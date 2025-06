Il Complesso monumentale di Venaria, vicino Torino, con la splendida architettura ideata da Filippo Juvarra, è la sede ideale degli eventi che si svolgono nella stagione estiva, tra la fine di giugno e il 31 agosto 2025 e nella stagione invernale, dal 6 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026. “La Venaria. Into the light” propone una serie di manifestazioni, attività, talk e mostre che animano questa estate sia negli ambienti interni che negli spazi esterni della Reggia.

Un programma ricco e vario, pensato per far vivere ai visitatori il meglio dell’Italian Royal Experience. Eventi sofisticati e originali, come l’Ouverture nella “Galleria della Luce” che permette ad un piccolo gruppo di visitatori di ammirare il sorgere del sole e l’evolversi del giorno in un contesto unico, tra le meraviglie architettoniche juvarriane o ascoltare la musica e gustare gli aperitivi nei Giardini a lume di candela, osservando la potente struttura della Reggia in diversi momenti della giornata, scoprendone le sfumature più emozionanti.

La mostra “Frames” è un progetto site specific ideato da Davide Ferrario, regista di cinema che presenta una sua personale ricerca attraverso il rapporto dinamico chiaro-scuro. L’esposizione unisce due codici espressivi: da una parte i fotogrammi dei film della collezione del Museo Nazionale del Cinema, e dall’altra le cornici dei quadri della Sala di Diana. Le due memorie del territorio, la Sala di Diana, originariamente luogo di intrattenimento della nobiltà del Seicento dialoga con la bellezza virtuale della collezione di film muti del Museo Nazionale del Cinema, contaminando arte figurativa del passato e moderna rappresentazione.

“Anthony McCall. Solid Light”, la mostra-evento, ospitata presso gli sfarzosi spazi della Citroniera juvarriana espone alcune delle più rilevanti installazioni dell’artista inglese Anthony McCall basate sul rapporto della luce in un confronto con gli ambienti barocchi e le prospettive architettoniche della Reggia, coinvolgendo direttamente il visitatore in esperienze esaltanti che superano le tradizionali performance del cinema artistico. La mostra è curata da Gregor Muir, Director of Collection at Tate Modern e da Andrew de Brún, Assistant Curator of International Art at Tate Modern. È una collaborazione tra il Consorzio Residenze Reali Sabaude con Tate, UK.

“Assembly”, installazione di Marinella Senatore, artista italiana tra le più affermate a livello internazionale, acquisita nel 2022 dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con il sostegno del PAC 2021, che si ispira alle tradizionali luminarie del Sud Italia.

Fino al 30 agosto sono organizzate le “Sere d’Estate alla Reggia”, che offrono la possibilità di visitare anche di sera il Piano Nobile, le mostre, sorseggiare un aperitivo ed ammirare i Giardini con spettacoli dal vivo e illuminati da migliaia di candele, e la performance luminosa del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo ogni venerdì e sabato. Sere d’Estate alla Reggia è in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Tante le opere di artisti contemporanei presenti nei Giardini che hanno affrontato il tema della luce. Tra queste si trovano “Il Giardino delle Sculture Fluide” di Giuseppe Penone nel Parco Basso con l’opera “Direzione verso la luce”, grande scultura in bronzo a forma di albero alta dodici metri. “Dove le stelle si avvicinano di una spanna in più” di Giovanni Anselmo è costituita da sei gigantesche lastre di granito nero, con sopra scandita e incisa in profondità la scritta che dà origine al titolo. “Rendez-vouz” di Grazia Todari è una fotografia di grandi dimensioni dominata dalla luce nella quale l’artista raffigura le capsule di Gemini 6 e Gemini 7 sospese nella Galleria Grande. In “Storyboard. Paladino alla Reggia di Venaria”, l’esponente della Transavanguardia ha messo insieme pittura e disegno, scultura e installazione e gli effetti luminosi del cinema.

La piazza illuminata è stata disegnata da Michele De Lucchi e i particolari lampioni a LED realizzati da iGuzzini Illuminazione. La sommità della lampada, a forma di corona, può ospitare fino a trecento sorgenti luminose LED e consente un’emissione di luce personalizzabile. Infine per i bambini sono previsti laboratori e attività sul tema della luce e della natura.

Reggia di Venaria (TO)

Per info: press@lavenariareale.it, residenzerealisabaude.com, lavenaria.it.

In foto: Sere estate, ph. Michele d’Ottavio