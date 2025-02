Usa-Europa: una visione strategica oltre le apparenze

Negli ultimi giorni, il dibattito sul cambiamento del rapporto tra gli Stati Uniti e l’Europa ha raggiunto nuovi toni, con molti commentatori che suggeriscono una revisione della visione strategica degli Stati Uniti nei confronti del vecchio continente. Tuttavia, credo che potrebbe esserci un’interpretazione differente: l’azione degli Stati Uniti in questi giorni pare avere infatti un obiettivo preciso e ben più complesso di quanto possa sembrare. Non si tratta semplicemente di una strategia geopolitica o di un cambiamento nella politica estera, ma di una mossa strategica volta a consolidare il controllo interno e a minimizzare il dissenso, sia interno che internazionale, che potrebbe ostacolare il futuro politico dell’attuale amministrazione.



La Nuova Strategia degli Stati Uniti: potere e controllo interno



In primo luogo, è importante osservare che le recenti azioni non sono un riflesso di un cambiamento nella politica estera o nel rapporto con l’Europa, ma di un obiettivo più profondo: quello di esercitare una pressione politica su quei governi europei che non sono allineati con gli Stati Uniti, specialmente quelli che potrebbero mettere in discussione le scelte della nuova amministrazione americana. Le mosse degli Stati Uniti, in particolare quelle che mirano a rafforzare il controllo sul panorama mediatico e sulle élite politiche, sono segnali chiari di una strategia che mira a ridurre il dissenso interno e internazionale.



Un esempio lampante di questa tendenza è la recente mossa del Doge di Elon Musk, che ha deciso di bloccare i finanziamenti a molti soggetti stranieri, comprese testate giornalistiche e organizzazioni critiche nei confronti dell’amministrazione. Questi provvedimenti non sono casuali: l’obiettivo è far sentire l’azionariato e la politica a livello globale, indirizzando il flusso di informazioni in modo che l’America, e il suo governo, possano controllare maggiormente il discorso pubblico. Questo tipo di azione, camuffata da azione economica, diventa uno strumento strategico per ottenere il consenso delle élite politiche e dei media internazionali.



L’obiettivo finale: superare le istituzioni democratiche?



Ma la questione non si limita alla geopolitica. Le azioni odierne sembrano puntare a un obiettivo più audace: l’erosione delle indebolite istituzioni democratiche interne agli Stati Uniti, con la volontà di superare quelle che, finora, hanno limitato i poteri del presidente. L’amministrazione attuale pare stia cercando di limitare ogni forma di opposizione, sia essa politica, mediatica o economica, con l’intento di costruire un sistema in cui l’opposizione abbia spazi di manovra ridotti.

Non è un segreto che, in tempi relativamente brevi, la politica interna degli Stati Uniti si troverà a un bivio, con il presidente attuale che potrebbe cercare di estendere il suo mandato e di superare le barriere poste dalla democrazia americana. La centralizzazione del potere, la delegittimazione della stampa critica e l’isolamento dei governi europei che si oppongono alle sue scelte sono i segnali di un percorso che va oltre le tradizionali istituzioni democratiche e potrebbe portare a una forma di governo più autoritaria, simile a quelle che abbiamo visto in altri angoli del mondo.



Le critiche e l’opposizione a una deriva non democratica dell’amministrazione americana non arriverebbero infatti né dalla Cina né dalla Russia, ma dalle democrazie occidentali. È questa la spiegazione migliore per le posizioni tenute da Trump e dal suo gruppo in questi giorni. Russia e Cina non si opporrebbero certamente a una deriva antidemocratica negli USA, dal momento che ne riceverebbero un vantaggio indiretto in termini di legittimazione.



Un esempio di questa strategia è il modo in cui l’amministrazione americana ha affrontato la guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno mostrato un atteggiamento di chiusura verso i governi europei. Ogni tentativo di mediazione o di proposta di soluzioni diplomatiche alternative è stato ignorato. Il messaggio è chiaro: l’amministrazione americana non si coordina con parti politiche non vicine, nemmeno su questioni globali di tale importanza. E non intende dare visibilità a nessun governo democratico non allineato.



Un altro esempio di questa politica è l’intervento di Vance alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Durante il suo intervento, Vance ha ribadito la posizione degli Stati Uniti, spingendo per forze politiche più allineate, promuovendole attivamente.

Al Vertice di Parigi sull’intelligenza artificiale, gli Stati Uniti hanno rifiutato di firmare il documento finale, lo stesso copione. Questo documento mirava a stabilire linee guida internazionali per l’uso dell’IA, ma la mancata adesione da parte degli Stati Uniti ha inviato un chiaro messaggio: l’amministrazione americana non intende cedere alcun controllo su tecnologie emergenti. Ma ancora una volta, come nei casi precedenti, questo rifiuto può essere letto come una mossa strategica per non portare “dividendi politici” a quei governi europei che non sono allineati con la politica degli Stati Uniti, ma anzi per indebolirne la credibilità. In questo caso, a farne le spese è stato l’ingenuo Emmanuel Macron.

Lo stesso Macron è stato stoppato anche ieri al vertice di Parigi, dove le posizioni distinte, tra cui quella di Giorgia Meloni, hanno impedito di arrivare a una conclusione del vertice che potesse portare visibilità e consenso al presidente francese. Trump, probabilmente, non darà la minima possibilità a quei governi non vicini di ottenere risultati politici.



Il Futuro degli USA e il Controllo Globale



Il futuro degli Stati Uniti, e di conseguenza del mondo occidentale, dipenderà dal successo che avrà questo tentativo di centralizzazione del potere. Se il presidente riuscirà a limitare ogni forma di dissenso, sia interno che esterno, il risultato sarà un regime che potrebbe scavalcare le strutture democratiche tradizionali, avvicinandosi a una forma di autocrazia. Questo scenario non è tanto un’evoluzione della politica estera americana, quanto una trasformazione radicale della politica interna degli Stati Uniti, con ripercussioni globali. La creazione di un potere senza opposizione nazionale e internazionale potrebbe cambiare per sempre le regole del gioco geopolitico.