La strage degli operatori umanitari uccisi per impedire la loro missione

Giornata Mondiale dell’Aiuto Umanitario: ogni anno il 19 agosto, da quando, nel 2008, l’ha istituita l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, celebrandola per la prima volta il 19 agosto 2009. Ma quest’anno la giornata ha avuto un doloroso peso in più. Forse sarebbe meglio dire un vuoto, anzi molti vuoti in più: quelli lasciati dai tanti generosi andati a aiutare chi ha bisogno del minimo per sopravvivere – cure, cibo, acqua, un tetto sopra la testa – e non ci sono più. Perché, pur in dispregio a tutte le leggi internazionali, sono stati barbaramente uccisi in virtù della loro missione, a parole difesa da dette leggi ma in concreto lasciata al suo destino. Puniti, mentre sostenevano il prossimo, un prossimo che invece nessuno intende aiutare a sopravvivere.

Fare l’operatore umanitario ora richiede ancora più coraggio di prima. “Ogni giorno un operatore umanitario viene ucciso, ferito o rapito. Il 2025 si stima l’anno peggiore di sempre”, lancia l’allarme Save the Children il 19 agosto appena trascorso. Avvertendo dei tempi sempre più incattiviti: “Dal 2000 a oggi, in media, ogni giorno un operatore umanitario è stato ucciso, ferito, rapito o arrestato, e il 2025 è sulla via di diventare per loro l’anno più letale di sempre”.

Tecnicamente è considerato aiuto umanitario qualsiasi sostegno materiale e logistico offerto a chi viene colpito da catastrofi naturali o provocate dagli uomini, dalle guerre, le siccità, le carestie, i terremoti, gli tsunami, gli uragani e via dicendo. Ma ormai le protagoniste di gran lunga superiori a tutto il resto sono le guerre, l’80% dei disastri contemporanei. Mentre sempre minore è il rispetto del diritto internazionale che vieta di attaccare chi sta aiutando persone colpite e indifese. Come dall’altra parte sembra svanita ogni volontà di far rispettare leggi e regole da parte delle istituzioni che le hanno create o sottoscritte.

Secondo gli ultimi dati di Aid Worker Security Database (AWSD), ci sono stati, dal 2000 a oggi, oltre 8.500 attacchi gravi contro operatori umanitari. Già il 2024 è stato l’anno più affollato di operatori umanitari uccisi da sempre, il 31% in più dell’anno precedente, con 383 persone uccise, di queste circa 172 morte entro questo stesso periodo dell’anno scorso. Provocando la ribellione dell’Australia e spingendola a redigere, insieme ad alcuni altri paesi, la Dichiarazione sulla protezione del personale umanitario che sottolinea l’impegno della comunità internazionale a invertire la tendenza.

Ciò nonostante, il 2025 intende fare la sua bella figura e si avvia a superare ampiamente il tragico record dell’anno precedente, con 265 operatori umanitari uccisi finora, in aumento del 54% rispetto allo stesso periodo dell’ anno scorso (quando, come dicevamo sopra, erano stati 172), secondo il conteggio provvisorio dell’AWSD. Un aumento, sottolineano i protagonisti della Giornata dell’Aiuto Umanitario, dovuto soprattutto alla guerra a Gaza, durante la quale, quest’anno, le forze israeliane hanno finora ucciso 173 operatori umanitari, superando il numero totale di quelli uccisi a livello globale nel 2022.

Negli ultimi cinque anni, la maggior parte degli attacchi agli operatori, avverte Save the Children, sono stati nei Territori palestinesi occupati, nel Sud Sudan e in Sudan: le aree più pericolose. “Ogni giorno gli operatori umanitari rischiano la loro vita per salvarne altre. E ogni singolo giorno, da oltre 25 anni, in media, almeno un operatore umanitario viene ucciso, ferito, rapito o detenuto mentre svolge il proprio lavoro. Si tratta di oltre 8.500 attacchi gravi. La promessa di protezione per gli operatori umanitari prevista dal diritto internazionale umanitario è stata infranta. Il nostro lavoro è sotto finanziato, messo a dura prova e sotto attacco. Non possiamo accettare un mondo in cui chi salva vite umane viene preso di mira proprio per questo. Un anno fa, il mondo si è schierato al nostro fianco chiedendo la fine delle uccisioni degli operatori umanitari. I leader mondiali hanno ascoltato e firmato la Dichiarazione partita dall’Australia e poi hanno distolto lo sguardo mentre il numero delle vittime continuava a salire. Le leggi sono chiare. Gli attacchi contro gli operatori umanitari sono crimini di guerra e i crimini di guerra non devono rimanere impuniti. Non servono altre dichiarazioni se non vengono applicate o se non vengono firmate da tutti i paesi. Abbiamo bisogno di azioni concrete e di responsabilità per indagare, perseguire e porre fine al ciclo di impunità” dichiara Inger Ashing, ad di Save the Children International.

