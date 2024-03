“Stupro come arma di guerra”: incontro delle “Donne insieme per la pace”

Firenze – “Stupro come arma di guerra” è il titolo dell’incontro che si svolgerà giovedì 28 marzo 2024 ( ore 16.00-19.00) presso l’Auditorium G. Spadolini, Palazzo del Pegaso, via Cavour 4, Firenze. L’incontro fa parte della serie “L’orrore della guerra, la costruzione della pace” che si propone di mobilitare le coscienze contro il clima di odio e contrapposizione creato dai conflitti in corso e dall’aggracarsi dei rapporti internazionali improntati più alla corsa agli armamenti che al dialogo e al negoziato.

All’incontro partecipano oltre ad Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, a Francesca Basanieri, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità e Serena Spinelli, Assessora alle Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale della Regione Toscana, Tibisay Ambrosini, Coordinatrice Stop Rape Italia, Micaela Frulli, Prof.ssa Ordinaria di Diritto Internazionale presso Università degli Studi di Firenze, Laura Savelli, Docente in pensione Università di Pisa, Storia contemporanea, Storia di genere – Società italiana delle storiche e Laura Serri, Coordinatrice psicologi Programma Italia di Emergency. Modera Daniela Dacci, Componente della Commissione Regionale Pari Opportunità.

Il ciclo di incontri è promosso da Donne insieme per la pace, “una voce tra le tante che agiscono nella società per reclamare e promuovere il dovere della pace. Una voce al momento inascoltata dai potenti del mondo che corrono a rotta di collo ad armarsi sempre di più, rompendo remore e indugi”.



L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido documento di identità, nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza.