Il Verde Pubblico è un atto di democrazia

Se in un contesto urbano si abbatte una pianta di 80 anni, per risarcire il danno ci vogliono 3mila giovani piante. Comincia così la conversazione con Mario Bencivenni, docente alla Sapienza di Roma, autore di riferimento per quanto riguarda i giardini storici, cui ci siamo rivolti per andare fino in fondo a un tema portante dei nuovi orientamenti delle giunte di quasi tutte le città italiane, ovvero il tema del “bosco urbano”. All’ombra del quale, tuttavia, si continua a falcidiare, armati di motosega, alberature spesso storiche e “pensate”, quando ancora c’erano giardinieri e non appalti a ditte spessissimo slegate dal territorio e dalla città del cui verde dovrebbero prendersi cura, da veri e propri maestri del verde. Proprio con riguardo al difficilissimo periodo di mutamento climatico che stiamo affrontando, con città sempre più bollenti, forse i nostri giganti verdi potrebbero essere curati in ben altro modo. Almeno il dubbio, di fronte ai cittadini che a Milano come a Cervia o a Firenze o a Bologna, protestano contro gli abbattimenti, sembra senz’altro legittimo.

Dunque si diceva, “foresta urbana”. “Termine senz’altro suggestivo – spiega il professor Bencivenni – ma anche estremamente sbagliato. Non è corretto parlare di foresta urbana perché nelle città il verde non è mai “forestale”, ma è sempre giardinaggio. Per una ragione estremamente semplice: in Italia, le città sono nate senza verde, nel senso pubblico, in quanto contenevano orti, giardini privati, ma non era proprio nella loro identità il verde nell’accezione moderna di parco pubblico, o decoro pubblico. In città, nelle città antiche, le piante non ci sono perché hanno bisogno di spazi, grandi spazi naturali, mentre nelle città medioevali ad esempio, mancava terra e luce, proprio per la concezione urbana dell’epoca. C’erano i giardini delle grandi dimore signorili, che servivano anche da orti. Per giungere alla moderna accezione di verde urbano bisogna arrivare alla modernità, con l’esplosione ottocentesca che a sua volta deriva dalla necessità di combattere gli effetti delle varie fasi dell’industrializzazione, che trasforma i quartieri popolari e rende necessario introdurre il verde, stavolta per pubblica utilità e come palliativo per l’aggressione delle fabbriche e degli slums connessi”.

Per cui, se foresta urbana è in un certo senso una fake, che oltretutto giustifica abbattimenti seriali con il proposito dichiarato di piantare più alberi per la sua creazione, il vero nemico del verde urbano è qualcosa molto collegato a questo insieme di propositi, ovvero, lo smantellamento dell’apparato di cura del verde pubblico. Detto più banalmente, la falcidia di giardinieri che con ben poche eccezioni, le amministrazioni comunali hanno attuato nel nostro Paese, al grido di “meno spese”.

“Il principio che guida la gestione del verde urbano – spiega il professore – è quello della continuità della cura nel tempo e nello spazio. Un principio che non può essere oggetto d’appalti”. No, a meno che non si progetti già ab initio un verde temporaneo, da rinnovarsi in scadenze temporali ravvicinate; insomma, un verde “usa e getta”, che possa essere gestito in termini di brevi annualità (dieci anni, venti? Un battito di ciglia per gli alberi) e che sembrerebbe fare a cazzotti con il concetto di foresta urbana. Sembra, ma non è, se il criterio che si usa è quello che “tanto si ripianta”. Un motto che è perfetto per imprese e vivai, ma non per un verde urbano utile. A cosa? Oltre al decoro, che solleva e blandisce la psicosi nevrotica dell’umanità moderna, oltre alla tutela della biodiversità (dagli uccelli alle piante che fanno riferimento ai grandi alberi cittadini), anche allo scudo che dovrebbe tutelarci nell’inasprimento delle condizioni climatiche. Contro il quale, è del tutto ovvio, un conto è un tiglio centenario un conto un alberello allevato per qualche mese in vivaio, trapiantato e poi abbandonato a se stesso, in un ambiente naturalmente ostile come la città.

