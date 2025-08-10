Elezioni regionali, percorso a tappe, banco di prova per il “campo largo”

La politica guarda avanti. E sfumata per le regionali «l’election day» i partiti si prendono ancora un po’ di tempo per definire le ultime future alleanze. Certe le date per le Marche e la Valle d’Aosta che voteranno domenica 28 e lunedì 29 settembre, per la Toscana domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Mancano all’appello le restanti regioni,Campania, Veneto e Puglia che andranno quasi certamente al voto a novembre, e comunque entro la scadenza legale del 23 novembre; e la Calabria dopo le dimissioni a seguito di un’inchiesta di Roberto Occhiuto dalla Presidenza della Regione.

È chiaro che Regionali saranno un banco di prova notevole per gli accordi futuri già iniziati dalla complessità delle candidature, e in vista delle elezioni del 2027.

Ma ad agitare la politica italiana la volontà del Governo Meloni di modificare al più presto l’attuale legge elettorale abolendo i collegi uninominali, che facilitano le alleanze di opposizione, introducendo un sistema proporzionale se possibile con preferenze,e premio di maggioranza, (si parla di un 40% o di un 42%), più uno sbarramento al 3 o 4% per evitare la moltiplicazione dei partiti più piccoli,e l’indicazione del candidato premier. La domanda sul perché il centrodestra voglia fare in fretta e introdurla al massimo entro l’estate prossima, si spiega,da un lato, per evitare l’irritazione del Quirinale che vedrebbe una riforma troppo vicina al voto, quasi una manovra di convenienza politica , dall’altro per il timore,a quanto pare fondato, che il “campo largo” messo in piedi dal centro sinistra per le Regionali, possa avere avanti a sé il tempo necessario per convincere gli italiani sul nuovo asse giallo-rosso,portandolo alla vittoria.

Infatti nel 2022,la sinistra si era presentata divisa e il centrodestra aveva vinto conquistando il totale dei collegi uninominali (alla Camera 121 su 147, al Senato 56 su 63), permettendo di diventare maggioranza in Parlamento pur non essendolo nel Paese. Dunque,se approvata, la nuova legge elettorale scompaginerebbe a sinistra il “campo largo”, impedendo alle opposizioni unite di conquistare la maggior parte dei collegi elettorali soprattutto al Sud, e consentirebbe a Meloni di misurare l’affidabilità degli alleati dopo le elezioni e non prima,offrendo l’opportunità di dar vita ad un eventuale centro, sul quale poter contare per una maggioranza di governo nel caso di alleati troppo estremisti. E dire infine ai suoi elettori di aver mantenuto la promessa sulla riforma elettorale proponendo un ritorno alle preferenze, con l’indicazione del candidato premier.

D’altro canto preoccuperebbe invece Elly Schlein sia perché non esiste una leadership nel polo giallo rosso, anche se non è un mistero che il leader del M5s Giuseppe Conte ha voglia di ritornare a Palazzo Chigi ma anche per la tenuta stessa del Partito Democratico.Perché il ritorno delle preferenze sarebbe visto favorevolmente specie dai Riformisti per la possibilità di imporsi sui territori con i voti nel caso in cui non ci fosse l’appoggio del vertice di partito, fatto di non di poco conto in un Pd dove, anche se non si dice, è palese una certa insoddisfazione per alcune scelte “calate dall’alto”da parte dell’attuale segreteria del Nazareno. La riforma elettorale sarebbe dunque una spinta verso un programma e una leadership condivisa altrimenti come riportano voci di corridoio, una parte consistente del Pd sarebbe pronta a lasciare il partito per dar vita ad un nuovo schieramento, dialogante ed inclusivo anche con altre realtà politiche del parlamento ad esso vicino.