“Quinte colonne” e alleanze: perché l’Europa resta incompiuta

La politica italiana, da decenni, è attraversata da influenze esterne che ne condizionano l’autonomia. Non si tratta di complotti segreti o ingerenze occulte, ma di legami, simpatie e rapporti che i diversi partiti hanno coltivato con potenze straniere, trasformandosi di fatto in “quinte colonne” dentro i confini nazionali. Questo fenomeno, che riguarda non solo l’Italia ma anche altri Paesi europei, spiega in parte perché la costruzione di una vera Unione Europea indipendente e coesa rimane oggi un traguardo lontano.

Tra gli esempi più noti ci sono i rapporti di Matteo Salvini con la Russia di Vladimir Putin. L’ex ministro dell’Interno ha espresso a più riprese ammirazione per il Cremlino, posando persino in pubblico con la celebre maglietta raffigurante Putin. Negli anni la Lega ha intrattenuto rapporti politici con “Russia Unita” e più volte ha messo in discussione la linea europea sulle sanzioni contro Mosca. Una posizione che ha dato l’immagine della Lega come partito-sponda degli interessi russi in Italia.

Anche il Movimento 5 Stelle, sotto la guida di Giuseppe Conte, ha mostrato aperture che hanno suscitato interrogativi in ambito internazionale. Nel 2019 il governo giallo-verde firmò il Memorandum sulla Belt and Road Initiative, sancendo l’adesione dell’Italia alla “Nuova Via della Seta” cinese: una scelta che provocò frizioni con Washington e Bruxelles. In politica estera, Conte ha cercato un difficile equilibrio tra Stati Uniti, Cina e Russia, alimentando l’immagine del M5S come partito ambiguo, capace di farsi interlocutore privilegiato di Pechino.

Giorgia Meloni, al contrario, ha scelto con decisione la via dell’allineamento con Washington e con la NATO, soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La presidente del Consiglio ha costruito solidi rapporti con l’amministrazione statunitense e con i circuiti conservatori d’Oltreoceano, rafforzando l’immagine di Fratelli d’Italia come il partito “atlantista” per eccellenza. Allo stesso tempo, però, nel mondo della destra radicale europea restano forti simpatie per Mosca, e queste contraddizioni rischiano di riaffiorare dentro la coalizione.

Il Partito Democratico, spesso percepito come il partito più europeista e filo-occidentale, non è rimasto immune dalle dinamiche di influenza esterna. La figura di Romano Prodi è centrale per capire questa doppia anima. Da Presidente della Commissione Europea e da premier, Prodi ha sempre sostenuto la necessità di mantenere la Russia dentro l’orbita europea, soprattutto in chiave energetica ed economica. Allo stesso modo, ha coltivato relazioni di lungo periodo con Pechino, convinto della centralità strategica della Cina e della necessità di stringere partnership industriali. In questo senso, il PD porta in eredità una tradizione che ha guardato con interesse tanto a Mosca quanto a Pechino, rendendosi anch’esso permeabile a influenze esterne.

Separato dal PD ma sempre nell’area del centrosinistra, Matteo Renzi e la sua formazione, Italia Viva, hanno incarnato invece la linea più filo-americana della politica italiana. Durante i suoi governi Renzi ha costruito rapporti stretti con Washington e con l’amministrazione democratica, arrivando a sviluppare un legame personale con Joe Biden, allora vicepresidente e poi presidente degli Stati Uniti. Questa relazione ha segnato Italia Viva come partito fortemente ancorato all’asse transatlantico, quasi un canale privilegiato della politica americana in Italia.

Se l’Italia mostra in modo evidente questa frammentazione di “quinte colonne”, lo stesso avviene in altri Paesi europei. In Germania l’AfD è accusata di legami con Mosca, in Francia il Rassemblement National ha beneficiato di finanziamenti russi, in Ungheria Viktor Orbán è il principale alleato di Putin all’interno dell’UE. Sul fronte opposto, Stati Uniti e Cina esercitano la loro influenza in diversi settori politici ed economici.

Il risultato è che l’Unione Europea non riesce a parlare con una voce sola. Ogni Stato membro porta dentro di sé le proprie ambiguità e i propri legami con potenze esterne, rendendo difficile l’elaborazione di una politica estera e di difesa veramente comune. In sostanza, queste quinte colonne non perseguono l’interesse nazionale ma quello di paesi terzi, che usano i partiti come strumenti di influenza. Lo stesso accade in tutti i principali Stati membri, con il risultato che l’Europa resta divisa e incapace di esprimere una strategia autonoma.

Finché i Paesi dell’Unione continueranno a essere attraversati da queste forze, sarà impossibile trasformare l’Europa in un vero soggetto politico unico. L’Unione rimarrà un gigante economico ma un nano politico, prigioniera delle pressioni esterne e delle contraddizioni interne che impediscono di costruire una sovranità europea autentica.