“Tutto ciò ci consente di affrontare un problema ulteriore che è sì quello della continuità – continua Bencivenni – ma riguarda la continuità amministrativa, la più pericolosa e silente che ci sia. Intanto, sarebbe interessante fare una ricerca sui titoli di competenza degli apici amministrativi che spesso presiedono i vertici di strutture dedicate al verde, in particolare nelle amministrazioni comunali, a partire da Firenze. Bravissimi senz’altro, ma se ne facciamo una questione di competenze, ci accorgiamo che nella stragrande maggioranza provengono da settori o hanno titoli, del tutto incongruenti o addirittura opposti agli interessi che dovrebbero tutelare. Così, abbiamo un profluvio di ingegneri urbani o della mobilità o di altre specialità che non vantano nessun titolo per la gestione del settore giardini, verde pubblico, alberature storiche e non. Una situazione esasperata dalla continuità amministrativa: gli assessori cambiano, gli amministrativi no. E quando una macchina è stata rodata su principi precisi, prosegue per inerzia o per calcolo politico, in ogni caso è molto difficile distorglierla dai binari precostituiti”.

Rispetto alla nuova teorizzazione delle alberature urbane a cicli ventennali, sorge anche un altro problema. “Dobbiamo capire una cosa – dice Bencivenni – un albero generalmente, a 4 anni, è ancora nella fase neonatale. Ci sono poi specie che, come i pini, arrivano naturalmente a 200 anni. Ciò significa che in generale un albero è nella fase adulta, vigorosa e perciò capace di consegnare i suoi benefici in termini di ossigenazione, ombreggiatura e via dicendo, a circa 80 anni. Abbattere alberi a vent’anni di vita è un paradosso, dispendioso da un lato, insensato dall’altro, perché si impedisce alla pianta di esplicare tutti i suoi benefici sull’ambiente.

Il lamento più comune nelle amministrazioni locali è la mancanza di fondi. Falso, almeno in questi periodi di PNRR, dal momento che, nel 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha firmato l’accordo da 300 milioni di euro per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano prevista appunto nel PNRR insieme a ISPRA, Cufa, Istat e Centro interuniversitario di ricerca “Biodiversità, Servizi ecosistemi e Sostenibilità” (Cirbises) dell’Università Sapienza di Roma. Non solo, la a Strategia europea per la biodiversità invita le città con più 20.000 abitanti a dotarsi al 2030 di un Piano del verde urbano, chiamato anche Piano urbano per la natura. Questi sono solo alcuni dei richiami normativi europei, dal momento che esiste anche la legge 10/2013 (“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”) che è il riferimento legislativo principale del settore, e mette in luce non solo l’importanza della predisposizione di un piano del verde, ma anche la predisposizione di alcuni strumenti nel senso del controllo, della partecipazione dei cittadini, della tutela delle alberate, dei filari e degli alberi monumentali di particolare pregio paesaggistico. Inoltre prevede che i Comuni, una vota approvato il Piano del Verde, possa raddoppiare gli investimenti dedicati.

“Eppure tutto ciò non è bastato e non basta – dice lo storico dei giardini – in quanto se nei Piani del Verde manca la voce manutenzione e cura, tutto si risolve in un potenziamento del sistema appalti. Ovvero, nel dare linfa al cosiddetto appaltificio, eretto a sistema purtroppo anche per gli altri servizi locali”.

Del resto, l’accelerazione, secondo il professore, è legata all’accentramento dei poteri avvenuto con l’elezione diretta del sindaco e il suo potere di nomina della giunta, un modulo di gestione del potere che esclude per sua natura la partecipazione, ovvero un modello diffuso dello stesso. “Anche sul termine partecipazione occorre essere precisi – conclude Bencivenni – non si può parlare di partecipazione quando ci si limita a convocare assemblee pubbliche per diffondere decisioni già prese, in quanto la partecipazione democratica si traduce in una presenza di potere nelle fase della formazione degli atti”. Un principio, quello della partecipazione delle popolazioni e comunità locali nella fase di determinazione e formazione degli atti , che, va detto, è previsto dalla stessa regolamentazione europea.

