la comunità atlantica sia una costruzione inscalfibile, e che la Pax transatlantica sia una acquisizione indiscutibile, come troppo ottimisticamente ha scritto lo storico Jussi M. Hanhimäki nella sua ricostruzione, pubblicata nel 2021, delle relazioni tra Stati Uniti e Vecchio continente dopo la fine della guerra fredda.

Al contrario, le due sponde dell’Atlantico sembrano oggi più lontane. L’Intelligenza artificiale, il suo utilizzo e il suo controllo sono uno dei tanti motivi di attrito tra Washington e le capitali europee – o almeno gran parte di esse. Magrini illustra efficacemente il tentativo delle istituzioni comuni europee di regolamentare l’IA. A Bruxelles, l’Intelligenza artificiale non è solo una questione tecnologica: è, ancor prima, un insieme di tecnologie il cui sviluppo e utilizzo deve essere reso compatibile con i processi democratici, la tutela dei diritti, il potere normativo globale dell’UE (il cosiddetto “Brussels effect”, su cui consiglio il libro della giurista finno-americana della Columbia University Anu Bradford) e con tutto ciò che contraddistingue il modello politico, giuridico e culturale europeo.

È pur vero che Bruxelles sembra intenzionata a fare un passo indietro rispetto ai rigidi dispositivi regolatori previsti dall’AI Act approvato dal Parlamento europeo nel 2023. La Commissione europea, attraverso la sua vicepresidente Henna Virkkunen, ha infatti presentato il Digital Omnibus, un pacchetto di riforme che punta a ridurre la burocrazia tecnologica nell’Unione europea. L’iniziativa nasce dalla constatazione che le imprese europee spendono troppo tempo e denaro per rispettare normative complesse e spesso sovrapposte, perdendo terreno nella competizione globale con Stati Uniti e Cina. Per questo, il pacchetto punta a rivedere alcune regole in settori fondamentali, tra le quali l’Intelligenza artificiale. Per quanto il Digital Omnibus abbia suscitato obiezioni, non sembra che la Commissione voglia de-regolamentare l’IA, ma piuttosto semplificare e migliorare l’applicazione delle regole, rendendole più attuabili e sostenibili.

Per converso, la politica in materia di Intelligenza artificiale dell’amministrazione Trump (che all’indomani del suo insediamento ha abolito l’Executive Order 14110 di Joe Biden, firmato il 30 ottobre 2023, intitolato Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence) ipostatizza un paradigma tecno-nazionalista fondato sulla politica di potenza. Si tratta di una concezione opposta al multilateralismo, inteso come applicazione dei principi della filosofia politica e giuridica che hanno ispirato il progetto di ordine internazionale varato nel secondo dopoguerra e rinnovato negli anni Novanta del secolo scorso, in risposta alle immani catastrofi del Novecento. Nel paradigma trumpiano, l’IA è concepita come una risorsa strategica centrale per l’affermazione del primato economico, militare e culturale degli Stati Uniti. Il nodo centrale, come osserva Magrini, è che il presidente americano interpreta il nesso tra Intelligenza artificiale e geopolitica in modo non solo sistemico, come farebbe qualunque leader a capo di una potenza globale, ma anche spregiudicato. L’assenza di remore, che porta alle estreme conseguenze lo slogan “America First”, si manifesta nella mobilitazione di una panoplia di strumenti volta a ridefinire le strategie politiche, a rimettere in discussione alleanze consolidate e a lanciare sfide di portata strutturale, senza riguardo per il sistema di norme su cui dovrebbe fondarsi un ordinato assetto internazionale.

Trump non è certo l’unico ad agire come un agente del caos – come si legge anche in questo libro; tuttavia, è evidente che qualunque azione che comprometta il ruolo degli Stati Uniti come architrave di un sistema internazionale basato sui principi e sui valori della democrazia liberale – e su comportamenti prevedibili e razionali – produce un impatto significativamente più destabilizzante. In questo quadro, la sfida rivolta all’Unione europea si colloca precisamente sul terreno individuato da Magrini: quella tra gli Stati Uniti di Trump e l’Unione europea non è unicamente una controversia di natura normativa, bensì un confronto tra modelli alternativi di relazione tra tecnologia, democrazia e potere.

Il 20 maggio alle 11,30 la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma (Via della Missione 4) ospiterà la presentazione del volume di Daniele Magrini “Intelligenza artificiale e dazi. La guerra fredda di Trump all’Unione Europea” pubblicato da Effigi. All’incontro interverranno l’autore, l’On. Simona Bonafé, vicepresidente del Gruppo PD della Camera, e la giornalista Alessandra Accardo, in un confronto dedicato ai nuovi scenari geopolitici ed economici aperti dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale e dalle tensioni sui dazi tra Stati Uniti ed Europa, rinfocolate dal recente ultimatum del Presidente americano all’Unione Europea, con scadenza 4 luglio.

Foto: Donald TRump con Ursula von der Leyen