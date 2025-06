Piazza Edison, giù pini di venti metri senza cartello di cantiere

Firenze – Sono più pericolosi i cantieri o gli alberi che cadono? Almeno siamo in parità. Ne sono convinti, i cittadini di piazza Edison, che stamattina si sono trovati all’improvviso davanti a un abbattimento fatto da una ditta appaltata dal Comune con mezzi di taglio degli alberi, senza neppure un cartello, senza una vera messa in sicurezza (area recintata da un semplice nastro bianco e rosso), senza nessuno che parlasse dei motivi per cui 4 enormi e storici pini sono stati tagliati lasciando ceppaie (a vista almeno) del tutto sane, al posto di ombra, bellezza, frescura. Di questi tempi, poi.

Si tratta di pini di cui 3 si trovavano nella grande aiuola a prato, il quarto nell’aiuola spartitraffico. Secondo il tecnico comunale, giunto a mezzogiorno chiamato dai cittadini (sembra fosse sul posto alle 9 ma poi ha dovuto andarsene per seguire altri lavori) e gli operatori della ditta, il tutto dovrebbe essere giustificato dai risultati delle prove di trazione. Da ciò che appare esaminando le ceppaie, non risultano segnali di condizioni dei pini diverse di quelle dei fratelli non abbattuti, tanto più che ben tre pini si trovavano in area erbata. Per capire meglio il punto, ci penseranno i cittadini, fra cui il professor Mario Bencivenni , che chiederanno l’accesso agli atti per comprendere i motivi reali del disboscamento. Intanto arrivano i vigili urbani, chiamati dal professore, ma il lavoro è finito, e gli agenti dicono persino che un intervento di quel genere potrebbe non avere bisogno di cantieri con tanto di cartelli. Si vedrà. Paura per l’edicolante, per il bus numero 7 che continuava a transitare, per gli automobilisti che passavano imperterriti. Certo, fra qualche mese, agosto permettendo, si saprà perché gli alti e ombrosi pini di piazza Edison siano caduti sul campo colpiti dalle motoseghe. Ma perché i lavoratori e i cittadini abbiano dovuto rischiare qualche grave incidente, questo non si sa quando, e se, si saprà.