Save the Children invita tutti i governi a chiedere che venga fatta giustizia per ogni violazione del diritto internazionale umanitario nei confronti degli operatori e a garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia. Chiede anche che tutti i governi approvino la Dichiarazione sulla protezione del personale umanitario promossa dall’Australia e che lo facciano a breve: durante la Settimana di Alto Livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a settembre.

Anche l’OCHA (l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari) lancia il suo appello urgente dichiarando che “Il numero shock di 383 operatori uccisi l’anno scorso, di cui 181 a Gaza e 60 in Sudan, più altri 308 operatori feriti, 125 rapiti e 45 fatti prigionieri, di cui la maggior parte erano operatori nazionali impegnati a servire le proprie comunità, deve rappresentare un campanello d’allarme per proteggere tutti i civili nei conflitti e nelle crisi e porre fine all’impunità”.

In tutto, avverte l’Ufficio delle Nazioni Unite, dalla tragedia del 7 ottobre 2023 a oggi solo a Gaza sono stati uccisi 520 operatori – per lo più personale dell’UNRWA (l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente) – cosicché “il territorio è diventato il luogo più mortale per gli operatori umanitari”. E stiamo attenti: “Non si tratta solo di un’impennata statistica – insiste Tom Fletcher, Sottosegretario Generale per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite – La normalizzazione della violenza contro questa comunità è una macchia. Ogni attacco contro un collega è un attacco contro tutti noi e non lo accettiamo. Basta.”

Basta, basta, basta. Lo ripetono gli uomini di buona volontà. Ma non si vedono segnali di inversione di tendenza. Anche le Nazioni Unite denunciano i 265 operatori uccisi nei primi otto mesi del 2025, fino al 14 agosto. Sottolineando “che ogni giorno e ogni notte gli operatori umanitari a Gaza mettono coraggiosamente a rischio la propria vita per mantenerne in vita altre. Il mondo non può voltarsi dall’altra parte mentre gli attacchi contro gli operatori e le persone che cercano di assistere diventano la norma”.

OCHA esorta i leader dei paesi del mondo a mostrare lo stesso coraggio per porre fine a questa guerra e portare i responsabili davanti alla giustizia. Ricordando come anche negli ultimi giorni “siano stati segnalati nuovi feriti a seguito di sparatorie lungo le rotte destinate ai convogli umanitari, dove la popolazione si raduna per prelevare aiuti dai camion”. Tutti episodi avvenuti in aree militarizzate israeliane da Nord Gaza a Deir al Balah e Khan Younis, rileva OCHA, dando anche notizia di funzionari ONU e ONG operanti nei Territori Palestinesi Occupati che hanno avvertito delle conseguenze della nuova offensiva israeliana intensificata sulla città di Gaza che comporterà secondo loro un impatto devastante su persone già esauste, malnutrite, in lutto, sfollate e private dei beni essenziali per sopravvivere. “Costringere centinaia di migliaia di persone a spostarsi verso sud è una ricetta per un ulteriore disastro e potrebbe configurarsi come trasferimento forzato”.

Nonostante il pericolo, gli operatori non indietreggiano. Le Nazioni Unite e le ONG ribadiscono che le loro squadre resteranno a Gaza “per fornire supporto vitale, in linea con il loro impegno a servire la popolazione ovunque si trovi”. Ricordando però che, se il loro dovere è aiutare chi è in estrema difficoltà, “le parti in conflitto hanno l’obbligo di proteggere i civili – inclusi gli operatori umanitari e coloro che non possono o non vogliono spostarsi – e salvaguardare le strutture umanitarie e le altre infrastrutture civili”. Conclude Tom Fletcher: “Anche un solo attacco contro un collega umanitario è un attacco a tutti noi e alle persone che serviamo e una vergognosa accusa all’inazione e all’apatia internazionale”.